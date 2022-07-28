Правило офсайда изменено. Теперь гол Лукаку России на Евро не засчитали бы

Споры никуда не денутся.

ФИФА и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) решили скорректировать правило офсайда – чтобы не возникало вопросов по пункту «намеренная игра в мяч». Шесть лет назад, когда правила стали обновлять в пользу атакующих игроков, этот пункт и появился в регламенте.

«Намеренная игра в мяч»? Что это значит?

Первое определение было таким: если защитник намеренно играет в мяч, который направляется сопернику, в момент передачи находившемуся в офсайде, то офсайд, даже если мяч добирается до этого соперника, не должен фиксироваться.

Теперь добавили больше конкретики – намеренной игрой в мяч считаются только ситуации, когда игрок добирается до мяча и:

• может дать пас партнеру;

• может завладеть мячом;

• может вынести его вперед (головой или ногой).

Если футболист ошибается при одном из описанных выше действий, это не отменяет факта, что он действовал «намеренно». Соответственно, офсайд у оппонента зафиксирован не будет.

А вот какие факторы стоит оценивать судьям, чтобы понять, намеренно ли защитник играл в мяч:

• Мяч летел издалека, у игрока был четкий обзор;

• Мяч двигался не быстро;

• Направление движения мяча не было неожиданным;

• У игрока было время подстроиться под мяч – его прыжок или перехват не были инстинктивными;

• Гораздо проще сыграть намеренно, когда мяч катится по газону, а не летит в воздухе.

Предполагается, что уточнения упростят жизнь судьям.

Примеры: гол Бельгии в ворота России отменили бы, как и гол Франции в финале Лиги наций

Некоторые арбитры расценивали любую попытку защитника сыграть в мяч как «намеренную игру». Вот прекрасный пример: гол Килиана Мбаппе Испании в октябре 2021-го в Лиге наций.

Мбаппе в момент передачи очевидно ближе к воротам, чем защитник. Казалось бы – стопроцентный офсайд, особенно в игре, где есть ВАР.

Но затем случилось вот это: защитник Эрик Гарсия коснулся мяча, но практически не изменил его траекторию. По предыдущей версии правил судья вполне мог посчитать, что это намеренная игра.

Игроков сборной Испании такое решение возмутило. «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле», – ругался вингер Микель Ойарсабаль. С ним согласился и Серджи Бускетс: «Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч – и он его коснулся».

Еще один важный пример – гол Ромелу Лукаку России на Евро-2020. В момент паса бельгиец находился в очевидном офсайде.

Но затем Андрей Семенов курьезно, с парой рикошетов пропустил мяч на Лукаку между ног. Гол засчитали.

Тогда мы объясняли, почему судья прав. Но теперь – с лета 2022 года – такие голы нужно отменять. Он приведен в гайдлайне IFAB как пример «ненамеренной игры» в мяч.

И последний пример, который закрепит новый критерий: матч Перу и Австралии на ЧМ-2018, гол перуанцев. В момент заброса из глубины Хосе Паоло Герреро в офсайде, он немного опережает защитника.

Но затем тот в попытке дотянуться мяча только делает его обработку удобнее для Герреро. Результат – гол в ворота Австралии.

Теперь такой гол тоже бы не засчитали, зафиксировав офсайд.

Но споры останутся даже с корректировками. The Athletic и ESPN даже сейчас расходятся в трактовке эпизодов.

В центре внимания – отмененный гол Карима Бензема в финале ЛЧ. The Athletic пишет, что по новым правилам мяч засчитают, так как теперь попытка вернуть мяч команде считается «преднамеренным» действием.

Эксперт ESPN Дейл Джонсон не согласен. Он говорит, что защитники «Ливерпуля» не контролировали мяч, а только вступали в отбор, поэтому и офсайд должен быть засчитан.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster