Клуб из Косово прополз в Лигу Конференций. И никаких проблем с допуском в еврокубки

Событие.

В группе Лиги конференций сыграет не только клуб из Лихтенштейна – еще и из Косово. Чемпион «Балкани» впервые пробился в основную часть еврокубка, обыграв в раунде плей-офф квалификации «Шкупи» (македонский клуб с албанскими корнями) – 3:1.

• «Балкани» начинал свой путь с первого раунда Лиги чемпионов, но там проиграл «Жальгирису». Зато потом проскочил три раунда Лиги конференций: сначала прибили «Ла Фиориту» из Сан-Марино (10:0 по сумме двух матчей), по пенальти выбили «КИ Клаксвик» с Фарерских островов и прошли финального босса – «Шкупи».

• Косовские клубы участвуют в еврокубках с сезона-2017/18, но еще ни разу не заходили дальше третьего квалификационного раунда. В этом сезоне сверкнул только «Балкани», другие два клуба вылетели в первом раунде отбора Лиги конференций, еще один – во втором.

• «Балкани» представляет город Сува-Река – небольшое поселение из бедного сельскохозяйственного района, где живет 11 тысяч человек (а в самом муниципалитете – под 60).

• Стадион, на котором «Балкани» играет в чемпионате Косово, выглядит вот так.

В такой атмосфере «Балкани» поднимали чемпионский кубок.

Но в Европе «Балкани» играет на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, столице частично признанного государства. Это главная арена Косово и единственная сертифицированная для евротурниров. Тут же играет сборная.

Напомните, почему Косово допустили в еврокубки? Его же не все признали?

Коротко напомним историю: Косово объявило независимость от Сербии еще в 1991-м. Поначалу это был внутренний конфликт Югославии – между местной освободительной армией и сербскими войсками. Но эскалация спустя семь лет спровоцировала вооруженный конфликт, вмешательство НАТО и бомбардировки Югославии. По итогам Косовской войны регион заняли миротворцы ООН – по соглашению, подписанному между Югославией и НАТО в 1999-м. В замороженном состоянии конфликт просуществовал еще девять лет, после чего Косово в одностороннем порядке объявило о независимости.

На данный момент независимость признали 98 стран-членов ООН – среди них США, Великобритания, Франция, Германия. Хотя согласны даже не все Евросоюза – из-за опасений, что это станет прецедентом для проблемных регионов. Для того, чтобы Косово получило статус независимой страны и возможность попасть в ООН, требуются два пункта: во-первых, признание 2/3 членов ООН (а это 129 стран из 193), во-вторых, решение Совета безопасности. А в Совбезе есть Россия и Китай с правом вето – и признавать независимость Косово они точно не планируют.

Первый неофициальный товарищеский матч косовары провели еще в 1993 году, вскоре после распада Югославии. Они собрали состав из малоизвестных футболистов, родившихся в стране, и отправились в Албанию (итог – 1:3).

До 2008 года Косово продолжало играть неофициальные матчи против слабых сборных и иногда даже клубов – ФИФА и УЕФА не запрещали. В 2006 году косовары одержали крупнейшую победу в истории (7:1 против сборной Монако), а через год впервые сыграли против участника чемпионата мира. 1:0 – обыграли Саудовскую Аравию.

Первую заявку на вступление в ФИФА Косово подало в мае 2008 года, через несколько месяцев после провозглашения независимости от Сербии. В октябре заявку отвергли, тогда независимость Косово признала только 51 страна.

Позиция международных футбольных властей долго не смягчалась. Лишь в 2012 году Косово все же разрешили проводить официальные товарищеские матчи со сборными стран ФИФА. После протестов Сербии разрешение отменили, но в 2014 году восстановили – с условием, что не будет никакой государственной символики на форме команды и исполнения гимна перед матчами.

Но вскоре УЕФА и ФИФА все же допустили Косово до официальных соревнований. В 2016-м приняли в УЕФА – процесс был сложным. В УЕФА по голосованию не требуется двух третей голосующих – за вступление Косово проголосовали 28 ассоциаций, против – 24, еще два бюллетеня были испорчены. Против были страны, которые не признают независимость государства: Россия, Испания, Украина, Греция, Кипр, Румыния, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина и другие. Через полторы недели Косово приняли и в ФИФА.

Многих смутило противоречие: одно из требований для включения ассоциации в состав УЕФА – признание ООН, которого у Косово его нет. Юридическое пояснение такое: у ООН нет полномочий признавать или не признавать новые государства, но они есть у государств-членов ООН. Поскольку большинство европейских стран признали Косово, УЕФА посчитал, что имеет право взять его в свой состав. Вскоре Сербия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но проиграла. Дополнительный аргумент в пользу принятия – признание некоторыми другими спортивными федерациями, а также МОК.

После вступления Косово в ФИФА произошел сложный процесс натурализации: ФИФА разрешила игрокам, родившимся в Косово или имеющим косоварские корни и уже заигранным за другие сборные (в основном – за Албанию), подать заявку на смену футбольного гражданства. Биографию каждого игрока отдельно рассматривала специальная комиссия.

А как с Косово играют страны, которые его не признают?

Все зависит от желания конкретного государства. Сейчас УЕФА разрешает сборным, страны которых не признают независимость Косово, подавать заявки на проведение гостевого матча против косоваров на нейтральном поле. Так в октябре 2016-го поступила Украина – команды сыграли в польском Кракове.

А вот Испания не стала просить переноса матча в 2021-м и сыграла в Приштине.

Россия тоже готова пускать косовских спортсменов в страну – правда, в особом порядке. В 2014 году посольство РФ в Сербии уже дало официальное объяснение по этому поводу: исключение делается для тех, кто едет в страну с косовским паспортом на международные соревнования и другие мероприятия с аналогичным статусом. Через год после этого сборная Косово даже участвовала в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани.

Косовары светятся и в РПЛ: Бернард Бериша играет за «Ахмат» с 2016-го (до этого был в «Анжи»), Юлдрен Ибрахимай отыграл полгода за «Урал». У них проблем не возникало.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; instagram.com/fcballkaniofficial