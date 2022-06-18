Стартует Евро U19. Увидим австрийца с опытом игры за «Барсу» и ЦЗ-гиганта, которого подпишет «Ман Сити»

В Словакии начинается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, который пройдет с 18 июня по 1 июля. Турнир долгожданный, так как из-за пандемии не проходил в 2020-м и 2021-м.

Кто сыграет и в каком формате?

Традиционно на Евро U19 квалифицировалось 8 сборных: победители элитного раунда отбора, а также словаки на правах хозяев турнира. В cборных – игроки, родившиеся не позднее 1 января 2003 года.

На групповом этапе команды разделены на две группы:

А: Словакия, Румыния, Италия, Франция

В: Англия, Израиль, Сербия, Австрия

Два первых команды каждой группы выйдут в полуфиналы. Сборные, занявшие третьи места, определят в очном матче пятую команду турнира. Дело в том, что через этот турнир отберутся и европейские участники на ЧМ-2023 до 20 лет. Туда поедут 5 лучших команд чемпионата Европы.

Где пройдут матчи и кто показывает?

В Словакии, где уже проходили Евро-2000 U21, Евро-2013 U17 и женский Евро-2016 U19. Матчи Евро-2022 примут пять городов: Трнава, Дунайска-Стреда, Дунайска-Стреда, Жьяр-над-Гроном, Сенец.

Где смотреть вне стадионов? Для ряда матчей в некоторых странах предусмотрены трансляции на официальном сайте УЕФА. В России турнир покажет «Матч ТВ».

Кто фаворит?

Из нынешних участников Евро самые грозные – французы. За последние 20 лет они взяли три титула – 2005, 2010 и 2016. Англичане становились лучшими в 2017-м, сербы – в 2014-м, итальянцы – в 2003-м. Австрийцы трижды доходили до полуфиналов – 2003, 2006 и 2014. Словаки в 2002-м финишировали третьими, а израильтяне и румыны участвовали ранее только на групповом этапе – 2014 и 2011 годы соответственно.

Букмекеры выделяют трех очевидных фаворитов: Францию, Англию и Италию.

Испанцы, действующие обладатели трофея, не квалифицировались на турнир. У них, кстати, самая титулованная сборная Евро U19 – 11 побед, а 8 из них с 2002 года, когда возрастную планку на турнире подняли с 18 до 19 лет.

За кем из игроков стоит последить в ближайшие две недели?

Коротко о главных звездах.

Карни Чуквуэмека (Англия) – 18-летний центральный полузащитник «Астон Виллы», который оценивается Transfermarkt дороже всех игроков турнира (6 млн евро). Он родился в Австрии в семье выходцев из Нигерии, а вырос в Великобритании, поэтому мог выбирать из трех сборных.

В сезоне-2020/21 Карни признали игроком сезона в академии, которой он помог взять молодежный Кубок Англии. В том же сезоне Карни дебютировал в основе, за которую провел уже 14 матчей в АПЛ и отметился одной голевой. В прошлом году сообщалось, что интерес к парню проявляют «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».

Сулейман Исаак Туре (Франция) – 19-летний гигант из «Гавра» (рост центрального защитника – 204 см), который провел 17 матчей в этом сезоне Лиги 2. Туре точно не задержится надолго в нынешней команде: его контракт истекает в следующем году, поэтому если «Гавр» хочет заработать, то отпустит игрока уже этим летом. По данным L’Équipe, в ближайшие дни француза подпишет «Ман Сити». Планируется, что дальше Исаак отправится в аренду в родственный английскому клубу «Труа» (тоже принадлежит City Football Group).

«Сити», кажется, выиграл конкуренцию за игрока у «Марселя», «Лиона», «Ньюкасла» и еще ряда претендентов. Журналист Николо Скира ранее писал, что марсельцы были готовы подписать Туре за 7 млн евро.

Юсуф Демир (Австрия) – 19-летний вингер «Рапида», который получил небольшой опыт «Барселоне». В минувшем сезоне каталонцы взяли игрока в аренду, но прервали ее в январе, так как не хотели активировать опцию доплаты в 10 млн евро за 10+ матчей игрока в основе.

Демир провел 6 игр в чемпионате Испании (правда, суммарно всего 32 минуты), отметившись историческим достижением. Он самый молодой иностранный дебютант «Барсы» в Ла Лиге со времен Лео Месси. Пике даже сравнивал Юсуфа с аргентинцем: «Дриблинг Демира очень похож на дриблинг Месси. Он очень молод, но у него уже потрясающий уровень».

Этот сезон хавбек доиграл в австрийской Бундеслиге, но явно метит в клуб из топ-5 лиг. Впрочем, парня зовут и в Турцию – у игрока там корни.

Марко Лазетич (Сербия) – 18-летний воспитанник «Црвены Звезды», которого в январе уже подписал «Милан» до 2026 года. За молодого нападающего заплатили 4 млн евро, но этим летом серб наверняка отправится в аренду. Интерес проявляет «Кальяри», однако есть обязательное условие – форвард должен играть.

В основном клубе сербу пока трудно конкурировать с Оливье Жиру, а вскоре еще ожидается приезд Дивока Ориги, который попытается восполнить отсутствие Златана.

Тим Ироэгбунам (Англия) – еще один 18-летний полузащитник «Астон Виллы» с нигерийскими корнями. В этом сезоне он провел 3 матча в АПЛ, а клуб еще в прошлом сезоне подсуетился, продлив игрока до 2027 года. Заполучить парня другим командам теперь будет непросто.

Фото: globallookpress.com/ Mutsu Kawamori, Dan Minto; eastnews.ru/Francis Gonzalez; Gettyimages.ru/Pete Norton