Похоже, Федотов будет служить на Новой Земле. В 1961-м там испытали Царь-бомбу

Что нужно знать об этом месте?

Ситуация вокруг хоккеиста Ивана Федотова становится все более сюрреалистичной. По сообщению источника ТАСС, игрок находится в Мурманской области и пройдет службу на архипелаге Новая Земля. Адвокат Федотова это не подтвердил, но и не дал никаких конкретных объяснений.

Готовимся к худшему и разбираемся, где Федотов может провести ближайший год.

Где находится Новая Земля?

Начнем с простого: вверху карты на архипелаг указывает красная стрелочка.

Он состоит из двух больших островов – Северного и Южного – и около 200 островов поменьше. Два крупнейших разделены проливом Маточкин Шар. Новая Земля входит в состав Архангельской области.

Новая Земля – закрытая территория, просто так туда не прилететь, необходим специальный пропуск. С ним можно добраться самолетом из Архангельска.

Общая площадь архипелага – 83 тысячи квадратных километра. Это сопоставимо с площадью Ленинградской области и даже больше целой Чехии. На четверть архипелаг покрыт ледниками.

На Новой Земле живут 3576 человек (данные на 2021 год) – сопоставимо с вместимостью арены чеховского «Витязя» (3300 зрителей). Население распределено по двум поселкам – Белушьей Губе и Рогачево. Оба находятся на Южном острове. На Северном населенных пунктов нет.

Какой там климат?

Арктический и суровый. Острова разделяют незамерзающее Баренцево и покрывающееся льдом Карское моря. Скорость ветра может достигать 40-50 метров в секунду. Температура зимой опускается до -40 градусов, летом на Южном острове средняя температура ниже 7 градусов.

И где там служат?

На Новой Земле находится военная часть 23662, 33-й зенитный ракетный полк. Семьи военных и составляют основу населения острова. В 1993 году полк расформировали в связи с выводом военных из Арктики, но в 2015-м сформировали вновь.

В советское время на Малой Земле был ядерный полигон. Там испытали Царь-бомбу

Главная «достопримечательность» Новой Земли – ядерный полигон. Его создали в 1954 году из-за того, что Семипалатинский полигон в Казахстане уже не справлялся с объемами ядерных испытаний (к тому же у людей в ближайших населенных пунктах начались проблемы со здоровьем – пострадавшими признаны 1,3 млн человек).

Приказ о создании полигона подписали летом 1954-го, а уже через полтора месяца «Объект 700» заработал, поэтому местных жителей переселили в Архангельскую область. Первое испытание на полигоне прошло в 1955-м – под водой взорвали ядерную торпеду мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

На Новоземельском полигоне во времена СССР провели 132 ядерных взрыва: как простых в атмосфере, так и подводных, и подземных. Самый известный – испытание водородной Царь-бомбы АН602 мощностью 58 килотонн – это примерно как 10 тысяч бомб, сброшенных на Хиросиму. Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества из тех, что реально взорвались.

Бомбу в октябре 1961-го на полуостров Сухой Нос сбросили с самолета. Ядерный гриб достиг высоты 67 км, диаметр шляпки – 95 км. Ударная волна три раза обогнула Землю, а звуковая долетела до островов в 800 километрах от места взрыва.

После подписания договора (в 1963 году) о запрете испытания ядерного оружия заряды взрывали уже под землей. Последний взрыв был в октябре 1990-го. Суммарная мощность всех ядерных взрывов на Новой Земле по энерговыделению достигла 94% от всех, произведенных на территории СССР.

Новоземельский полигон – единственный действующий на территории бывшего СССР, но ядерные испытания там сейчас не проводят.

На Новой Земле есть и захоронения радиоактивных отходов – так территорию использовали в 1957-1992 годах. В основном это контейнеры с отработанным ядерным топливом, утопленные в заливах островов Новой Земли, но есть и более экзотические экспонаты: атомная подлодка «К-27», реакторный отсек ледокола «Ленин».

Несмотря на это, экологическую обстановку на Новой Земле оценивают положительно: сильного радиоактивного загрязнения практически нет – только в зоне ледников, куда попали выбросы во время испытаний. Но и там природа уже восстанавливается.