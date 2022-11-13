Мы создали идеальный клуб для Роналду! Выбрали тренера, игроков, босса, лигу и даже город

Мечта.

Криштиану Роналду провел четыре матча подряд в старте «МЮ», но слухи о его возможном трансфере не угасают. По данным Sky Sports, расставание ожидается в январе, примирение с главным тренером Эриком тен Хагом вряд ли повлияет на решение.

Инфошум вокруг Роналду в Манчестере все еще негативный. Выходки Криша на старте сезона просто так не забываются – например, недавно суперзвезду разнес Уэйн Руни.

Не исключено, что Роналду вообще больше не сыграет за «МЮ». Как пишет Manchester Evening News, португалец не поехал в Лондон на матч с «Фулхэмом» – вроде бы по причине той же болезни, из-за которой пропустил матч Кубка лиги с «Астон Виллой» в середине недели.

После (или даже во время ЧМ) перед Роналду встанет непростая задача – найти новый клуб. Учитывая обиды Криштиану в «Реале», «Юве» и «МЮ», кажется, что не существует клуба, который соответствует всем критериям звезды.

Но каким он должен быть? С каким тренером? Какими игроками?

В общем, собираем команду мечты для Криштиану! Этот фэнтези-пост несет и практический смысл: Вадим Лукомский в блоке про тренера и команды еще раз подчеркнет сильные и слабые стороны Роналду и детализирует его современный портрет.

Стартовое условие: игроки и тренер не должны были пересекаться с Роналду раньше. Так интереснее.

Тренер: Лучано Спаллетти

Опыт показывает, что системные тренеры не очень ладят с Криштиану (из тех, с кем он реально работал в последние годы – это Маурицио Сарри, Андреа Пирло и Ральф Рангник). Эти проблемы читались и на теоретическом уровне. В обороне нужно адаптироваться к освобождению Роналду от черновой работы, в атаке Роналду видит себя особенным (часто справедливо), поэтому под него нужно заточить движение партнеров и методы доставки мяча в острые зоны.

У структурных коучей есть четкая система (как правило, с высоким прессингом и продуманной системой в атаке), а футболисты – лишь инструменты. Роналду быть инструментом не желает – наоборот, видит партнеров инструментами для максимизации его талантов (пожалуй, он так мыслит в любом клубе, но в своем личном – прямо точно так). Ему нужен тренер, который выстроит именно такой футбол.

На практике лучше всего с Роналду получается у тренеров, которые проявляют гибкость, дают футболистам импровизировать, умеют адаптироваться, но при этом ставят атакующий футбол. Зинедин Зидан и Карло Анчелотти – лучшие примеры. Сюда можно отнести и близкого по принципам, но менее успешного Мануэля Пеллегрини. В топ-клубах тренеров такого типажа осталось не так уж много.

Прямо сейчас есть совсем очевидный выбор – Лучано Спаллетти. Итальянец выстроил ярчайшую команду с нужным импровизационным балансом. «Систем в футболе больше не существует. Теперь игру определяют пространства, которые оставляет соперник. Нужно уметь быстро их распознавать и в правильный момент оголять. Ключевой элемент этого пути – смелая игра под чужим прессингом», – объяснял недавно тренер «Наполи».

Спаллетти отлично подходит по базовым критериям, а фишка с выманиванием в прессинг, которую он упомянул и максимально прокачал в «Наполи» (в этом аспекте кажутся вообще лучшими в мире), может дать Роналду бонусные моменты: после преодоления прессинга, команда получает атаку на пространстве – Криштиану хорош в этом сценарии.

Суммируя ключевые необходимые требования Роналду и особенности Спаллетти, мы получаем примерно такой стиль – высокий уровень импровизации в атаке + выманивание соперников в прессинг + игра на пространстве сразу после отбора + гибкость при построении прессинга.

Состав!

Перед тем, как подбирать партнеров, определимся с позицией Роналду. В последние годы он все чаще стартует в качестве центрального нападающего, но добиться баланса с ним в этой роли ни у кого так и не получилось. Лучшим базисом кажется вариант времен «Реала», но это не будет полной копией – основные принципы мадридских 4-3-3 с некоторыми элементами нынешнего «Наполи» и учетом индивидуальных особенностей выбранных игроков. Криштиану, следовательно, получает роль левого нападающего с большой свободой для смещений в штрафную.

Сначала выберем ближайшее окружение. Ключевой союзник португальца в атаке – альтруистичный подвижный нападающий. Когда-то Карим Бензема идеально жертвовал собой для максимизации талантов Криштиану. Найти аналог крайне трудно. Но по ключевым пунктам здорово подходит Габи Жезус. Кстати, «Реал» им интересовался летом, но вышел из гонки на ранней стадии из-за отсутствия у бразильца паспорта ЕС.

Во-первых, игра Жезуса даже в естественной форме предполагает регулярные походы на левый фланг (в «Арсенале» часто меняется позициями с Габриэлем Мартинелли). Во-вторых, у него очень богатый опыт адаптаций под более звездных партнеров – работает за них без мяча, создает пространство, удобным образом открывается (альтруистичность и универсальность зашкаливают). В-третьих, Габи достаточно хорош, чтобы участвовать в комбинациях в эпизодах, когда они с Роналду оба оказались на фланге (не уровень Бензема, но потянет задачу).

