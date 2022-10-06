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Африканские студенты играют за любительский клуб из Геленджика – ФИФА негодует. Там начинали нигерийцы из «Краснодара»

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Похоже, ФИФА начала расследование в отношении российского владельца болгарского «Ботева» Антона Зингаревича. Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что разбирательство началось из-за другого клуба Зингаревича – это любительская «Виста» из Геленджика.

Что не нравится ФИФА?

На официальном сайте «Виста» позиционирует себя как «первый уникальный проект в России, который направлен на поддержку и развитие спортивного потенциала студентов из разных стран».

Фактически клуб привозит игроков из Африки (зачастую несовершеннолетних), развивает их, а затем продает. Есть нюанс: ФИФА запрещает массовые переходы несовершеннолетних. У «Висты» нет профессионального статуса, поэтому формально к ней претензий быть не должно. Но ФИФА все равно заинтересовалась схемой и ищет след в профессиональном футболе. Например, связывает «Висту» с «Ботевом», который может быть задействован в трансферах.

Правда, президент клуба из Геленджика Тигран Мкртчян заявил, что ФИФА не начинала расследование, а Зингаревич с командой никак не связан: «Публикация глупого человека, которому, наверное, не очень нравится Антон Зингаревич. Там 90% того, что написано, — абсурд

Хозяином, основателем и президентом «Висты» являюсь я. Антон — это просто мой близкий человек, с которым мы общаемся хорошо, разделяем развитие футболистов. И иногда, если есть хорошие футболисты, он их забирает».

Нигерийцы «Краснодара» попали в клуб из «Висты» транзитом через «Ботев». Это путь Олусегуна, Окоронкво и Ндуки

Этой весной, когда из «Краснодара» ушли легионеры, в команде неожиданно дебютировали два молодых нигерийца – 19-летний Олакунле Олусегун и 18-летний Джонатан Окоронкво.

Оба они поднялись из «Краснодара-2», который арендовал Олусегуна, Окоронкво и 18-летнего Ифеани Ндука у «Ботева» Антона Зингаревича. А до этого все трое играли как раз в «Висте» – студентами они вряд ли могли быть, так как на момент приезда в Россию им было по 16-17 лет.

На вопрос о том, учился ли Окоронкво в вузе, нападающий в апреле ответил так: «Можно сказать, немножко учился, потому что выступал за команду Кубанского государственного университета. В последнем сезоне забил в 14 матчах 18 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги. Играл за КубГУ совсем недавно, это было в декабре в Евпатории, где прошел финальный этап. Мы заняли третье место в Национальной студенческой футбольной лиге. Потом подписал контракт с «Ботевом».

Окоронкво и Ндука поехали в Болгарию напрямую, а Олусегун транзитом через датский «Фремад Амагер», который тоже принадлежал Зингаревичу (продал клуб в декабре 2021-го). В «Ботеве» нигерийцы не сыграли ни минуты, сразу поехали в Краснодар.

Этим летом «Краснодар» выкупил всех трех нигерийцев у «Ботева», заключив контракты до июня 2026 года. По данным Transfermarkt, за Олусегуна заплатили 1,2 млн евро. Окоронкво и Ндука обошлись дешевле – 400 и 200 тысяч евро.

Пока лучше всего получается у Олусегуна, который пару лет назад играл за юношескую сборную Нигерии на ЧМ до 17 лет и даже забил Нидерландам. Олусегун – самый старший из тройки нигерийцев, сейчас ему 20 лет. В прошлом сезоне он отыграл в девяти матчах РПЛ, а в этом уже набрал 3+2 в 10 играх (плюс гол в кубковом матче). Окоронкво в этом сезоне два раза сыграл в Кубке и однажды вышел в РПЛ. Ндука пока пробивается в основу через «Краснодар-2».

Подробнее про модель «Висты»: откуда контакты в Африке? На чем зарабатывают?

