«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?

На днях активировали третий из четырех.

«Барселона» этим летом шикует на последние деньги как может решает экономические проблемы. 1 августа Жоан Лапорта объявил, что клуб активирует третий экономический рычаг – продажу части Barca Studios (аудиовизуального подразделения).

Покупатель – сайдчейн-платформа Socios.com, запущенная разработчиками криптовалютного стартапа Chillz. Специализация компании – продажа NFT и токенов. Socios сотрудничает с европейскими футбольными клубами – реклама токенов для фанатов вытеснила Pirelli с футболок «Интера». В ноябре Socios подписала и рекламный контракт с «Барсой» – их логотип появится на рукаве.

Сумма сделки – 100 млн евро за 24,5% Barca Studios. Это не просто покупка, а взаимовыгодная инвестиция. Благодаря сотрудничеству с Socios, «Барселона» планирует быстрее развиваться на рынке блокчейна и NFT.

Благодаря третьему рычагу «Барса» зарегистрирует новичков. Но это не точно

Благодаря продаже части Barca Studios клуб планирует зарегистрировать всех новичков: Левандовского, Кессиэ, Кунде, Кристенсена, Рафинью, Пабло Торре и подписавших новые контракты Усмана Дембеле и Серджи Роберто. Пока что мешали финансовые ограничения Ла Лиги.

Правда, даже сам Лапорта не уверен, выполнены ли условия для регистрации новичков:

«Интерпретация правил финансового фэйр-плей – дело непростое. Наши противники используют это в своих целях. Надеюсь, наше понимание ФФП такое же, как у руководства Ла Лиги, и мы сможем зарегистрировать новичков. Если не получится, то будем искать другое решение».

Президент «Барселоны» намекнул, что трансферная компания клуба, возможно, еще не закончена. Но сначала нужно избавиться от ненужных игроков.

А что за рычаги? Первые два – продажа доходов от телеправ

Продажа доли в Barca Studios – третий экономический рычаг, которым «Барселона» выправляет экономическое положение. А какими были предыдущие?

• Первый рычаг. Продажа 10% доходов от телеправ на 25 лет (до 2047 года) американской инвестиционной компании Sixth Street. Сумма сделки – 267 млн евро.

• Второй рычаг. Продажа еще 15% доходов той же Sixth Street. За это «Барселона» получила от 315 до 400 млн евро.

Две сделки принесли в казну минимум 582 млн евро (Mundo Deportivo и сам Лапорта говорят про 667 млн), но оставили без четверти доходов от телевизионных прав на 25 лет. За это президента уже критикуют в закладывании будущего клуба. Основной страх – компании-кредиторы заберут долю в клубе за долги.

Но эти рычаги позволили «Барселоне» отказаться от сделки Ла Лиги с CVC, которая бы лишила все команды чемпионата Испании 10% аудиовизуальных прав на срок в 50 лет – именно длительность соглашения заставила каталонцев выступить против.

Лапорта признает, что экономические рычаги – необходимое зло. Клуб погряз в долгах: в финансовом отчете за 2021 год фигурирует цифра в 1,35 миллиарда евро. Нужно было срочно что-то делать:

«Процент активов, который мы продали, не опасен ни для долгосрочного финансового положения, ни для модели владения клубом. Пока я буду президентом, «Барса» будет принадлежать сосьос. Я могу это гарантировать.

Это правда, что я бы не хотел продавать телевизионные права, но ситуация вынудила нас это сделать. Мы должны быть смелыми и принимать важные решения, потому что футбол не ждет вас. Наши болельщики заслуживают того, чтобы «Барса» соревновалась на самом высоком уровне».

Вряд ли третий рычаг последний. «Барса» готовит еще одну продажу

У Лапорты запланировано четыре экономических рычага.

В начале лета собрание членов клуба одобрило продажу 49% подразделения Barca Licensing and Merchandising (BLM) – оно отвечает за продажу футболок, кружек и прочих сувениров. Финансовый директор «Барселоны» Эдуард Ромеу говорил, что клуб не согласился на предложение в размере 270 млн евро – хотели больше.

Но Mundo Deportivo пишет, что от продажи BLM отказались после активации второго экономического рычага. Так что основной вариант – продажа еще 24,5% Barca Studios. Это позволит «Барселоне» сохранить контроль над подразделением, но привлечь в него дополнительные инвестиции.

Считается, что продавать эту долю тем же Socios уже не будут – у клуба уже есть договоренность с компанией из аудиовизуального сектора. Вместе все четыре рычага принесут клубу 887 млн евро – серьезные деньги, благодаря которым Лапорта надеется выправить финансовое положение «Барселоны» и удовлетворить требования Ла Лиги.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Manuel Queimadelos Alonso / Stringer; bcncatfilmcommission.com/en/location/barca-studios