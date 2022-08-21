«Вы хотели договорняк, «Амкал» вам его предоставил». Скандал в главном матче медийного футбола

За этим следило больше 220 тысяч человек.

После триумфа в Кубке России «Амкал» и 2Drots зарубились между собой: встреча прошла в рамках турнира Olimbet МКС и закончилась мощнейшим скандалом.

За матчем следило больше 220 тысяч человек, а закончилось все очень спорным пенальти

Для начала разберем турнирную ситуацию перед матчем. Команда Джикии и Соболева «Бей беги» относительно скромно выиграли у «Матч ТВ» (3:1), поэтому ничья выводила и «Амкал», и 2Drots в плей-офф МКС. В случае победы выходил кто-то один вместе с «Бей Беги».

Теперь – к самой встрече. Она привлекла к себе огромнейший интерес: на пике трансляцию смотрело больше 220 тысяч человек – абсолютный рекорд медиафутбола, столько не было даже на матчах МФЛ. А еще была заполненная до отказа «Сапсан Арена» (вмещает 6 тысяч зрителей) – без Fan ID и с кучей эмоций.

Команды не подвели и выдали шикарный матч. На 40-й минуте Алекс Стиль вывел 2Drots вперед – он, кстати, не только занимался футболом (в дубле «Торпедо»), но и работал продавцом в бутике Gucci.

В самом конце первого тайма «Амкал» сравнял: экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин реализовал пенальти, заработанный защитником Арсением Левшуком. Кажется, здесь все по правилам.

Во втором тайме стало еще горячее. На 54-й минуте за 2Drots забил Кутуз, который параллельно работает водителем. Вплоть до 87-й казалось, что «Амкал» вылетит из МКС, а в плей-офф пройдет команда Соболева и Джикии.

Но судья Дмитрий Жилинский поставил очень спорный пенальти: в эпизоде снова Левшук, а рукой отмахивается 31-летний защитник Денис Гудаев. Просмотр ВАР был очень быстрым, и решения не изменил – 11-метровый для «Амкала»! Нападающий Виктор Блатов его уверенно забивает – 2:2, в плей-офф проходят оба гранда медиафутбола!

После этого некоторые начинают уходить с поля – команду с поля уводили тренер Дмитрий Кузнецов, капитан Эд, Корат и еще несколько человек. После этого арбитр дает финальный свисток. Две минуты добавленного времени истекли, но судья еще смотрел ВАР и разбирал эпизод с пенальти – может быть, стоило еще поиграть?

Дальше пошли разговоры о возможном договорняке. «Такая… роспись. Можно было техничнее сделать. А вот так… некрасиво», – из телеграм-канала Константина Генича.

«До встречи на МФЛ, там будет турнир не двух команд!!!!» – реакция «Бей Беги», которые вылетают из МКС.

Все не так просто: экс-судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти назначен правильно. «Арбитр принял верное решение и назначил 11-метровый удар. Только забыл показать желтую карточку. Игрок в бирюзовой форме попадает локтем по лицу игроку в черной форме.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка за применение рук в борьбе за позицию (мяч)», – написал Федотов в телеграме

Но парней из 2Drots это объяснение вряд ли устроит.

Белка: «Вы хотели договорняк, «Амкал» вам его предоставил».

Крап: «Был пенальти что ли? Это сделали просто для того, чтобы «Амкал» дальше прошел».

Стиль: «Смех, просто смех. «Амкал» тащат – 100 процентов!»

Жека: «Нас убили. 2:2 сразу свисток, как заказывали хозяева».

Ответ руководителя «Амкала» Германа Попкова: «Я так понял, что судья закончил матч, потому что дроты были не согласны с пенкой и начали уходить с поля. На конфу [конференцию после матчей тура] пригласим коллегию судей».

Ничего не напоминает? В 2004-м Италия выходила в плей-офф, если бы Дания и Швеция не сыграли результативную ничью в последнем туре

Похожая история случилась на Евро-2004. Только тогда мимо плей-офф пролетели итальянцы, а не «Бей Беги». Перед последним туром у Италии с 13 будущими чемпионами мира в составе было два очка, у Дании и Швеции – по четыре. Италии нужно было обыграть Болгарию, а дальше все зависело от Дании и Швеции:

победа Дании или Швеции – Италия занимает второе место в группе;

ничья 0:0 – Италия и Швеция идут дальше по количеству голов в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков;

ничья 1:1 – Италия опережает Данию, если выигрывает у Болгарии 3:1 и крупнее;

результативная ничья 2:2, 3:3 и тд – Италия вылетает.

