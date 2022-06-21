О духе времени
Блог

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

фото
Крис Чиозза Крис Чиозза
НБА плей-офф НБА плей-офф
НБА НБА
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Стив Керр Стив Керр
Гэри Пэйтон II Гэри Пэйтон II
Голден Стэйт Голден Стэйт
Стефен Карри Стефен Карри
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Баскетбол Баскетбол

«Голден Стэйт» провез чемпионский кубок по Сан-Франциско.

Сегодня ночью в Сан-Франциско прошел чемпионский парад «Голден Стэйт». Он получился столь же эпичным, как и сам титул «Уорриорс»: Дрэймонд Грин весь день уничтожал хейтеров, Клэй Томпсон приплыл на яхте и потерял не только чемпионскую кепку (он ходил в капитанской фуражке), но и голову, Стефен Карри не расставался с сигарой и кайфовал (за исключением того момента, когда увидел плакат мальчика, просящего руки Райли Карри).

 

На чествование чемпионов пришло около 1 миллиона. «Голден Стэйт» устроил выходной для всего города:

Фото: REUTERS/Paul Rutherford, Cary Edmondson, Darren Yamashita; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson / Stringer, ; twitter.com; instagram.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные