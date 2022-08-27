«Нант» выиграл суд по делу погибшего Салы. Но «Кардифф» все равно не хочет платить за трансфер

Прошло уже 3,5 года.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала разбился на самолете из Нанта в Кардифф в конце января 2019 года – с момента трагедии прошло уже 3,5 года. Все это время «Нант» пытается добиться от «Кардиффа» выплат за трансфер Эмилиано.

Недавно дело сдвинулось с мертвой точки – Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал команду из столицы Уэльса выплатить 6 млн евро (5,3 млн фунтов) «Нанту». Эта сумма должна была стать первым платежом «Кардиффа» за переход игрока. Сами клубы не смогли прийти к договоренности в досудебном порядке.

«Приняв во внимание все представленные доказательства и все аргументы, выдвинутые обоими клубами, комиссия CAS признала трансфер игрока из «Нанта» в «Кардифф» завершенным.И поскольку условия, оговоренные в соглашении, были выполнены до смерти игрока, требование «Нанта» о выплате первой части суммы в размере 6 млн евро было удовлетворено», – говорится в заявлении CAS.

«Кардифф» ожидаемо разочаровало решение CAS.

«По итогу не решен важнейший вопрос об ответственности «Нанта» за аварию. Как только юристы клуба разберутся в причинах решения, мы планируем подать апелляцию, а пока не будем производить никаких выплат «Нанту».

Если апелляцию не удовлетворят, и клуб будет обязан выплатить сумму, мы подадим судебный иск против тех, кто несет ответственность за аварию, чтобы возместить свои убытки. Речь идет про «Нант» и его агентов. Все наши мысли должны оставаться с семьей Эмилиано, которая сейчас получает финансовую поддержку от нашего клуба», – сообщили в «Кардиффе».

Почему вообще идет суд?

«Кардифф» считает, что на момент трагедии Сала еще официально не сменил команду.

Хотя клуб даже на своем сайте объявил о переходе футболиста 20 января 2019-го. 21 числа случилась авиакатастрофа.

Главный аргумент «Кардиффа» – сделка не была полностью завершена. Вероятно, клуб не успел получить международный трансферный сертификат (ITC), «Кардифф» использовал расплывчатую формулировку о том, что трансфер еще не прошел международную проверку.

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказывал о сути документа: «Сертификат выдают в случаях, когда игрок переходит между странами. Система такая: есть специальная компьютерная программа TMS (Transfer Matching System). Ее обслуживает дочка ФИФА, она нужна, чтобы все могли работать быстро и прозрачно. В этой программе клуб, который покупает (например, «Кардифф»), делает запрос в «Нант». Этот запрос попадает в федерацию футбола Франции, та переадресует его «Нанту», спрашивает: у вас запрашивают трансфер, вам окей? Если трансфер происходит по согласию сторон, «Нант» говорит: да, мы не против. И передает сертификат в «Кардифф». Если «Нант» с чем-то не согласен, то так и говорит «мы не согласны». Тогда сертификат не выдается, спор передается в ФИФА.

В самом ITC ничего не прописано. Сертификат – это как удостоверение, что все выполнено».

Вероятно, CAS при вынесении вердикта посчитал, что «Нант» получил достаточно гарантий трансфера, чтобы считать сделку готовой.

В «Нанте» до сих пор чтят память Салы, а Гальтье защищал игрока от фанатов «Ниццы»

Несмотря на то, что с момента гибели аргентинца прошло уже много времени, болельщики «Нанта» не забыли про Салу. На 9-й минуте (Эмилиано играл под 9-м номером) каждого домашнего матча фанаты громко аплодируют – так они чтят память нападающего.

Из-за этого даже бывают некрасивые истории. В мае этого года болельщики «Ниццы» в матче против «Сент-Этьена» (4:2) скандировали оскорбительные кричалки в адрес Салы. Это было сразу после того, как «Ницца» проиграла «Нанту» (0:1) в финале Кубка Франции.

Тогдашний тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье среагировал сурово.

«У меня нет слов, чтобы описать услышанное – так же, как и у моих футболистов. От имени моей раздевалки, моего технического и медицинского персонала, от имени игроков мы хотели бы принести извинения семье Эмилиано Салы и «Нанту». Мы часто говорим: стадионы отражают наше общество. Если наше общество таково, то мы в дерьме» – возмущался Гальтье.

Фото: East News/Philippe LECOEUR/Imago Sport and News, LOIC VENANCE/AFP; cardiffcityfc.co.uk; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency