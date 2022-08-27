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«Нант» выиграл суд по делу погибшего Салы. Но «Кардифф» все равно не хочет платить за трансфер

Ницца Ницца
Нант Нант
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Эмилиано Сала Эмилиано Сала
Кардифф Сити Кардифф Сити
Футбол Футбол

Прошло уже 3,5 года.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала разбился на самолете из Нанта в Кардифф в конце января 2019 года – с момента трагедии прошло уже 3,5 года. Все это время «Нант» пытается добиться от «Кардиффа» выплат за трансфер Эмилиано.

Недавно дело сдвинулось с мертвой точки – Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал команду из столицы Уэльса выплатить 6 млн евро (5,3 млн фунтов) «Нанту». Эта сумма должна была стать первым платежом «Кардиффа» за переход игрока. Сами клубы не смогли прийти к договоренности в досудебном порядке.

«Приняв во внимание все представленные доказательства и все аргументы, выдвинутые обоими клубами, комиссия CAS признала трансфер игрока из «Нанта» в «Кардифф» завершенным.И поскольку условия, оговоренные в соглашении, были выполнены до смерти игрока, требование «Нанта» о выплате первой части суммы в размере 6 млн евро было удовлетворено», – говорится в заявлении CAS. 

«Кардифф» ожидаемо разочаровало решение CAS.

«По итогу не решен важнейший вопрос об ответственности «Нанта» за аварию. Как только юристы клуба разберутся в причинах решения, мы планируем подать апелляцию, а пока не будем производить никаких выплат «Нанту».

Если апелляцию не удовлетворят, и клуб будет обязан выплатить сумму, мы подадим судебный иск против тех, кто несет ответственность за аварию, чтобы возместить свои убытки. Речь идет про «Нант» и его агентов. Все наши мысли должны оставаться с семьей Эмилиано, которая сейчас получает финансовую поддержку от нашего клуба», – сообщили в «Кардиффе».

Почему вообще идет суд?

«Кардифф» считает, что на момент трагедии Сала еще официально не сменил команду.

Хотя клуб даже на своем сайте объявил о переходе футболиста 20 января 2019-го. 21 числа случилась авиакатастрофа.

Главный аргумент «Кардиффа» – сделка не была полностью завершена. Вероятно, клуб не успел получить международный трансферный сертификат (ITC), «Кардифф» использовал расплывчатую формулировку о том, что трансфер еще не прошел международную проверку.

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказывал о сути документа: «Сертификат выдают в случаях, когда игрок переходит между странами. Система такая: есть специальная компьютерная программа TMS (Transfer Matching System). Ее обслуживает дочка ФИФА, она нужна, чтобы все могли работать быстро и прозрачно. В этой программе клуб, который покупает (например, «Кардифф»), делает запрос в «Нант». Этот запрос попадает в федерацию футбола Франции, та переадресует его «Нанту», спрашивает: у вас запрашивают трансфер, вам окей? Если трансфер происходит по согласию сторон, «Нант» говорит: да, мы не против. И передает сертификат в «Кардифф». Если «Нант» с чем-то не согласен, то так и говорит «мы не согласны». Тогда сертификат не выдается, спор передается в ФИФА.

В самом ITC ничего не прописано. Сертификат – это как удостоверение, что все выполнено».

Вероятно, CAS при вынесении вердикта посчитал, что «Нант» получил достаточно гарантий трансфера, чтобы считать сделку готовой.

В «Нанте» до сих пор чтят память Салы, а Гальтье защищал игрока от фанатов «Ниццы»

Несмотря на то, что с момента гибели аргентинца прошло уже много времени, болельщики «Нанта» не забыли про Салу. На 9-й минуте (Эмилиано играл под 9-м номером) каждого домашнего матча фанаты громко аплодируют – так они чтят память нападающего.

Из-за этого даже бывают некрасивые истории. В мае этого года болельщики «Ниццы» в матче против «Сент-Этьена» (4:2) скандировали оскорбительные кричалки в адрес Салы. Это было сразу после того, как «Ницца» проиграла «Нанту» (0:1) в финале Кубка Франции.

Тогдашний тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье среагировал сурово.

«У меня нет слов, чтобы описать услышанное – так же, как и у моих футболистов. От имени моей раздевалки, моего технического и медицинского персонала, от имени игроков мы хотели бы принести извинения семье Эмилиано Салы и «Нанту». Мы часто говорим: стадионы отражают наше общество. Если наше общество таково, то мы в дерьме» – возмущался Гальтье.

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Фото: East News/Philippe LECOEUR/Imago Sport and News, LOIC VENANCE/AFP; cardiffcityfc.co.uk; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

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