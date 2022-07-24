Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется

Внезапно.

Защитник «Динамо» Гильермо Варела, похоже, больше не сыграет за клуб. Уругваец ночью сбежал с базы «Динамо» и покинул Россию, не уведомив клуб.

•‎ Первым о тайном отъезде Варелы сообщил журналист Дмитрий Клипин. Футболист не отвечает на звонки «Динамо» и никак не выходит на связь, бумаг о приостановке контракта в клуб также не поступало.

Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, еще вчера московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта. Его наигрывали в стартовом составе на матч с «Торпедо», но сегодня утром Варела исчез.

Срок текущего соглашения истекает летом 2023 года, и Варелой интересуется «Фламенго» – игрок якобы был готов продлить контракт, чтобы «Динамо» выручило за него деньги. Но что-то пошло не так.

•‎ Агент Оскар Бентанкур все объяснил: «Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождем предложения «Динамо».

Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если клуб хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не такая большая. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию».

•‎ «Динамо» назвало его действие нарушением контрактных обязательств. И.о. президента РПЛ Александр Алаев согласен: «Полностью солидарен с позицией «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.

ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов. Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла».

•‎ Неделю назад Варела рассуждал о том, что может остаться в московском клубе. «Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли отыграть весь сезон в «Динамо»? Да, готов!» – цитировал его «СЭ».

•‎ Но вообще с конца февраля слухи об уходе Варелы из «Динамо» мелькали регулярно. «Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать», – говорил агент 7 марта. Но уругваец доиграл весну в московском клубе и никуда не ушел. Новые слухи появились только в июле – и они были конкретными: интерес к нему проявлял и до сих пор проявляет «Фламенго».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; vk.com/fcdm_official