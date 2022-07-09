«МЮ» представил домашнюю форму на следующий сезон. Главная ее особенность – белый воротник поло с дизайном из треугольников в стиле разных форм 1994 года. В презентации принял участие Криштиану Роналду – даже несмотря на то, что португалец очень хочет уехать.

Неопределенность статуса Роналду все же сказалась на масштабе презентации нового комплекта. The Athletic сообщает, что клуб не может в полной мере развернуть промокампанию – из-за того, что Роналду играет в ней важную роль.

Речь о ролике, в котором Криштиану снялся с Эриком Кантона и Дэвидом Бекхэмом – двумя другими легендарными «семерками» «МЮ». Видео все еще ждет релиза, но его могут переделать, если Роналду решит уйти – просто вырежут кадры с участием португальца.

Решение с паузой выглядит разумным – если бы Криштиану выкинули из презентации, то это бы подтвердило слухи об уходе. Сейчас же позиция «МЮ» ясна – Криштиану все еще часть команды.

Приключения Роналду этим летом. Кратко

•‎ Слухи, что Криштиану больше не хочет играть за «МЮ», поползли в конце июня. AS писал, что Роналду может перейти в «Баварию», а Record утверждал, что португалец на грани нервного срыва из-за трансферной кампании «МЮ».

•‎ В начале июле The Times сообщал, что Роналду попросил «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение – все потому, что португалец хочет играть в ЛЧ. «МЮ» ответил отказом – хотят, чтобы игрок отработал контракт до конца.

•‎ 4 июля португалец пропустил тренировку – по семейным обстоятельствам. «МЮ» это объяснение устроило. Роналду пропустил и вторую тренировку, отдуваться пришлось новому тренеру Эрику Тен Хагу – сказал, что ничего не знает о планах Криштиану. На третьей и четвертой тренировочной сессии форвард также не появился, а затем выяснилось, что он не полетит с «МЮ» на предсезонный сбор в Таиланд и Австралию. В клубе отметили, что 37-летнему футболисту предоставили дополнительное время для решения семейных проблем.

•‎ Ходят слухи об интересе к Роналду со стороны «Челси», «Барсы» и неназванных клубов из МЛС, но никто из них не готов платить Криштиану слишком высокую зарплату. «МЮ» также склоняется к тому, что не сможет продать португальца из-за слишком низкого спроса.

•‎ В интервью клубному медиа в начале июня Роналду говорил, что очень счастлив на «Олд Траффорд», взволнован возможностью поработать с Тен Хагом и верит, что команда поборется за трофеи в следующем сезоне.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Alan Martin; manutd.com