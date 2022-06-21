«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

«Голден Стэйт» провез чемпионский кубок по Сан-Франциско.

Сегодня ночью в Сан-Франциско прошел чемпионский парад «Голден Стэйт». Он получился столь же эпичным, как и сам титул «Уорриорс»: Дрэймонд Грин весь день уничтожал хейтеров, Клэй Томпсон приплыл на яхте и потерял не только чемпионскую кепку (он ходил в капитанской фуражке), но и голову, Стефен Карри не расставался с сигарой и кайфовал (за исключением того момента, когда увидел плакат мальчика, просящего руки Райли Карри).

На чествование чемпионов пришло около 1 миллиона. «Голден Стэйт» устроил выходной для всего города:

Фото: REUTERS/Paul Rutherford, Cary Edmondson, Darren Yamashita; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson / Stringer, ; twitter.com; instagram.com