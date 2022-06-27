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«Сила Африки» и 6 игроков «Реала» на фоне саванны – Marca удивила твиттер странноватой обложкой

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Давид Алаба Давид Алаба
Ферлан Менди Ферлан Менди
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Популярная испанская газета Marca выбрала необычный заход для свежего номера.

Редакция поместила на обложку группу игроков «Реала»: Карима Бензема, Ферлана Менди, Давида Алабу, Эдуардо Камавингу, Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера. Всех их изобразили на фоне саванны и африканского континента, сопроводив заголовком «Сила Африки».

Что не так? У всех африканское происхождение, но в Африке родился только Камавинга

Так Marca решила рассказать об игроках «Реала» с африканским происхождением. Правда, практически все представленные на обложке игроки родились в Европе:

Бензема – родился в Лионе, родители – из Алжира. 

Алаба – в Вене, родители – филиппинка и нигериец.

Рюдигер – в Берлине, в семье много выходцев из Африки, мама – из Сьерра-Леоне. 

Тчуамени – в Руане (Франция), имеет камерунское происхождение.

Менди – в Мелане (Франция), имеет сенегальское происхождение. 

Исключение: Камавинга, который родился в лагере беженцев в Анголе, но с двух лет живет во Франции.

Marca пришла к выводу, что «Реал» нашел «новую дорожную карту в своей трансферной политике». Попутно в статье вспомнили о других игроках клуба с африканским происхождением.

«Они хвастаются африканскими корнями, несмотря на то, что выросли далеко от континента. Они укрепляют путь, который был открыт Это’о, Жереми, Зиданом, Макелеле и Диаррой», – поясняют на обложке.

На сайте газеты есть даже карта, где бывших и нынешних игроков «Реала» соотнесли со странами Африки. 

«Я вижу четырех французов, австрийца и немца!» В твиттере многим не понравилась задумка

В соцсетях, особенно французских, географические познания Marca не оценили. Твит газеты с новой обложкой завирусился в твиттере и вызвал жаркие дебаты. Многие обвинили газету в расизме, другие не увидели в публикации ничего оскорбительного.

Журналист Le Parisien Александр Афлало напомнил о месте рождения игроков и резюмировал: «Стыд, Marca. Кто мог это утвердить».

К слову, в самой статье Marca дает уточнение о том, где родились игроки. Также там приводится цитата Бензема о том, что он считает Алжир своей страной. В комментариях Афлало возразили: «Они имеют африканское происхождение, нравится вам это или нет».

Афлало ответил более развернуто: «То, что они имеют африканское происхождение, не представляет для меня никакой проблемы, даже наоборот. Меня больше беспокоит, что в газете все сводится к их происхождению и говорится, что это «новая дорожная карта в трансферной политике» «Реала». Этот твит в основном предназначен для того, чтобы показать, что их личности намного богаче, чем их корни (и, очевидно, верблюды с саванной), хотя происхождение тоже важно».

Телеведущий Салим Бонглли тоже недоволен: «Что это за первая полоса, Marca... они чернокожие и арабы, значит, африканцы?»

Журналист LÉquipe Ханиф Бен Беркан: «6 игроков и ни одного, выросшего в Африке».

«Сила Африки? Я вижу четырех французов, австрийца и немца!» – отреагировал главный редактор немецкого Sport1 Патрик Бергер.

Вряд ли в газете рассчитывали на такой скандал – в оригинальном твите Marca даже отметила всех игроков, представленных на обложке. Никакой реакции от футболистов пока не последовало.

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