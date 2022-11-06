Бэйл снова забил в финале (на 128-й минуте!) и взял еще один трофей. Похоже, он готов к ЧМ

«Лос-Анджелес» празднует.

Закончился сезон МЛС: в финале плей-офф «Лос-Анджелес» остановил «Филадельфию Юнион» – 3:3 превратились в 6:3 после серии пенальти.

Хотя до нее вообще могло не дойти.

Основное время завершилось со счетом 2:2 – причем команды по разу отличились уже после 80-й минуты. А вот в овертаймах начался настоящий триллер.

• 97’ – тренер «Лос-Анджелеса» Боб Брэдли выпускает на поле Гарета Бэйла.

• 116’ – «Лос-Анджелес» остается в меньшинстве – за фол последней надежды сняли основного голкипера Максима Крепо. Пришлось выпускать второго вратаря Джона Маккарти.

• 124’ – «Филадельфия» все-таки дожимает и выходит вперед – 3:2. Судья добавляет девять минут.

• 128’ – «Лос-Анджелес» сравнивает счет! Бэйл ловит подачу в эпичном прыжке и оставляет вратаря Андре Блэйка в качестве зрителя.

Как же давно мы не видели Гарета таким счастливым.

После такого «Лос-Анджелес» никак не мог упустить трофей. В серии пенальти выиграли всухую – и взяли свой первый Кубок МЛС в истории. Фанаты – в полном восторге.

Среди них был и Джастин Бибер.

Не забыли про Джорджо Кьеллини? Он тоже в «Лос-Анджелесе»: так и не появился на поле, но вклад в победу определенно внес. Говорят, уже стал душой команды.

Бэйл снова забил в финале

Если вы вдруг не знаете, Гарет – признанный король больших матчей.

Все началось в 2014-м. Гарет тогда только-только оказался в «Реале» и пахал на каждом сантиметре – поэтому Марку Бартре не помогло даже то, что он вытолкнул Бэйла за пределы поля. Великий гол и первый трофей в Испании.

Уже в первом сезоне Гарет показал, что финалы – его стихия. В том же 2014-м именно он воткнул второй гол в ворота Тибо Куртуа и похоронил шансы «Атлетико» на ЛЧ.

Через два года «Реал» снова пошел за титулом – Гарет до сих пор решал. В полуфинале против «Ман Сити» было сложно, но валлиец забил победный и вывел команду в финал, а там пошел бить пенальти с судорогами. Партнеры были в шоке, но Бэйл забил.

Потом карьера Гарета резко пошла на спад – после Евро-2016 он так и не вернулся к топовым кондициям. Хотя любовь решать в финалах ЛЧ никуда не пропала. В 2018-м именно Бэйл переломил ход встречи с «Ливерпулем» шикарным голом через себя. А еще закончил топ-карьеру Лориса Кариуса.

Гарету уже 33 года – и он все еще решает в топ-матчах. После финала МЛС валлийца окружили журналисты и удивлялись, как же он все это делает. «Тяжело объяснить. Я просто умею забивать в финалах», – с улыбкой отвечал Бэйл.

Следующая остановка – ЧМ-2022 с Уэльсом. Гарет признается, что еще не знает, будет ли играть после турнира. Sky Sports пишет, что валлийцу понравилось в МЛС, но он все равно планирует заканчивать сразу после Катара.

Похоже, что ЧМ – его последний танец.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Laurence Griffiths, David Ramos; REUTERS/Robert Hanashiro-USA TODAY Sports; East News/Kevork Djansezian/Getty Images/AFP; instagram.com/lafc