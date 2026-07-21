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  4. «Аргентина – одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке аргентинцев

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«Аргентина – одна из самых расистских стран мира, если не самая. Темнокожие, не болейте за них». Сэмюэл Л. Джексон выложил картинку со своим персонажем из «Джанго» в футболке аргентинцев
Актер Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на ЧМ.

Сэмюэл Л. Джексон призвал темнокожих не болеть за Аргентину на чемпионате мира.

После поражения аргентинцев в финале ЧМ-2026 (0:1, доп. время) американский актер опубликовал в сторис пост с изображением своего персонажа из фильма «Джанго освобожденный» Стивена – бывшего темнокожего раба, пренебрежительно относящегося к другим темнокожим – одетого в футболку сборной Аргентины.

«Дорогие темнокожие люди... Пожалуйста, не болейте за Аргентину на чемпионате мира. Аргентина исторически была одной из самых расистских стран в мире, если не самой расистской. Если вы темнокожий и болеете за Аргентину, то, по-моему, вы выглядите именно так. Мы слышим вас громко и отчетливо», – говорится в посте.

Скриншот: instagram.com/samuelljackson/

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Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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Чернокожие и есть самые большие расисты. В том числе и по отношению к самим себе.
ОтветStrateg 7
Чернокожие и есть самые большие расисты. В том числе и по отношению к самим себе.
Он сам себя в Крепком Орешке сыграл. Так же весь фильм про права черных загонял
ОтветStrateg 7
Чернокожие и есть самые большие расисты. В том числе и по отношению к самим себе.
Комментарий скрыт
То есть то, что они не использовали в огромном количестве африканцев в качестве рабов, является расизмом?😁
Ответrtxp7pbsmb
То есть то, что они не использовали в огромном количестве африканцев в качестве рабов, является расизмом?😁
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Ответrtxp7pbsmb
То есть то, что они не использовали в огромном количестве африканцев в качестве рабов, является расизмом?😁
Чтобы понять, почему среди аргентинцев популярны расистские взгляды, нужно буквально немного поинтересоваться информацией в открытом доступе. Они самые «белые» на континенте и высокомерно относятся даже к своим соседям.
А Сэмюэл Л. Джексон не хочет прокомментировать, к примеру, массовую травлю с расисткими высказываниями в адрес Люки Диня после матча Франции с испанцами? Лицемер.
ОтветStrateg 7
А Сэмюэл Л. Джексон не хочет прокомментировать, к примеру, массовую травлю с расисткими высказываниями в адрес Люки Диня после матча Франции с испанцами? Лицемер.
Комментарий скрыт
ОтветStrateg 7
А Сэмюэл Л. Джексон не хочет прокомментировать, к примеру, массовую травлю с расисткими высказываниями в адрес Люки Диня после матча Франции с испанцами? Лицемер.
Учитывая то как он защищал Тарантино от расистских обвинений, очень может быть, что Джексон просто играет в постиронию
Представьте, какой-нибудь Бред Пит сказал бы "Дорогие белые, не болейте за сборную Камеруна" )
ОтветЗаяцволк
Представьте, какой-нибудь Бред Пит сказал бы "Дорогие белые, не болейте за сборную Камеруна" )
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Ответrigobersong
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Кто из них, Джексон или Брэд Питт? В любом случае, они уже столько всего наиграли, что могут хоть к Светлане Басковой идти сниматься. Тем более Джексону уже вообще под 80
"Да что этот ниггер себе позволяет!"
ОтветTedLassoForAll
"Да что этот ниггер себе позволяет!"
Ах ты чёртов расист 🤣🤣🤣
ОтветTedLassoForAll
"Да что этот ниггер себе позволяет!"
И ни грамма антисемитизма.
Вспомнилась ответная фраза на подобные выпады в 2022-м году:
«Аргентина – страна, а не фильм Disney»
ОтветStrateg 7
Вспомнилась ответная фраза на подобные выпады в 2022-м году: «Аргентина – страна, а не фильм Disney»
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Если негр заявляет о случаях расизма, он сам расист.
Ответdalmolchun
Если негр заявляет о случаях расизма, он сам расист.
Комментарий удален модератором
ОтветSintenza
Комментарий удален модератором
Удачи в бане)
Да что этот актёр себе позволяет? Темнокожие должны что ли только за африканские команды болеть, такие как Франция?
ОтветФран
Да что этот актёр себе позволяет? Темнокожие должны что ли только за африканские команды болеть, такие как Франция?
Комментарий скрыт
ОтветФран
Да что этот актёр себе позволяет? Темнокожие должны что ли только за африканские команды болеть, такие как Франция?
Комментарий скрыт
А темнокожие ему ответили: "Болеть не будем! Будем пить!"
Ответsmoohter
А темнокожие ему ответили: "Болеть не будем! Будем пить!"
Боже! Афанасий (Никитин) тоже негром был?
ОтветКатя СПб
Боже! Афанасий (Никитин) тоже негром был?
Много чудес таит земля русская:-)
Аргентина расистская страна, потому что является одной из самых белых, и не запустила к себе миллионы африканцев, понимать надо.

Типичный левак неадекват, да еще и расист по отношению к белым, в мусорку 👉 🗑️
ОтветProper Chels
Аргентина расистская страна, потому что является одной из самых белых, и не запустила к себе миллионы африканцев, понимать надо. Типичный левак неадекват, да еще и расист по отношению к белым, в мусорку 👉 🗑️
Зато в 45ом запустила к себе много белых :)
ОтветProper Chels
Аргентина расистская страна, потому что является одной из самых белых, и не запустила к себе миллионы африканцев, понимать надо. Типичный левак неадекват, да еще и расист по отношению к белым, в мусорку 👉 🗑️
С чего он расист за бмлтне топил.просто сказал про этих нациков правду
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