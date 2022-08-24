Стартовал чемпионат Украины: «Шахтер» лишь с одним бразильцем, от стадионов требуют план эвакуации и укрытие поблизости

Киевское «Динамо» теперь фаворит?

23 августа стартовал футбольный чемпионат Украины. Открыли турнир на киевском стадионе НСК «Олимпийский»: «Шахтер» и «Металлист-1925» разошлись без голов.

Ниже – все самое главное про турнир.

Сколько участников в чемпионате?

16 клубов сыграют 30 туров в 2 круга. Перерыв – с ноября 2022-го по март 2023-го. По сравнению с прошлым сезоном, который завершили досрочно (лидировал «Шахтер»), не будет черниговской «Десны» и «Мариуполя» – не позволяет инфраструктура. Но на УПЛ-2023/24 их места сохранили.

Из новичков в этом сезоне сыграют «Металлист» (против «Шахтера» играл не он) и «Кривбасс», лидеры Первой лиги-2021/22.

Где будут играть?

Матчи пройдут в Киеве и в западных городах Украины без зрителей. Возможно, некоторые встречи состоятся за границей: участники еврокубков («Шахтер», «Динамо» и «Днепр»-1) могут сыграть между собой, например, в Польше. Для понимания: «Динамо» проводит матчи квалификации ЛЧ в польском Лодзе, а «Шахтер» будет принимать соперников по группе ЛЧ в Варшаве.

НСК «Олимпийский» в Киеве

Что с правилами?

Инструкцию сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт:

«Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести в готовность укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 метров.

В случае объявления воздушной тревоги диктор стадиона должен объявить: «Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!» Арбитр матча сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие».

Кто из звезд уехал за полгода?

Приостановку контрактов разрешили не только в России – из УПЛ больше всех пострадал донецкий «Шахтер», который лишился вообще всех бразильцев.

Уехали полузащитники Педриньо (аренда в «Атлетико» Минейро), Маркос Антонио («Лацио» забрал за 7,5 млн евро), Соломон (ушел в «Фулхэм»), Алан Патрик (отправился в бразильский «Интернасьонал». Оборона лишилась Додо («Фиорентина» купила за 14 млн евро), Марлона (забрала «Монца») и Исмаили (свободным агентом в «Лилль»).

Расторгли контракт и с итальянским тренером Роберто Де Дзерби. Вместо него пришел хорват Игор Йовичевич. Теперь он будет работать лишь с украинцами и парой легионеров: опорником Невеном Джурасиком (Хорватия) и 21-летним нападающим Лассина Траоре (Буркина Фасо). Плюс недавно подписали крайнего защитника «Паока» Лукаса Тейлора – один бразилец в составе все-таки будет.

После уходов генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал позицию ФИФА. «Их решение не поддерживает украинские клубы; на самом деле это разрушает их – у нас много иностранцев в лиге, и решение ФИФА наносит ущерб клубу. Мы потеряли почти 50 миллионов евро.

Это позволило агентам стать намного богаче, ведь теперь они могут сказать другим клубам, что платить донецкому «Шахтеру» не нужно. Так они получают больше комиссионных от трансферов», – сказал Палкин в интервью Mirror.

А еще гендиректор «Шахтера» обвинил европейские клубы в отсутствии солидарности: «Они просто говорят о футбольной семье. Но в реальной жизни этого нет».

Остальные клубы пострадали куда меньше. Наиболее тяжелой потерей киевского «Динамо» выглядит уход основного Карлоса де Пены в «Интернасьональ». Каждый клуб УПЛ покинуло как минимум 8 футболистов – меньшая часть за деньги.

12-летний мальчик из Мариуполя забил победный гол за «Шахтер». Команда из Донецка ездила в благотворительный тур

Фото: shakhtar.com