Президент «Висты» – экс-игрок сборной Армении по мини-футболу Тигран Мкртчян, который завершил карьеру уже в 20 лет, а в 22 начал агентскую карьеру. Тогда он помог «Краснодару» подписать Юру Мовсисяна, а затем продолжил привозить в Россию игроков из Армении и Африки (по словам Мкртчяна, этот рынок хорошо знал его знакомый Давид Абраамян)

«Эдвард Кподо и Серж Дебле — в «Химки». Маркос Пиззелли — в «Краснодар» и «Кубань». Роберт Арзуманян — в «Амкар». Он стал одним из ключевых игроков, когда команда спасалась от вылета. Ну, а самый важный мой трансфер — это, наверное, Эбуэ Куасси в «Краснодар», – делился Мкртчян в интервью «Матч ТВ». – Из Африки Эбуэ переходил за совсем небольшие деньги. А продали его в итоге через год «Селтику» за 3,5 млн евро.

«Виста» появилась в 2019 году. Вот что рассказывал Мкртчян в том же интервью.

О задумке: «Идея появилась после трансфера Эбуэ. У нас была проблема: мы находили талантливых 16-17-летних футболистов [в Африке] и были вынуждены ждать до 18 лет [по правилам ФИФА], чтобы заключить контракт. Но в этом возрасте у них возникали проблемы с адаптацией, ментальностью. Потому что в Африке вообще нет никакого тренировочного процесса, нет дисциплины, инфраструктуры. А в профессиональных командах не могли давать много времени на адаптацию, тренеру нужны готовые футболисты.

Видя серьезный потенциал, нам захотелось придумать какой-то буфер: чтобы футболисты из Африки проще адаптировались в европейском футболе. Для начала я поехал по вузам Краснодарского края, чтобы посмотреть, какое количество африканцев учится в регионе. Так началось сотрудничество с Кубанским государственным университетом (КубГУ), где было очень много африканцев.

Первое время мы создавали команду из местных ребят, потом уже решили использовать связи в Африке, чтобы находить там талантливых детей, у которых нет возможности получать образование и устроить свою жизнь. Их мы рекомендуем к зачислению в КубГУ. Первый год они все учат русский язык, а потом выбирают специальность. Параллельно с этим — тренируются и играют в футбол. Те, кто готов, отправляются в профессиональные клубы».

О связях в Африке: «Есть несколько стран, откуда в основном едут игроки в сильные чемпионаты: это Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Буркино-Фасо. Там у нас хорошие контакты. Особенно в Нигерии — даже на уровне правительства страны и спортивных руководителей.

Мой партнер по трансферу Мовсисяна в «Краснодар» – Давид Абраамян – плотно работал по Африке несколько лет. Но тогда это были контакты на уровне телефонных звонков. Спустя пару трансферов мы решили туда полететь, пообщаться с людьми на местах ближе. С каждой поездкой обрастали связями. В Нигерии мы сотрудничаем с Поулом Омамомо Оджо. Это один из самых больших агентов страны, у него много известных игроков в Европе. В «Висте» он один из скаутов.

О финансировании: «Есть люди, которые заинтересовались нашей идеей, помогали в начале создавать проект. Также есть «Виста Джуниор» — это частная школа, где мы тренируем детей. Сам клуб «Виста» не может зарабатывать на футболистах — мы любительская команда. Ни с одним из игроков у нас нет профессиональных контрактов. Но когда они уже готовы к шансу в большом футболе, мы сопровождаем переход. Это позволяет зарабатывать деньги — и вкладывать дальше в проект».

ФИФА уже добралась до «Висты»: африканцы играют только в товарняках, а для чемпионата края собрали новую команду

«Виста» играет в чемпионате и Кубке Краснодарского края. На официальном сайте практически весь состав состоит из африканцев. Исключение – по два россиянина и армянина, а также один колумбиец. Почти все игроки 2004-05 годов рождения, но есть 2003-го, 2006-го и 2007-го.

Этот состав сейчас играет только в товарищеских матчах. А в официальных за «Висту» выступает абсолютно новая команда из возрастных россиян!

Все дело в том, что ФИФА уже добралась до «Висты» . В сентябре клуб вышел с заявлением: «В связи с новыми требованиями ФИФА по заявке иностранных футболистов в любительских командах, к сожалению, наши юные игроки временно потеряли право выступать в чемпионате Краснодарского края. FDC «Vista» подготовила полный пакет документов для их перезаявки по новым правилам, но процесс рассмотрения растянется на полтора-два месяца.

