«МЮ» наконец-то выиграл – и затопил «Ливерпуль». Теперь команда Клоппа у зоны вылета

Показали «охрененно хороший футбол».

После двух поражений на старте «Манчестер Юнайтед» встряхнулся и выиграл там, где не очень-то и ждали – у «Ливерпуля» (2:1).

Первая победа Эрика тен Хага как главного в «Юнайтед» получилась яркой. За весь первый тайм команда Юргена Клоппа не создала ни одного толкового момента, а забить могла только из-за помутнения Бруну Фернандеша: в самом конце португалец ударил по своим же воротам, а Лисандро Мартинес остановил мяч на самой ленточке.

А «МЮ» креативил не только у своих ворот. Уже на10-й минуте Скотт Мактомини перехватил в центре, отпасовал Фернандешу, а он в подкате подметил одинокого Элангу в штрафной Алиссона. Энтони готов был праздновать, но мяч стукнулся только в штангу.

Первый гол оказался еще изящнее. После розыгрыша Эланги с Кристианом Эриксеном мяч пришел к Джейдону Санчо в центре штрафной. А он хитер: не стал бить сразу, элегантно остановился, замахом избавился от Джеймса Милнера и четко покатил в угол – Алиссон лишь тихо досматривал развязку.

«Юнайтед» доминировал целый тайм, но решил не останавливаться и почти сразу же после перерыва забил еще. Антони Марсьяль вышел со скамейки, подхватил мяч после ошибки Джордана Хендерсона и вывел Маркуса Рэшфорда один на один – реализация была очень четкой.

Причем сначала показалось, что англичанин был в офсайде, но ВАР посчитал, что все чисто.

Хоть команда Тен Хага потом и подсела, «Ливерпуль» отыграться не смог. Только на 82-й минуте забили один мяч благодаря добиванию Мо Салаха. Казалось, что сейчас «Ливерпуль» попробует дожать, но в концовке было ближе к третьему пропущенному, чем к камбэку.

«Они умеют играть в охрененно хороший футбол». Теперь-то Тен Хаг счастлив

После матча Эрик тен Хаг наконец-то светился.

«Можно говорить о тактике, но важнее всего отношение. Мы показали свое отношение к делу: игроки общались между собой, и демонстрировали бойцовский дух. На поле была команда и видно, чего они могут добиться. Они умеют играть в охрененно хороший футбол», – сказал Эрик, а затем извинился за сквернословие (оригинальное слово «охрененно» можно перевести и чуть жестче).

Но тут ему можно.

• «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в АПЛ впервые с 2018-го – восемь матчей не справлялись с одним из главных соперников. Предыдущий раз побеждали 10 марта 2018 года – тоже 2:1. У «Ливерпуля» за это время было пять побед.

• Наконец-то прорвало Маркуса Рэшфорда. Он забил за клуб впервые за полгода: голов не было 17 матчей, с 22 января. Зато это его пятый гол «Ливерпулю» Клоппа – больше забили только Харри Кейн и Джейми Варди.

• Еще один приятный факт: «Ливерпуль» ни разу не ударил в створ ворот «МЮ» в первом тайме. Гости заметно превзошли хозяев по владению мячом: 69,6% против 30,4%, так что заниматься Тен Хагу еще есть чем. Но первые признаки выздоровления есть уже сейчас.

Кстати, вы тоже заметили, что нет ни слова про Роналду? Правильно. Криш начал в запасе (как и Харри Магуайр) и вышел только на самый-самый конец, на 86-й.

Сработало.

«Ливерпуль» тонет: 2 очка за 3 тура – и место у зоны вылета

«МЮ» празднует, потому что вылез из зоны вылета. Но теперь к ней близок «Ливерпуль» – там тоже совсем грустно на старте АПЛ.

• У «Ливерпуля» нет побед в первых трех матчах чемпионата впервые с 2012-го. При Клоппе такого не было вообще никогда. Сейчас только две ничьих за три тура.

• Команда Клоппа проиграла в АПЛ впервые с 28 декабря 2021-го. Тогда получили от «Лестера» – и после выдали шикарную серию из 16 побед при пяти ничьих. Но две из них в начале этого сезона точно не радовали.

«У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить, чтобы они не получили повреждений. Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось, – грустил Юрген после матча. – Конечно, меня беспокоит такая ситуация».

Кто бы знал, что после топ-матча «МЮ» – «Ливерпуль» мы будем рассматривать нижнюю треть таблицы, чтобы найти обоих.

У «Юнайтед» дальше два выезда – к «Саутгемптону» и «Лестеру», а затем домашний матч с единственной идеальной командой старта – «Арсеналом».

«Ливерпулю» исправляться дома с соседом-«Борнмутом» и «Ньюкаслом», а потом играть дерби с «Эвертоном», который начал чемпионат еще хуже.

Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP, AP Photo/Dave Thompson; REUTERS/Phil Noble