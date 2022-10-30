Тунис выкинут с ЧМ-22? ФИФА угрожает таким наказанием, это повод взять Италию

Из-за вмешательства государства в работу федерации.

До ЧМ-2022 меньше месяца, но судьба некоторых участников под вопросом.

Весь октябрь большое давление оказывали на Иран. После массовых протестов в стране из-за смерти Махсы Амини, которая была забита камнями насмерть шариатской полицией за «неподобающее ношение хиджаба», отстранить сборную от участия требовали некоторые иранские игроки, местные правозащитники и даже посол ООН от Доминики.

Иран – не единственный в зоне риска. На днях ФИФА предупредила футбольные власти Туниса о возможном отстранении от ЧМ-2022 .

Что случилось?

Причина – возможное вмешательство государства в работу футбольной федерации. ФИФА заявила об этом на фоне слов министра молодежи и спорта Туниса Камеля Дегиша, сказавшего про возможный роспуск местной федерации.

В ФИФА считают его заявление попыткой вмешательства в деятельность Федерации футбола Туниса (FTF), мировые футбольные власти требуют разъяснений по поводу попыток влезать во внутренние дела и угроз роспуска.

В Международной федерации футбола напомнили FTF, что ассоциации-члены «юридически обязаны вести свои дела независимо и без необоснованного влияния третьих лиц».

«Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации», – говорится в письме ФИФА генсеку FTF Важди Ауади.

Возможный запрет со стороны ФИФА означает, что тунисские клубы и сборные не смогут играть ни в континентальных, ни в международных турнирах. ФИФА дала FTF срок до пятницы для ответа относительно своей позиции после комментариев министра.

С кем Тунис должен играть на ЧМ?

Сборная Туниса попала в группу D, ее первый матч на турнире – 22 ноября с Данией.

Дальше – 26 ноября игра с Австралией, а 30 ноября – с Францией.

Кто может заменить Тунис на ЧМ?

Le Parisien, ссылаясь на правила ФИФА, сообщает, что в случае исключения одной из команд ее место займет сборная, занимающая высшее место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался на турнир.

Это Италия – она не прошла на ЧМ-2022 из-за проигранных стыковых матчей, а в рейтинге ФИФА действующий чемпион Европы очень высоко – на шестой строчке.

ФИФА уже банила кого-то из-за вмешательства государства?

Да, сейчас дисквалификации из-за вмешательство государств в футбол отбывают Кения и Зимбабве.

В 2017-м по такой же причине отстраняли сборную Мали, а в 2015-м под угрозой дисквалификации была Испания. Тогда Королевская федерация футбола Испании (RFEF) заявляла, что может объявить забастовку из-за несправедливого государственного распределения денег от телеправ между профессиональными лигами.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; East News/FRANCK FIFE / AFP; leaders.com.tn