Еще один ключевой для безболезненного размещения Роналду игрок – Феде Вальверде. По схеме он располагается на правом фланге, но связь с ролью португальца прямая, так как только при наличии такого работоспособного игрока можно сузить оборонительные задачи Криштиану. Спаллетти не догматик высокого прессинга, но эпизодически команде нужно будет давить на соперника или отрабатывать в позиционной обороне. У португальца с этим проблемы, но Вальверде с Жезусом помогут их замаскировать.

Вальверде возьмет на себя давление на всю правую часть поля, а в левой можно будет сузить ответственность: Роналду против правого защитника, Жезус против правого центрального (плюс смещения в помощь Вальверде). То есть изначально команда будет располагаться так, чтобы толкать соперника в сторону Вальверде (справа все перекрыты – не многие пойдут проверять, насколько внимательно, а, когда пойдут, Роналду пару раз может отработать против оппонента). А слева (зона Вальверде) обманчивая свобода – вроде можно разыгрывать, но за счет объема и подвижности Вальверде и Жезус быстро накроют.

Вальверде имеет все нужные качества и еще кучу всего дополнительного. Например, в контратаках будет важным связующим звеном – шикарно тащит мяч на пространстве. Бонус: если соперник, чтобы сдержать Роналду, слишком насытит штрафную, уругваец может пробить издали – в этом сезоне он лучший по голам из-за штрафной.

Альфонсо Дэвис и Марко Верратти будут отвечать за доставку мяча на чужую треть (и позиционную дисциплинированность Роналду). Одна из проблем Роналду в «МЮ» – несвоевременные отходы в полузащиту (на фоне слабого продвижения в исполнении партнеров). Он редко помогает в такие моменты (сам не монстр продвижения) – просто бесится, что долго без мяча. Из-за таких отходов он теряет в количестве моментов. Задача Дэвиса и Верратти двигать мяч так хорошо, чтобы Криштиану не заскучал и всегда обитал в зонах, где несет наибольшую угрозу.

Верратти – гуру продвижения через пас и отлично вписывается в концепцию Спаллетти (выманить в прессинг и играть на пространстве), так как потрясающе удерживает мяч под давлением. Также у итальянца богатый опыт с требующими свободы звездами – не сказать, что он прямо склеивает полузащиту «ПСЖ», но не халтурит и не теряется в хаотичном рисунке. В идеале в команде Рона полузащита будет более организованной, но Марко готов к любому раскладу.

Дэвис – мастер продвижения через проходы. Также канадец способен закрывать весь фланг, что позволит Роналду в любой момент уходить в штрафную. Возможное опасение – излишняя открытость слева. На бумаге претензия уместна. Но практика показывает, что как раз сложнее организовать фланг, где Роналду отдыхает, а защитник в одиночку гасит всю угрозу. Нужного игрока почти не найти. Зато легендарный союз Роналду с Марсело отлично показывает, как сделать фланг настолько опасным, что соперник будет думать только про оборону.

При редких контратаках страховать эту зону будет опорник Орельен Тчуамени. Он кажется лучшим аналогом Каземиро. Француз также не потеряется и в комбинационном футболе центра поля – способен делать внезапные рывки вперед для прохождения прессинга, что приветствуется у Спаллетти.

Если однажды у Тчуамени не получится прикрыть эту зону, то надежда на левого центрального защитника Вирджила ван Дейка. У него богатый опыт обороны с левым защитником в высокой позиции. Да, в «Ливерпуле» такие эпизоды возникают из-за высокого прессинга, а не из-за свободы у игроков, но по характеру весьма похожи – тоже нужно в одиночку оборонять большую зону, читать варианты угрозы, минимизировать риски. В роли не просто важного элемента прессинга, а настоящего CEO обороны ВВД может раскрыться еще ярче – он блестящий организатор. Это точно пригодится. В комплекте идет угроза, которую он несет на стандартах.

Пожалуй, оставшиеся игроки не так важны из-за удаленности от Криштиану. На этих позициях можно чаще проводить ротацию, через них можно адаптироваться под конкретных соперников и точечно менять команду. Но все же у каждого из выбранных нами есть конкретный функционал под Роналду – просто не такой критический.

На правом фланге защиты Киран Триппьер. Он будет поставщиком навесов для Роналду. Подачи – суперсила англичанина. Он долго изучал Дэвида Бекхэма и вполне успешно скопировал его технику. Именно Триппьер будет исполнять угловые и штрафные (окей, Криштиану, только те, с которых нельзя пробить). При этом англичанин специализируется именно на кроссах из глубины. То есть ему необязательно подключаться до упора. Более осторожная позиция сделает команду надежнее в переходных эпизодах.

