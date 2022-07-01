Израиль – главная сенсация Евро U-19. Первый финал в истории сыграют с Англией – добраться туда помог яркий дриблер из «Маккаби»

Уже оставили не у дел французов.

В пятницу пройдет финал чемпионата Европы среди юношей до 19 лет: вместе со звездными англичанами туда неожиданно пробился Израиль, который в полуфинале побил французов – 2:1. Так аутсайдер отправил домой одного из фаворитов турнира: у юношеской Франции три титула (в 2005-м, 2010-м и 2016-м) за последние 20 лет.

Вместе с финалом добыли путевку на чемпионат мира U-20

Финал юношеского Евро – историческое достижение для израильтян. Сборная попала на турнир лишь второй раз – до этого не прошли групповой этап в 2014-м. Теперь команде вместе с финалом достался еще и билет на чемпионат мира до 20 лет, который состоится в следующем году в Индонезии.

Выиграть трофей Израилю будет непросто, потому что в соперниках грозная Англия, которая уже побеждала в 2017-м. На нынешнем Евро Израиль уже пересекался с англичанами на групповом этапе: меньше недели назад уступил, пропустив единственный гол от нападающего «Ман Сити» Лиама Делапа – в сентябре 2020-го он впервые вышел в основе и сразу забил «Борнмуту» в Кубке Лиги.

«Мы все отдали свои сердца, и теперь должны быть готовы к финалу, – говорит израильский полузащитник Оскар Глух (подробнее о лидере сборной – чуть ниже). – Мы надеемся, что сможем победить. Самое главное, что вся команда верит в это».

За Израиль U-19 играет главная надежда «Маккаби» и яркий вингер из ПСВ

Главная звезда сборной – 18-летний Оскар Глух из «Маккаби». В марте 2022-го он дебютировал в основе и уже положил 3 гола за 8 матчей в чемпионате Израиля. Сейчас он оценивается сайтом Transfermarkt аж в 500 тысяч евро – топ-цифры, учитывая, что вся сборная стоит всего 2,2 млн (а большую часть игроков показывают без цены).

На уровне юношеской сборной Глух здорово выделялся в квалификационных раундах Евро, но в основном турнире он проявил себя еще ярче: оформил 2 гола и 2 ассиста – в том числе и голевая против французов в полуфинале. Но особенно мощно Оскар зажег на групповом этапе с Австрией (4:2): 1+1 за 73 минуты на поле.

Оскар – атакующий полузащитник с хорошей передачей и дриблингом. Вероятно, скоро он отправится в топ-лигу, интерес оттуда уже имеется.

Привлекает внимание и 17-летний Тай Абед – левоногий вингер, который выступает за ПСВ U-18. Это единственный футболист сборной, играющий за пределами Израиля. Абед внес решающий вклад в отбор на этот Евро: победный гол Кипру (1:0) и дубль Молдове (6:0). Причем в этих матчах парень сыграл 29 и 27 минут. Шикарная результативность, которая, правда, в основном турнире слегка упала: лишь гол и ассист с Австрией.

Еще отметим капитана сборной Илая Мадмона, который выступает за «Хапоэль Беер-Шева». Это опорный полузащитник (на Евро у него гол с пенальти австрийцам), который берет лидерскими качествами. Регулярно идет в стыки и борется до конца.

Чем отметился взрослый Израиль: единственный международный трофей и политические проблемы

Основная сборная много раз путешествовала по конфедерациям из-за политики и причудливых систем отбора на чемпионат мира. С 1934 года Израиль играл в Европе, Азии и Океании, а на пути к чемпионату мира попадал в очень странные отборы: межконтинентальные группы из стран Азии и Африки или Азии и Океании.

У этой истории есть политический подтекст: в 1948 году британский мандат на Палестину (в футболе Израиль – ее правопреемник) закончился, а премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимость страны. К тому моменту он уже воевал почти со всеми соседями: Египтом, Сирией, Трансиорданией, Ливаном, Ираком, Саудовской Аравией, Йеменом и Суданом, которые не согласились с планом ООН по разделу Палестины.

Относительная стабильность у Израиля появилась только спустя 10 лет. Тогда стало понятно, что оставаться в футбольной Азии – как минимум в отборе на крупные турниры – почти бессмысленно. С Израилем никто не хотел играть.

Поэтому с осени 1959 года до весны 1960-го Израиль участвовал в отборе на Олимпийские игры в Риме через Европу. Пропустил Югославию и Грецию.

И в этом же время, в декабре 1959-го, Израиль дошел до финала Кубка Азии, причем без бойкотов (Иран, Индия, Пакистан, Южный Вьетнам, Тайбэй и Корея – члены АФК, как и Израиль).

Осенью 1960-го израильтяне участвовали в отборе на чемпионат мира-1962 в странной группе с Кипром, Эфиопией и Италией.

В 1964-м Израиль даже принял Кубок Азии – с Гонконгом, Южной Кореей и Индией. Правда, и здесь не обошлось без бойкотов. На турнир в Израиле не стали отбираться Мьянма, Пакистан, Сингапур, Камбоджа, Индонезия, Япония, Китай, Филиппины, Афганистан, Шри-Ланка и Иран, плюс Лига арабских государств (Ирак, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, Йемен, Сирия, Ливан) не входила в АФК из-за Израиля.

Поэтому на Кубок Азии-1964 автоматически попали три команды из четырех. Израиль – хозяин, а у Индии и Южной Кореи просто не было соперников. Кстати, Израиль выиграл домашний турнир. До сих пор это его единственный международный трофей.

Теперь есть шанс зацепить еще один – пусть и юношеский.

Фото: East News/VLADIMIR SIMICEK / AFP; Gettyimages.ru/Dennis Grombkowski; National Photo Collection of Israel