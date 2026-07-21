«Аргентина – одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке аргентинцев

Актер Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на ЧМ.

Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на чемпионате мира.

После поражения аргентинцев в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время) американский актер опубликовал в сторис пост с изображением своего персонажа из фильма «Джанго освобожденный» Стивена – бывшего темнокожего раба, пренебрежительно относящегося к другим темнокожим – одетого в футболку сборной Аргентины.

«Дорогие темнокожие люди... Пожалуйста, не болейте за Аргентину на чемпионате мира. Аргентина исторически была одной из самых расистских стран в мире, если не самой расистской. Если вы темнокожий и болеете за Аргентину , то, по-моему, вы выглядите именно так. Мы слышим вас громко и отчетливо», – говорится в посте.

Скриншот: instagram.com/samuelljackson/