Куда идти Роналду? Предлагаем безумные варианты: МЛС, испанские саудовцы и создание собственного клуба

Фантазии авторов Sports.ru.

«Манчестер Юнайтед» поехал в предсезонный тур без главной звезды: по официальной причине Криштиану Роналду остался в Португалии из-за личных проблем, по версии британских инсайдеров – готовится к трансферу.

Разумные варианты в Лиге чемпионов уже описал Вадим Лукомский. Оказалось, найти новый клуб Роналду не так и просто – прямо сейчас ни один большой клуб в топ-5 лигах не готов брать на себя финансовый риск и тактический ребус в лице Криштиану.

Относительно перспективные варианты с «Челси» и «Баварией» растворились: Тухель против и уже вложился в Стерлинга и Кулибали; Оливер Кан считает, что переход не соответствует философии клуба. Потенциальный эффект ностальгии от камбэка в «Спортинг» будет еще короче, чем в «МЮ (рутина, скандалы и недовольства точно вылезут через пару месяцев).

Пока Криш выкладывает фото-доказательства упорного труда в соцсетях, мы вновь ищем ему клуб, выбирая альтернативные – и порой безумные – ходы.

Дмитрий Письменский – отправляет Роналду в МЛС

Несмотря на то, что в течение недели Роналду отклонил предложения из Саудовской Аравии и США, на второе ему просто необходимо согласиться. МЛС – не просто красивая пенсия для суперзвезд, но и отличный повод еще больше прокачать личный бренд (да, это возможно даже для самого популярного человека в инсте).

Трансфер Криштиану запустит сотни мощных медиа-движух, приведет новых спонсоров в лигу, а сам Криштиану неслабо прокачает и без того жирный счет в банке. Жорже Мендеш не зря заманивал клубы в Европе «эффектом Криштиану» (безумный рост соцсетей и числа спонсоров).

Причем сам Роналду такой переход допускал. В 2015-м он сказал: «Если я смогу помочь в том, чтобы футбол в этой стране прогрессировал в большей степени, то готов быть полезным».

О возможном отъезда Криша в США говорил и Нани в 2021-м: «Пару лет назад Криштиану рассказал мне, что хотел бы закончить карьеру в США. Он не уверен на 100%, но такая вероятность есть».

Криштиану пора понять и принять: последний раз он играл в финале ЛЧ в 2018-м, последние голы там же он забил в 2017-м. Ни один реальный фаворит турнира Криштиану не подберет. Так зачем искать опцию на шесть матчей группового этапа (и, возможно, парочку в 1/8), если гораздо выгоднее переехать на новый континент и стать футбольной иконой совершенно другой, отличной от европейской, культуры?

Роналду почти 20 лет трудился над статистикой и наследием – в МЛС можно финально прокачать и то, и другое. Руни, Златана, Бекхэма и Анри после МЛС никто не забыл: они остались легендами и суперзвездами, а игра в США не стала пятном на карьере. Масштаб фигуры Роналду позволяет сделать там еще больше.

Максим Полтавец создает новое противостояние с Месси

Очень многое в карьерах Криштиану и Месси определяет их противостояние друг с другом, поэтому португалец должен думать стратегически именно через призму лучшего хода в этом противостоянии. Уже известно, как хочет закончить Лео – уехать в МЛС или родной «Ньюэллс Олд Бойс».

У Роналду гигантский запас по голам в ЛЧ, поэтому он может спокойно укатить на пару лет в Америку. МЛС – отличный вариант. Можно пылить за один из двух клубов в гламурном Лос-Анджелесе (там уже есть Бэйл и Кьеллини), поехать в Майами к Бексу или зажигать в Техасе с Макконахи. Даже в Нью-Йорке есть два клуба мощных франшиз – «Ред Булл» (там играл Анри) или «Сити» (Пирло, Лэмпард, Вилья).

Поездка в США – новые рекламные контракты и возможность в сберегающем режиме дожить до ЧМ-2026, который пройдет как раз в Америке. И у тренеров сборной Португалии будет большой соблазн взять на мундиаль 41-летнего ветерана, который хорошо знаком с местными условиями.

Но США – не единственный вариант. Можно вообще поехать в «Ривер Плейт». Аргентинская лига в целом хорошо принимает ветеранов, а у клуба из Буэнос-Айреса еще и отличный состав, и лучший тренер в Южной Америке – Гальярдо. И Криш завоюет титулы на родине Месси – в идеале, Кубок Либертадорес, местную Лигу чемпионов. А там можно и на клубный ЧМ замахнуться!

Самое забавное, что после такого хода Лео не сможет не приехать домой. Но победить с «Ньюэллсом» будет в разы сложнее – так что Роналду тут в выигрышном положении.

