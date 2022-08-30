В АПЛ уже отставка – «Борнмут» уволил Паркера. Кажется, не только из-за 0:9 – он критиковал клуб за пассивность на рынке

«За лето мы даже стали слабее».

Август еще не закончился, а в английской Премьер-лиге уже случилась первая отставка. «Борнмут», проигравший в выходные 0:9 «Ливерпулю», уволил Скотта Паркера.

Таких ранних отставок в АПЛ не было очень давно. Последнее увольнение тренера в августе случилось аж 18 лет назад – Бобби Робсона попросили из «Ньюкасла». Да и до него было всего четыре случая: Пол Старрок («Саутгемптон», 2004), Руд Гуллит («Ньюкасл», 1999), Кенни Далглиш («Ньюкасл», 1998) и Питер Рид («Ман Сити», 1993).

Так что событие прямо эпохальное.

Паркер все лето жаловался на слабый состав. Кажется, владельца это достало

В субботу «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» 0:9, а до этого «Ман Сити» и «Арсеналу» (0:4 и 0:3). Но кажется, здесь дело не в грандиозности разгрома на «Энфилде» и результатах вообще – в первом туре «Борнмут» обыграл «Виллу» и по очкам взял максимум на трудном отрезке.

В комментарии хозяина Максима Демина цепляют слова: «Чтобы продолжать прогрессировать как команда и клуб в целом, необходимо придерживаться стратегии устойчивого развития. Также мы должны проявлять веру и уважение друг к другу ».

Последнее замечание похоже на ключевое. Паркер открыто критиковал руководство за трансферную пассивность и говорил, что летом состав стал даже слабее, чем был в Чемпиошипе. На это же он обратил внимание после поражения от «Ливерпуля»:

«Не удивлен, потому что мы играем против команд, которые по качеству состава гораздо выше нас в настоящее время. Я не ищу оправдания, мы наделали ошибок, которые могли бы и не делать. Но мне жаль фанатов и игроков – мы сейчас недоукомплектованы для выступления на таком уровне . Это очень тяжело.

Результат не стал откровением для меня – это то, о чем я говорил все лето. У меня в команде отличные игроки, но многие из них впервые пробуют Премьер-лигу. Понимал, что этот сезон станет испытанием для нас».

Паркер действительно буквально кричал о том, что команда не готова к АПЛ – еще перед первым туром против «Астон Виллы»:

«Очевидно, что у нас дыры на определенных позициях. Нам надо определиться, хотим ли мы быть конкурентоспособными в этом сезоне. В данный момент это не так. Мы даже стали слабее, чем были в прошлом сезоне в Чемпионшипе . У нас не хватает защитников. Просто факт».

Фанаты встали на сторону тренера – в соцсетях не поняли ни увольнения после поражений от команд из топ-6, ни позицию владельцев по инвестициям. Паркера поддержал даже Юрген Клопп – тренер «Ливерпуля» тоже набросился на владельцев «Борнмута»:

«Когда я сегодня услышал, что Скотта уволили, я подумал – как же важно, чтобы в футбольных клубах были правильные владельцы. Некоторые клубы принадлежат государствам, но у некоторых есть структура, как у нас или, может, у «Арсенала».

Из трех команд, которые поднялись в этом сезоне, «Ноттингем» и «Фулхэм» тратят деньги на усиления, а «Борнмут» ничего значительного не сделал, это нелегко для тренера. Сочувствую Скотту, он великолепный тренер».

Слабый состав «Борнмута» не миф. Цифры подтверждают

Паркер не так далек от истины – у «Борнмута» просто слабый состав. Это было очевидно и авторам Sports.ru в прогнозах на сезон – 10 из 10 поставили команду в зону вылета (большинство как раз упоминали укомплектованность команды).

Про то, что команда стала слабее, Скотт тоже говорит не просто так. В прошлом сезоне у него в защите были Нэт Филлипс (из того же «Ливерпуля») и Этан Лэйрд (из «МЮ») – оба пришли зимой в аренду и часто попадали в основу. Летом ушел и Гари Кейхилл – но он уже и так не проходил в состав. На замену им взяли только Маркоса Сенеси за 13 млн фунтов – защитника «Фейеноорда».

Суммарно на трансферы летом клуб потратил меньше 25 млн фунтов – крохи по меркам АПЛ. Половина суммы пришлась на Сенеси, половина – на Маркуса Тавернье (не путать с братом – звездой «Рейнджерс»), который всю карьеру провел в Чемпионшипе. Еще пришли вратарь Нето из «Барсы», ненужный «Вест Хэму» Райан Фредерикс и бесплатный Джо Ротуэлл из «Блэкберна». Потрясающее усиление на фоне того же «Ноттингема», потратившего больше 150 млн.

Есть и простой индикатор слабости состава – суммарная оценочная стоимость игроков на Transfermarkt. Этот показатель не совсем адекватный, но в нашем случае даст хорошее представление об уровне игроков, которые были в распоряжении у Паркера. Суммарная стоимость состава «Борнмута» – 144 млн фунтов, меньше всех в АПЛ. У второго с конца «Фулхэма» – 177 млн, у остальных – 200 и больше. Состав «Сити» оценивают в 1,1 млрд.

В Чемпионшипе «Борнмут» Паркера финишировал вторым, всего на 2 очка отстав от бившего рекорды «Фулхэма». Вот только этим летом лондонцы потратили 50 млн фунтов и привезли игроков сборных Португалии, Швейцарии и Германии. Паркеру подогнали Тавернье без опыта в высшей лиге.

И даже так «Борнмут» шел выше «Вулвз» (потратили 106 млн), «Астон Виллы» (потратили 50 млн) и «Лестера» (потратили 0 фунтов). Точно ли сейчас оставлять команду еще и без тренера – действительно правильное решение?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Mike Hewitt, Marc Atkins