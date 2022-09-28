«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки

Среди них – Динияр Билялетдинов.

В России продолжается частичная мобилизация. Повестки в военкомат приходят и спортсменам. Как действующим, так и завершившим карьеру.

Список пополняется каждый день.

• Пожалуй, самый известный спортсмен, получивший повестку – Динияр Билялетдинов. Экс-игроку «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» 37 лет.

При этом в повестке указана фамилия «Булалетдинов», а место работы – «Спартак», который Билялетдинов покинул в 2015-м.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит – призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка.

Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть», – сообщил отец Динияра Ринат Билялетдинов.

И добавил: «Он не будет бегать, покупать билеты в Казахстан или Турцию. Пойдет в военкомат – никуда не сбежит. Если все по закону, то призовут. Может, в спортотряд пойдет вместе с биатлонистами, лыжниками. Шучу, конечно. Черный юмор такой с горчинкой. Что делать? Не в истерике же биться. Прислали и прислали».

• Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Сергей Гришин тоже получил повестку. «Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат?

Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», – прокомментировал 48-летний экс-футболист.

• Еще повестки пришли действующим фигуристам – 23-летнему Дмитрию Алиеву и 22-летнему Макару Игнатову. Алиев – победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион России. Игнатов завоевал серебро на чемпионате России‑2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гран‑при и дважды выигрывал финал Кубка России.

Татьяна Тарасова предложила отложить этот вопрос до конца сезона: «А что, фигуристы – не русские люди? Но это, конечно, совсем уже ни к чему. Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну их 4-5 человек. Поэтому выступать будет некем на чемпионате Европы и мира. На пальцах рук можно пересчитать наших основных спортсменов. Всегда было исключение из правил. Можно перенести это на конец сезона. Отложить это на после чемпионата мира».

«Матч ТВ» сообщает, что Федерация фигурного катания России уже запросила отсрочку по линии Министерства спорта РФ.

• Также с повесткой тренер по хоккею с мячом Иван Максимов, ему 49. «Мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое», – рассказал о последствиях Максимов. Правда, он оказался временно негоден для службы в армии. Такую пометку поставили ему в московском военкомате сегодня после сверки данных.

• Владимир Минеев – ММА – 32. Боец получил повестку несколько дней назад и заявил, что не собирается избегать службы. «Нахожусь на пути в Ульяновск, чтобы прибыть в пункт призыва. Получил повестку еще до 20 сентября. Я стрелок, служил срочку и контракт. Боевого опыта у меня не было, но повестку я все равно получил. Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», – сказал Минеев.

• Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев добавлял, что повестку получил и Мариф Пираев. «Р-Спорт», ссылаясь на бойца поп-ММА Шамиля Галимова, пишет, что Пираев уже покинул Россию.

• Спортивный директор красноярского «Енисея» Сергей Ломанов сообщил «Матч ТВ», что один из сотрудников клуба по хоккею с мячом получил повестку в военкомат. «Ему 42 года, он инвалид – он ходит хромает, бегать не может. У него все документы есть, обратился в военкомат, а ему ответили, что надо было отправить все бумаги до всей этой ситуации».

• В среду утром Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов рассказал, что три спортсмена и тренер сборной получили повестки в военкомат. Отмечается, что оба спортсмена лидерами сборной России не считаются, а тренер не возглавляет ни одну из команд. Один отнес соответствующие документы в военкомат, и больше вопросов не возникло. Второй – студент‑очник, уже запросил необходимые документы. Всем четверым запрашивается отсрочка от мобилизации со стороны Министерства спорта.

«Говорить о том, будут призываться или нет, рано. Пусть показывают красивую игру»

На фоне приходящих повесток усиливаются разговоры про возможную бронь для спортсменов. РФС считает, что спорт важен как отвлекающий элемент и подчеркивает, что сделает все возможное, чтобы российские игроки получили бронь.

«Из действующих футболистов никто не обращался, – говорит гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. – Но лично у меня есть обращения от трех ребят, завершивших карьеру, и я допускаю, что к другим работникам Профсоюза кто-то еще обращался. Можем помочь консультациями.

Наша основная задача — защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы. Я так понимаю, что на уровне Минспорта идет обсуждение. Предполагаю, что не просто так это люди делают. Значит, видят какую-то перспективу».

А вот председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев все равно считает, что говорить о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации пока рано: «Все спортсмены спрашивают у меня одно и тоже: «Будут ли призываться спортсмены?»

Сейчас при Министерстве спорта создан оперативный мобилизационный штаб, который в ежедневном режиме с Министерством обороны, с правительством и спортивными федерациями решают именно эти вопросы. Поэтому сейчас говорить о том, будут призываться спортсмены или нет, рано. Пусть показывают красивую игру – а все остальное в ближайшее время мы услышим от руководства штаба и Министерства спорта».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Insatgram/mineevmma