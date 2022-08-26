Из второго дивизиона Швейцарии – в группу Лиги Конференций! Удивительный успех клуба из Лихтенштейна

С прошлого года Лига Конференций дарит нам уникальные сюжеты для еврокубков. Главная история – поход норвежского «Буде-Глимт»: команда из маленького северного городка на групповом этапе грохнула «Рому» 5:1, прошла «Селтик» и «АЗ» в плей-офф и дошла до четвертьфинала. Был еще, например, выход клуба из Гибралтара в группу ЛК. Это еще не предел.

В Лиге Конференций-2022/23 сыграет клуб из второго по силе дивизиона Швейцарии. «Вадуц» – вообще-то команда из Лихтенштейна, но из-за определенных обстоятельств (скоро расскажем) выступает в чемпионате соседней страны.

В этом году «Вадуц» стартовал во втором квалификационном раунде и прошел словенский «Копер» (2:1 по итогам двух матчей), турецкий «Коньяспор» (5:3) и венский «Рапид».

С австрийской командой сыграли 1:1 дома, а в ответном матче забили быстрый гол – там была красивая комбинация с пасом пяткой и ударом в девятку турецкого швейцарца Тунахана Чичека.

Перед перерывом у «Рапида» за фол с лишением явной возможности забить удалили защитника Кевина Виммера, поигравшего за «Тоттенхэм» и «Сток Сити». В большинстве «Вадуц» удержал нужный счет и вышел в групповой этап.

«Вадуц» играет в Швейцарии, но попадает в еврокубки благодаря Кубку Лихтенштейна. Других турниров в стране-карлике нет

В УЕФА состоит 55 национальных ассоциаций – и только у одной нет собственного чемпионата страны. И да, речь про Лихтенштейн – шестую самую маленькую страну в мире.

На территории княжества зарегистрировано всего 7 футбольных команд, поэтому футбольная ассоциация не может провести собственный чемпионат. Из-за этого клубы стали частью швейцарской футбольной системы в качестве «гостевых участников».

Тот же «Вадуц» в XXI веке целых 5 сезонов играл в швейцарской Суперлиге, последний раз – в сезоне-2020/21. Но в основном обитает во втором по уровню дивизионе. Ежегодно клуб платит Швейцарскому футбольному союзу порядка 170 тысяч евро. Теоретически «Вадуц» даже может стать чемпионом Швейцарии, но занять место швейцарского клуба в еврокубках не получится – они не являются частью квоты, потому что участвуют в отдельном соревновании внутри страны.

Как же «Вадуц» пробивается в еврокубки? Лихтенштейн проводит собственный кубок, победитель которого получает единственную квоту.

Раньше победа в Кубке Лихтенштейна отправляла команду в квалификацию Лиги Европы, сейчас – в квалификацию Лиги Конференций. Из-за того, что у Лихтенштейна низкий клубный рейтинг УЕФА, у команды есть только один шанс попасть в Лигу чемпионов: поочередно выиграть Лигу Конференций и Лигу Европы.

«Вадуц» – клуб с историей. Проигрывали «ПСЖ» 0:7 и несправедливо вылетали от шотландцев

«Вадуц» бесконечно доминирует в Кубке Лихтенштейна: с сезона-1997/98 «Вадуц» лишь однажды не забрал трофей – в 2012/13 в финале проиграл «Эшен-Маурену» по пенальти. Всего у «Вадуца» 48 побед в турнире, у ближайшего преследователя – 11. За них даже играли заметные футболисты – например, вратарь Ян Зоммер и нападающий Марко Девич.

Но с квалификациями – большие проблемы. Последний раз «Вадуц» попадал в основную сетку еврокубка еще в 1996 году – тогда это был Кубок обладателей кубков. В квалификации по пенальти прошли рижский «Университате» и попали на «ПСЖ» с Леонардо, Бернаром Лама и Полем Ле Гуэном. Проиграли 0:4 и 0:3.

В 2002-м лихтенштейнский клуб почти прошел квалификацию Кубка УЕФА, но проиграл шотландскому «Ливингстону» по правилу гостевого гола. Дома сыграли 1:1, а в гостях зафиксировали скандальные 0:0.

Почему скандальные? «Вадуц» забил победный гол после углового в добавленное время. Вот только хорватский арбитр Иван Новак остановил игру за секунду до этого, когда игрок «Вадуца» уже точно пробил из наполненной штрафной.

C тех пор квалификация в еврокубки стала только сложнее – в 2004-м раундов увеличилось количество раундов отбора. Поэтому «Вадуц» так и не добрался до группового этапа ЛЕ. Зато получилось с Лигой Конференций.

Теперь третий и самый экзотичный еврокубок заглянет на такой уютный стадион.

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Кстати, команда из второго по силе дивизиона уже играла в еврокубках. Последний громкий случай – «Уиган» в сезоне-2013/14. Клуб за один год выиграл Кубок Англии и вылетел в чемпионшип. Тогда, кстати, попали на «Рубин» и даже свели вничью домашний матч.

Даже в чемпионате Швейцарии это не первый случай – «Лозанна» из второго дивизиона попала в квалификацию Лиги Европы-2010/11 как финалист Кубка Швейцарии. В группе заняли последнее место с одним очком, но гораздо живее помнится раунд плей-офф в квалификации: «Лозанна» прошла московский «Локомотив» (два матча по 1:1 и победа в серии пенальти).

Фото: instagram.com/fcvaduz; globallookpress.com/Sergio Brunetti