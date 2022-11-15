Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Прямо как раньше.

Таблички для ручного заполнения – это классика больших чемпионатов мира и Европы.

Даже в эпоху тотальной победы смартфонов над карандашами и ручками многим приятно вписывать счет и заполнять строки в плей-офф. Проверено Евро-2020, для которого мы делали такую табличку – многим она понравилась.

Для ЧМ-2022 мы сделали такую же. Уже распечатали и повесили на стену!

Даты и время матчей, группы, древо плей-офф – все на месте.

Вы можете скачать табличку в полном размере и прийти в типографию – получится формат А2 (594 х 420 мм).

Пользуйтесь! Мы будем рады.