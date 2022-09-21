Слив по разрыву Месси и «Барсы»: Лео хотел отступные в 10 тысяч евро, ложу на «Камп Ноу» и самолет на Рождество

Клуб возмущен публикациями.

Прошло полтора года с расставания «Барселоны» и Лионеля Месси – однако страсти до сих пор не утихают.

На днях испанское издание El Mundo выкатило несколько новых деталей по уходу аргентинца из родного клуба.

Итак, по версии El Mundo:

• Лео хотел контракт до 2023 года и подписной бонус в размере 10 млн евро. Выплата комиссионных должна была быть произведена его брату Родриго Месси. Также аргентинец настаивал на продлении контракта Пепе Косты – сотрудника, который отвечал за решение бытовых вопросов Лео в клубе.

• Возмещение сокращений из-за пандемии в последующие годы с процентной ставкой 3% – еще одно из требований игрока. Diario Sport пишет, что речь идет только про отложенную в разгар карантина, а не урезанную зарплату за несколько лет. В 2020-м долг составлял около 52 миллионов евро.

• Отступные в размере 10 тысяч евро, которые давали бы аргентинцу возможность покинуть клуб по собственному желанию. При этом если правительство повышает налоги, игрок сохраняет свою чистую зарплату – повышение налогов должен был взять на себя клуб.

• Еще пара мелочей: Лео просил частную ложу на «Камп Ноу» для всей семьи и семьи Луиса Суареса, а еще частный самолет на Рождество.

El Mundo добавляет, что предыдущий президент клуба Жозеп Бартомеу согласился на все требования игрока, за исключением снижения отступных с 700 млн до 10 тысяч. А 10 миллионов евро, которые на тот момент заплатить просто не мог, президент просил отложить до лучших времен.

Лео отказался – и переговоры прервались до прихода Жоана Лапорты. После его прихода аргентинец попросил все то же самое, но стороны достигли соглашения с другими условиями. Контракт не был принят Ла Лигой.

«Барса» уже отреагировала

Важно: El Mundo – не самый надежный источник в Испании, но подкрепляет слухи по Месси слитыми документами. Всего через пару часов газета выкатила бонусы в контрактах игрока в первые годы карьеры в каталонском клубе.

– 2003/04: 45 977 евро фиксированных + 1 503 евро за каждый сыгранный матч.

– 2004/05: 64 368 + 1 653

– 2005/06: 82 759 + 1 803

– 2006/07: 96 553 + 2 104

– 2007/08: 275 865 + 6 010

– 2008/09: 303 451 + 6 611

– 2009/10: 354 026 + 7 212

– 2010/11: 404 601 + 7 813

– 2011/12 : 432 188 + 8 414

В январе 2021-го издание уже тревожило Лео: тогда в распоряжении газеты оказалась копия контракта Месси с «Барсой» – El Mundo указывал, что максимальная сумма, которую аргентинец мог получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. Адвокат игрока сообщал, что готовит судебный иск.

«Барса» отреагировала и выпустила официальное заявление. «Клуб возмущен тем, что El Mundo хвалится и утверждает, что у них доступ к огромному количеству документации и электронных писем, которые находятся в распоряжении следствия по делу Barçagate, в то время как информация и документация по этому вопросу еще не были предоставлены сторонам.

Рассматриваемые статьи не имеет никакого отношения к расследованию дела – и их использование ставит под угрозу репутацию и конфиденциальность клуба. С целью защиты своих прав юридическая служба клуба уже изучает соответствующие меры, которые необходимо предпринять».

Вы же помните, что Лео хотел отказаться от 50% зарплаты?

Лео рассказывал, что хотел срезать зарплату в два раза: «Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда. Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные».

Только вот «Барселона» все равно не могла оставить Месси. Жесткий ФФП Ла Лиги не дает командам регистрировать новых игроков, если те тратят на зарплаты больше 70% от оборота. В 2020-м контракт Месси истек, так что его нужно было регистрировать заново, а это было нереально в том финансовом положении клуба. Стороны оказались в безвыходной положении и попрощались.

Вариант был – «Барсе» надо было срочно избавляться от пышных контрактов, но клуб очень не хотел терять звездных игроков, плюс взял зарплаты Агуэро, Депая и Эрика Гарсии.

В октябре 2021-го Лапорта задумался, а мог ли Месси пойти на более серьезное понижение зарплаты: «Я слишком люблю Лео, чтобы злиться на него. Со временем понимал, что ничего не получится, и обе стороны разочарованы. Было желание, чтобы он остался, но также и давление из-за полученного им предложения. Он знал, что перейдет в «ПСЖ», если не останется в «Барсе». Он запомнится как лучший игрок в истории клуба. Все указывает на то, что он получил предложение «ПСЖ» до ухода из «Барсы» и мы всегда знали, что предложение крупное.

Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо «Барселоны». Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это. У нас хорошие отношения. Я знал, что мы сможем удовлетворить его запросы, если поправим финансовое положение».

Теперь Лапорта и Хави мечтают вернуть Лео

Такие слухи и правда были. Об этом говорил даже журналист Жерар Ромеро во время стрима Barça Universal (менно он первым сказал, что клуб все-таки подпишет Жюля Кунде, так что в плане надежности Ромеро точно заслужил немного доверия).

Испанские медиа вот уже пару месяцев отправляют аргентинца в «Барселону» – пишут о возможном воссоединении с Хави. Тренер пока не верит, но мечтает: «Я уже сказал президенту: надеюсь, что его история в «Барсе» еще не закончена».

Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что уже в ближайшие месяцы «Барселона» будет устанавливать контакты с окружением Месси и делать необходимые звонки. Но решение о будущем аргентинец намерен принять лишь после ЧМ-2022 – не хочет отвлекаться. Контракт Лео с «ПСЖ» действует до лета 2023-го – и теоретически Лео может вернутся даже на правах свободного агента.

Но пока это только мечты. «У меня хорошие отношения с семьей Месси. Но он игрок «ПСЖ», и больше я не хочу его обсуждать. Кроме того факта, что мы в моральном долгу перед ним», – уверен Лапорта.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Alex Caparros, David Ramos