Третьим полузащитником будет Мэйсон Маунт. У него две ключевых задачи. Первая – помощь Вальверде в прессинге (один из лидеров АПЛ по отборам в финальной трети). Активность в этой зоне точно пригодится – не забываем, каким объемом работы (ради комфорта Криштиану) мы наградили уругвайца.

Вторая задача – умные рывки, которые освобождают партнеров. Маунт в них очень хорош. Если соперник не реагирует, то Мэйсон сам пользуется свободой. Если реагирует, то главная звезда атаки Роналду получит свободу. Как и Вальверде, Маунт один из лучших в мире по незаметной работе, при этом скучные попсовые баллы результативности тоже спокойно собирает. Совокупность этих навыков делает его идеальным кандидатом.

Пару ВВД в центре защиты составит Жюль Кунде. Француз подходит по ряду параметров. Во-первых, он удобный партнер для голландца (более агрессивный, а Ван Дейк – страхующий). Во-вторых, Кунде правда хорошо выдвигается в опорную (Тчуамени сможет больше работать на левую часть поля, где расположен Роналду, а правее при провалах будет выдвигаться Кунде). В-третьих, Жюль делает потрясающие рывки из центра защиты – важное оружие в быстрых атаках или даже спонтанная угроза в позиционных. Как и Ван Дейк, опасен на стандартах – не очень высокий, но один из самых прыгучих (Криштиану оценит) защитников мира.

В воротах Роберт Санчес. На фоне некоторых партнеров он может показаться ноунеймом из «Брайтона», но только для тех, кто не смотрел АПЛ последние пару лет. Испанец вполне может претендовать на статус самого прибавившего кипера этого периода. Но в данном случае важнее совокупность качеств, которые он дает: сочетает в себе и современные вратарские ценности, и важные для контратак аспекты.

Для хороших контратак команде придется какое-то время обороняться позиционно (перед тем, как выстрелить), Санчес шикарно контролирует штрафную и агрессивно играет на выходах. Такие эпизоды – это потенциальное начало быстрых атак. Точно запустить мяч на Роналду в высокой позиции он тоже может. Это бонусное оружие. Базовые аспекты (отражение ударов, страховка защитников, способность разыгрывать коротко для выманивания в прессинг) тоже в большом порядке.

Спортивный директор: Жорже Мендеш

Постоянный суперагент Роналду, человек, который будет собирать для клиента этот идеальный состав. Такую задачу в истории еще никто не решал! Мендеш уже давно издевается над рамками профессии, коллекционируя португальцев в «Вулверхэмптоне». Пусть воспримет проект как забавный челлендж: мощная команда без португальского нашествия. Лазейку все-таки оставим, бразильцев и испаноговорящих – с ними Мендеш тоже плотно работает – можно брать. Но без фанатизма!

Босс: Эд Вудворд

Директором человека с наибольшим количеством подписчиков в инстаграме (494 млн) должен быть Эд Вудворд – бывший исполнительный директор «Юнайтед», фанат звездных футболистов и взаимодействий в соцсетях. Помните презентации Погба (позвали суперпопулярного рэпера Stormzy) и Алексиса Санчеса (рояль)? Вудворд обожает помпу и игроков, благодаря которым о клубе заговорят.

Трансфер Роналду принесет клубу скачок подписчиков, а Вудворд идеально его монетизирует. Ждем десятки постов с кофеварками и канистрами моторного масла. Результаты? Это вторично.

Город: Париж

Криштиану Роналду – это масштаб, поэтому уютный Лиссабон или милая Флоренция не очень подойдут. Нужно что-то величественное. И первая ассоциация – Париж.

Криш и Джорджина легко вольются в его антураж – они же будто созданы для этого. Представьте, как Роналду на «Роллс-Ройсе» пафосно выезжает из могучих ворот особняка в пригороде и через всю готическую красоту мчит на базу. Идеальная футбольная пенсия.

Джорджина же вообще окажется в естественной среде обитания. Модные показы, фотосеты, съемки в рекламе – ну где еще этим заниматься, как не в Париже?

Лига: Медиалига МЛС

Ну разве могут быть другие варианты? Ни одна лига, где играл Роналду, не удовлетворила его на 100%. Криштиану нужны сверкающие экраны с рекламой колы, восторженные трибуны и яркие предматчевые шоу. Где он был бы главным героем с 1-й и до 90-й минуты. Где у тренера и в мыслях не было бы оставить его в запасе (разве можно представить Леброна, начинающего матч на скамейке?). Где его белозубая улыбка смотрела бы с щитов в каждом штате без исключения. Криштиану давно хочет быть героем яркого кино, МЛС – даст ему это. Мир без летящей с трибун шелухи от семечек, без экспертов Гари Невилла и Уэйна Руни и – очень желательно – без Месси! Главный антагонист должен быть слабее.

Да, вы все верно поняли: в идеальной вселенной Криштиану он живет в Париже, но играет в МЛС.

Возможно, именно такие сны видят суперзвезды.

Составлено при участии Артема Денисова, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Павла Тихонова, Глеба Чернявского

Фото: REUTERS/Ciro De Luca; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Gonzalo Arroyo Moreno, Steve Bardens, Laurence Griffiths, Otto Greule Jr