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«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?

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Энрике Сересо
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Похоже, денег нет.

Не верите в теории заговора? А вот «Барселона» верит – поэтому паникует из-за отсутствия в основе «Атлетико» Антуана Гризманна.

Гризманн все еще принадлежит каталонцам и выступает за «Атлетико» в аренде. Прошлым летом стороны сошлись на годичном соглашении за 10 млн евро плюс опция продления еще на сезон и право выкупа за 40 миллионов. Ради возвращения в Мадрид игрок пошел на трехкратное снижение зарплаты.

Есть еще одна важная деталь – выкуп становится обязательным в том случае, если Гризманн за два сезона в команде Симеоне сыграет не менее 45 минут в 50% матчах, в которых доступен – то есть не учитываются дисквалификации и травмы. В прошлом сезоне все шло прекрасно: 82% матчей соответствовали критериям контракта. Но сейчас что-то резко сломалось.

В первых двух турах чемпионата Антуан синхронно отыграл по 28 минут – и это совсем не устраивает каталонцев. Те считают непопадание Гризманна в основу хитрым планом мадридцев, которые очень не хотят выкупать 32-летнего игрока за такие серьезные деньги.

Или просто не могут.

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Финансовые трудности в Ла Лиге стали летним трендом.

Про мучения «Барселоны» вы все знаете, но страдают многие – просто не так шумно. Например, «Альмерия» вынужденно продает лидера Умара Садика, потому что только так сможет зарегистрировать новичков. «Бетис» не способен подписать Уссема Ауара из «Лиона» или выкупить Эктора Бельерина – не попадет в строгий потолок трат, или придется продать опорника Вильяма Карвалью.

Marca считает, что во всем виновата сделка по продаже 10% прав чемпионата инвестиционному фонду CVC Capital Partners. Бывший спортивный директор «Эльче» Нико Родригес допускает, что клубы Ла Лиги поспешили с подписанием соглашения. AS добавил, что средства от CVC задерживаются из-за того, что гранды отказались от сделки.

Проводить прямые параллели еще рано, но ситуация грустная: этим летом Ла Лига потратила скудные деньги – 420 млн. Всего на 12 млн больше, чем Лига 1, остальные из топ-5 значительно щедрее. «Атлетико» пострадал чуть ли не сильнее всех.

• В прошлом году команде пришлось выпустить около миллиона новых акций во избежание проблем с лигой. Президент Энрике Сересо увеличил капитал примерно на 180 миллионов евро за счет фонда из США. Marca сообщает, что после этого клуб взял в краткосрочные займы еще 300 млн.

• Еще один шаг руководства – сократить фонд заработной платы. Клуб просит все того же Гризманна, а еще Жоау Феликса, Коке, Яна Облака и Тома Лемара пойти на сокращение оклада. Последние двое согласились и уже срезали весомую часть зарплаты. Контракт Диего Симеоне пока не трогают.

• А ведь «Атлетико» даже нашел нового спонсора – WhaleFin. Это самая крупная спонсорская сделка в истории мадридцев, в год она будет приносить около 40 млн евро. Также «Атлетико» продал название стадиона строительной компании Civitas на 10 лет и будет получать еще 10 млн евро в год.

Во времена слухов про переход Криштиану Роналду в «Атлетико» Сересо часто уверял, что эта сделка невозможна по многим причинам. Marca пишет, что экономическая – главная из них. Интереснее, что Mundo Deportivo сообщает, что «Атлетико» даже несмотря на долги готов выложить 50 млн за хавбека «Ренна» Ловро Маера. Никого не напоминает?

А вот как будет с выкупом Гризманна – большой вопрос.

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes; Gettyimages.ru/Denis Doyle

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