Ярослав Сусов объединяет с Лео

В детстве все мои одноклассники мечтали о Роналду и Месси в одной команде. Кажется, переход Роналду в «ПСЖ» – последний шанс для детской мечты.

Тогда парижане станут не только новым «галактикос», но и новым Pixar и «Домом-2» в одном. Потому что Мбаппе – главный кумир современных детей, а взаимоотношения между Неймаром, Роналду, Месси и Мбаппе рано или поздно точно закончатся каким-нибудь скандалом.

Конечно, это почти невозможная сказка, которая не поможет «ПСЖ» выиграть лигу (там и так все решено до начала сезона) и ЛЧ (кажется, проблемы команды не в атаке, а в балансе и понимании между звёздами). Но за этим будет так круто наблюдать!

Вячеслав Палагин нашел вариант в Испании

Подозреваю, у меня самый скучный и наименее безумный вариант, но хотя бы есть элемент троллинга: отправляю игрока, который решительно хочет в Лигу чемпионов, в команду, которая там все же сыграет, но у обывателя максимально ассоциируется с Лигой Европы. И, пожалуй, ассоциируется с ней прочнее всех – спасибо Унаю Эмери.

Если отбросить этот момент и вопросы по зарплате, «Севилья» – редкий пример клуба, который хорошо подходит нынешнему Криштиану по стилю. А ради этого можно и ужаться в зарплате, и даже забить на собственное эго – иначе придется возвращаться на родину или оставаться в «МЮ».

Теперь насчет стиля. В условиях, когда Роналду блистает только в режиме игры первым номером, «Севилья» – почти идеальный союзник. Во-первых, команда Лопетеги захватывает владение не за счет прессинга (мы помним, что Криштиану в нем не силен), а благодаря скучным перепасовкам: чтобы было легче отобрать мяч, даже специально разворачивают атаки по флангам. Во-вторых, несмотря на такой скучный стиль, неплохо кормят форвардов – в прошлом сезоне стали пятыми в Европе по ударам после навесов.

Роналду – гений открываний в штрафной и особенно игры на втором этаже: за последние 10 лет он семь раз попадал в тройку лучших своего чемпионата по голам головой. Стиль «Севильи» обязательно оценит. Тем более надо как-то исправляться перед «Рамон Санчес Писхуан» – именно «Севилье» Криш забил больше всего голов в карьере.

Руслан Копылов предлагает Кришу создать клуб

Чем старше Роналду становится, тем больше шансов на то, что тренеры будут заменять его или вообще оставлять вне старта. Зачем португальцу это терпеть? Ведь проще создать собственный клуб и играть сколько хочешь – можно даже назначить самого себя тренером.

В Португалии 2 профессиональные лиги. Если клуб Роналду начнет в третьем (любительском) дивизионе, то за три года может добраться до ЛЧ, а на четвертый пошуметь в турнире – добраться так быстро вполне реально, ведь это проект Роналду: на имя слетятся игроки со всего мира.

Как раз укладывается в программу Роналду «ему осталось играть три-четыре года на высоком уровне» (это цитата из того самого инсайда The Times). Хотя зачем заканчивать так рано, если никто не посмеет заменить даже 40-летнего Рона!

Тимур Боков настаивает на испанских саудовцах

Да, такие тоже бывают.

Криштиану так загрустил в дождливом Манчестере, что на отпуск выбрался в родную и солнечную Испанию. В этом году там аномальная жара, а с приходом Криша градусники взорвутся. Благодаря топовой работе главы Ла Лиги Хавьера Тебаса ни один клуб Испании за пределами топ-4 не может позволить себе трансфер Криштиану даже по самой максимальной скидке.

Хотя один вариант все-таки есть.

«Альмерия» только-только вышла в Ла Лигу и готова разрывать. Может вы слышали, что там играет Умар Садик, но команде явно пора повзрослеть. Криш поможет – и примут его максимально тепло и со вкусом, ведь рядом шикарное Средиземное море.

«Альмерия» принадлежит главе спортивного комитета Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху – и даже по фамилии можно понять, что с деньгами в команде все просто замечательно. Пока Турки не вкладывал сотни миллионов в проект, но приход Криштиану может все изменить. Роналду наконец-то станет полноправной примой, помогать ему в этом деле будут Ласо и Посо.

Просто представьте, что будет, если Криштиану выведет «Альмерию» в ЛК. После каждого гола Криш сможет показывать всем шикарный пресс, а игры против «Реала» и «Барселоны» превратятся в настоящее испытание. Криштиану заберет все пенальти и штрафные, наклепает десятки голов и станет самым счастливым человеком на планете.

А если ничего не выйдет, то можно принять скромное предложение из Саудовской Аравии и поехать покорять новые денежные вершины. Все в выигрыше!

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Joaquin Corchero, Regina Wagner; Gettyimages.ru/Michael Regan, Martin Rose