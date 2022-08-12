Месси не попал в шорт-лист «Золотого мяча» впервые с 2005-го 😱 Теперь-то отдадут Бензема?

Полный список.

Журнал France Football опубликовал шорт-лист номинантов на «Золотой мяч». Впервые в истории награду вручают по итогам футбольного сезона, а не календарного года.

Топ-30 претендентов

• Главная новость – Лео Месси, который забрал награду в прошлом году, не вошел в шорт-лист номинантов. Впервые с 2005-го! С 1992 года только два обладателя «Золотого мяча» на следующий год пролетели мимо шорт-листа – Лука Модрич в 2019-м и Марко Ван Бастен в 1993-м.

• Кстати, Неймар тоже не попал в список. Из «ПСЖ» вообще прошел только Мбаппе.

• Самое большое клубное представительство у «Реала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Команды делегировали в топ-30 по пять футболистов. Еще трое номинантов пришли в эти клубы летом – речь про Антонио Рюдигера, Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса.

• Забавно, что в топ-30 нет никого из «Вильярреала» – между прочим, полуфиналиста Лиги чемпионов. Победители Лиги Европы и Лиги конференций «Айнтрахт» и «Рома» – тоже без номинантов. Зато в списке сразу два игрока из «Тоттенхэма», вылетевшего из ЛК еще на групповом этапе.

• Если смотреть на национальность, то лидируют Франция (4), Португалия (4), Бразилия и Англия (по 3). Французское гражданство есть и у Аллера, но он с 2020-го выступает за сборную Кот-Д’Ивуара.

Номинанты на «Трофей Копа» – лучшему молодому игроку сезона

• Карим Адейеми – «Зальцбург»/«Боруссия Д», Германия

• Джуд Беллингем – «Боруссия Д», Англия

• Эдуардо Камавинга – «Реал», Франция

• Гави – «Барселона», Испания

• Райан Гравенберх – «Аякс» / «Бавария», Нидерланды

• Нуну Мендеш – «ПСЖ», Португалия

• Джамал Мусиала – «Бавария», Германия

• Йошко Гвардиол – «Лейпциг», Хорватия

• Букайо Сака – «Арсенал», Англия

• Флориан Виртц – «Байер», Германия

Номинанты на «Трофей Яшина»

• Яссин Буну – «Севилья», Марокко

• Алиссон – «Ливерпуль», Бразилия

• Тибо Куртуа – «Реал», Бельгия

• Эдерсон – «Манчестер Сити», Бразилия

• Майк Меньян – «Милан», Франция

• Эдуар Менди – «Челси», Сенегал

• Мануэль Нойер – «Бавария», Германия

• Ян Облак – «Атлетико», Словения

• Кевин Трапп – «Айнтрахт», Германия

• Уго Льорис – «Тоттенхэм», Франция

Когда будут вручать награды?

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 17 октября 2022 года. Ждать осталось недолго.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; globallookpress.com/IMAGO/Heike Feiner/Eibner-Presse