Чтобы труд наших футболистов не прошел даром, руководство и тренерский штаб команды продумали выход из данной ситуации:

• Заявить опытных футболистов, которые захотели помочь нашей команде в такой момент, чтобы успешно завершить сезон;

• Не сломать развитие и подготовку наших основных юных футболистов – продолжить тренировочный процесс и организовывать товарищеские игры».

Получилась парадоксальная ситуация: в соцсетях клуба основным составом называют молодежь, которая играет товарняки, а «вторым» или «другим составом» описывается команда, которая выступает в чемпионате края. А ведь там игроки с опытом в Премьер-лиге и еврокубках!

• Роман Бугаев (91 матч в РПЛ, 5 в ЛЕ и 2 в квалификации ЛЧ)

• Виталий Шахов (49 матчей в РПЛ);

• Ренат Абдулин (около 300 игр в Премьер-лиге Казахстана, матчи в квалификации ЛЧ и ЛЕ);

• Никита Сергеев (5 матчей в РПЛ, 81 игра в Первой лиге);

• Андрей Мурнин (4 матча в РПЛ, 438 игр и 60 голов в Первой лиге);

• Михаил Маркосов (147 матчей и 21 гол в Первой лиге);

• Анатолий Малков (около 150 игр в Премьер-лиге Казахстана).

Короткое напоминание про Зингаревича – он безуспешно владел «Редингом» и хоккейным «Атлантом»

Антон Зингаревич – сын миллиардера Бориса Зингаревича, совладельца крупнейшей в России целлюлозно-бумажной компании «Илим».

Еще в 2004 году Зингаревича-младшего связывали с поглощением «Эвертона», но тогда сделка так и не была завершена. До покупки английского клуба дошло в 2012-м – 29-летний бизнесмен купил «Рединг» за 25 млн фунтов, но вместе с приглашением Павла Погребняка не смог удержаться в АПЛ. В 2014-м Зингаревич продавал клуб уже за символический 1 фунт.

С хоккейным «Атлантом» тоже не задалось. Зингаревич пришел в клуб в 2013-м, а в 2015 году перестал его финансировать, после чего финалист Кубка Гагарина-2011 бесследно исчез.

«Мы хотим, чтобы КХЛ вернулась в Мытищи, – говорил в 2016-м министр спорта Московской области Роман Терюшков. – Понимаем, что это зависит, прежде всего, от инвесторов и основного владельца команды. Надеюсь, что в ближайшее время деньги будут найдены. Мы работаем с потенциальными инвесторами, и основной владелец команды Антон Зингаревич предпринимает усилия, чтобы команда вернулась. Ничего страшного нет, что «Атлант» не играл в этом сезоне. «Спартак» ведь тоже пропадал с хоккейной карты, но вернулся».

«Атлант» больше не вернулся, да и Зингаревичу было не до того. В том же 2016-м «Коммерсант» сообщал, что следственный департамент МВД России возбудил в отношении бизнесмена уголовное дело. Он подозревался в мошенническом хищении кредитов на 2,5 млрд рублей. По данным следствия, часть этих средств была потрачена на содержание «Атланта», а остальные средства выведены из России. Зингаревича объявили в международный розыск и заочно арестовали, но в январе 2019-го дело прекратили «в связи с отсутствием состава преступления». Зингаревич тут же вернулся в футбол.

В 2020-м появилась информация о том, что он хотел приобрести французский «Шатору» – но факт переговоров так и не подтвердился ни с одной из сторон.

Затем бизнесмен все же купил датский «Фремад Амагер» и болгарский «Ботев». Датчане не очень обрадовались покупке, так как прямо в день сделки руководство увезло в Болгарию главного тренера и четырех игроков. Через полгода Зингаревич продал «Фремад Амагер», который к тому моменту боролся за выживание во второй лиге, поэтому новые американские владельцы первым делом поставили цель спастись от вылета. И эту задачу успешно выполнили.

Так что сейчас «Ботев» – единственный футбольный актив Зингаревича. 

Фото: FDC «Vista»Gettyimages.ru/Ben Hoskins

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