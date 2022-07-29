АПЛ точно не покажут в России. А другие лиги? А чемпионат мира? Полный расклад на новый сезон

«Матч ТВ» официально заявил, что трансляций нового сезона Английской премьер-лиги в России не будет. Инсайд о том, что сама АПЛ решила пока не начинать сотрудничество, появился еще в начале июня – очевидно, ситуация с тех пор не изменилась.

Генпродюсер «Матча» Александр Тащин в интервью «Ведомостям» пояснил: «Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы – просто на год позже .

– Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?

– Теоретически возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем».

Новые футбольные сезоны в Европе стартуют уже совсем скоро: АПЛ и Бундеслига – 5 августа, Серия А – 13 числа, Ла Лига – 14-го. Давайте зафиксируем по состоянию на сегодняшний день, какие топовые турниры будут нам доступны, а какие – нет.

Многое тут вы и так знаете, давайте пройдемся по изменениям и новым данным.

🇪🇺 Начнем с хорошего: в том же интервью Тащин отметил, что политических причин для отмены показа сейчас нет – ждем, что все будет так же, как в прошлом сезоне. Отдельный челлендж – матчи украинских команд («Шахтер» сразу в группе ЛЧ, «Динамо» Киев на пути туда), но тут ответов дождемся только в сентябре.

1️⃣ Чемпионат мира-2022 «Матч ТВ» тоже готовится показывать, генпродюсер подтвердил. Последние крупные турниры в России делили между Первым, «Россией 1» и «Матчем», о позиции главных общественно-политических каналов относительно ЧМ в Катаре пока данных нет. Вероятно, многое будет зависеть от международной обстановки. Если бы турнир начинался сейчас, трудно было бы представить, как футбол вклинивается в линейку политических программ.

2️⃣ Сразу две оговорки о теннисе, сначала поясним сноску над «Евроспортом». Дело в том, что даже после ухода французского холдинга из России на OTT-платформе по действующей подписке смотреть теннис (а также велогонки и другие трансляции) все еще можно. Есть даже хитрость, позволяющая продлить подписку: нужно делать это с карты той страны, где «Евроспорт» официально работает.

🎾 Okko лишился пакета женских турниров, продолжил показывать немного мужских, а теперь объявил еще и о новом контракте на показ Кубка Дэвиса. Россиян там, в отличие от большинства турниров ATP и WTA, нет, но все же событие заметное.

🚘 Чуть позже «Формулы-1» весной трансляции в России прекратил NASCAR, а сейчас бы американские гонки по овалам могли заинтересовать российскую аудиторию больше обычного: дебютировать там готовится Даниил Квят.

❄️ Особенная ситуация с главными зимними видами – фигурным катанием (Первый канал), биатлоном и лыжными гонками (оба – «Матч ТВ»).

Международные федерации не ограничивали доступ к соревнованиям для российских каналов. Но в марте Первый и «Матч ТВ» прекратили трансляции (вероятно, в связи с отстранением наших спортсменов).

Можно предположить, что в новом сезоне ситуация будет такой же: Гран-при, ЧЕ и ЧМ по фигурному катанию, а также Кубок мира и ЧМ по биатлону и лыжным гонкам не покажут на российском ТВ.

А как вы теперь смотрите то, что недоступно?

Фото: East News/Armend NIMANI / AFP