Дженнаро Гаттузо заявил, что за матчем должны следить 50 телекамер. Алессандро дель Пьеро верил в лучшее: «Если они сыграют 2:2, все будет настолько очевидно… Это оскорбительно. Да и сами подумайте – не так уж и просто добиться такого счета. Не думаю, что это произойдет».

Тренер сборной Дании Мортен Ольсен шутил: «Конечно, мы обо всем договорились! На самом деле мне смешно. Давайте даже не будем это обсуждать. Мы – честные люди. Мы хотим победить».

Вот как развивались события:

28 минута: Дания – Швеция 1:0, забил Йон Даль Томассон

45 минута: Италия – Болгария 0:1, Мартин Петров реализовал пенальти

47 минута: Дания – Швеция 1:1, гол с пенальти Хенрика Ларссона

48 минута: Италия – Болгария 1:1, Симоне Перротта

66 минута: Дания – Швеция 2:1, опять Томассон

89 минута: Дания – Швеция 2:2, Маттиас Юнсон забил после ошибки вратаря

90+4 минута: Италия – Болгария 2:1, Антонио Кассано

Кассано забил за мгновение до финального свистка, был вне себя от радости, но быстро поник – ему сказали, что параллельный матч завершился ничьей. 22-летний Антонио расплакался – он мог стать героем (забил и Швеции во втором туре), но вместо этого сборная полетела домой.

Мортен Ольсен отказался комментировать результат: «Просто хочу отметить, что у нас трое травмированных после этой игры». Тренер шведов Ларс Лагербек настаивал, что это совпадение: «Мы сражались до последнего, но расслабились на последних минутах». Томассон предлагал посмотреть, как искренне он праздновал свои голы. Защитник датчан Томас Хельвег сказал, что предпочел бы вылететь, а не слышать обвинения в договорняке.

Официального расследования после этого не было.

Медийное дерби регулярно дарит фанатам эмоции – почти всегда матчи проходят со скандалами

До этого «Амкал» и 2Drots встречались четыре раза.

2018 год. Матч прошел в максимально дружеской атмосфере и не выглядел как противостояние двух грандов медиафутбола. Сыграли 4:2. Турищев оформил хет-трик, Гуркин забил чудо-гол со штрафного, а голкипер «Амкала» Спиряков взял пенальти. Но главный факт: ролик об игре на канале 2Drots посмотрели более 4 млн человек.

2021 год. Составы команд с первого матча заметно усилились. Для матча арендовали «Сапсан Арену», и болельщики ее полностью заполнили! Сам матч тоже получился огненным. Эмоции захватывали, игра превращалась в бойню. Было много ударов по ногам и не только. После одного из эпизодов Некит выбежал объяснять Олегу Дражжуку, что не нужно быть таким агрессивным.

Основное время закончилось 2:2, били серию пенальти, в которой «Амкал» оказался сильнее – 6:5. Ролики с матча набрали в совокупности более 5 млн просмотров (не считая видео с персональных каналов игроков).

МКС-2021. Матч получился более спортивным, чем игра 2 мая. До 60-й минуты даже обошлось без конфликтов. Эмоции вспыхнули после второго гола 2Drots. Во время атаки 2D защитник «Амкала» Лесив получил травму колена, Коваль не обратил внимания, сделал подачу, после которой Кутуз забил. Тут же к Ковалю подбежал игрок «Амкала» Маврин и объяснили, что это несправедливо. Началась потасовка. Маврина не поняли даже некоторые игроки «Амкала».

После все переместилось на скамейку запасных. Вратарь 2D Белка ругался с резервным судьей, за арбитра вступился доктор «Амкала» Артем Рыженко. Снова началась потасовка. Досталось и оператору. Но после игры все перед всеми извинились.

Матч закончился со счетом 3:2. Обе команды вышли в плей-офф.

МКС-2021. Финал. Не успели команды выйти на поле, счет уже стал 2:0 в пользу «Амкала». Сначала забил Майка Крапивников после прострела с фланга. А следом залетел и второй – Чужой с дальней дистанции бахнул в девятку 🤯

А после случилось следующее: Крап сбивает в подкате своего брата Майка Крапивникова. Майк пробивает младшему подзатыльник. Судья показывает желтую карточку. После чего основатель 2Drots Некит выбежал на поле и произнес одну из своих легендарных фраз, которая стала мемом: «Он его ударил». Никита был так настойчив, что судья изменил решение и удалил Крапивникова старшего. После матча братья сказали, что это было шоу.

«Амкал», несмотря на численное меньшинство, имел моральное превосходство и спокойно решал задачу. Счет 2:0 сохранился до конца матча, и «Амкал» стал обладателем МКС-2021 🏆

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts