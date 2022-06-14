Танцующий вратарь вывел Австралию на ЧМ. Выпустили перед серией пенальти, бегал от штанги к штанге и взял решающий удар

Неожиданный герой.

Австралия – еще один участник ЧМ-2022: уже 31-й. Австралийцы в серии пенальти интерконтинентального плей-офф вымучили победу над Перу и теперь приедут в Катар.

Главное веселье ждали 120 игровых минут – и дело не только в самой серии пенальти, но и в заготовке Австралии. Тренер сборной Грэм Арнольд заменил капитана команды и основного кипера Мэттью Райана на вратаря «Сиднея» Эндрю Редмэйна – и он всю серию сбивал соперников действиями в лучших традициях Брюса Гроббелара.

Редмэйн начинал танцевать после свистка арбитра для исполнения удара . Он прыжками двигался от одной штанги к другой.

Тут слева.

Тут справа.

Иногда неожиданно взлетал к перекладине, иногда припадал почти на колени.

Правда, за первые пять ударов ему это не очень помогало – только Адвинкула попал в штангу. А вот решающий шестой удар Редмэйн взял – и стал героем.

Редмэйну – 33, он никогда не играл за пределами Австралии и вообще провел только второй матч за сборную. Нельзя сказать, что он великий спец по пенальти – отразил только 4 пенальти из 16 (у Райана, например, 12 из 54, и по процентному соотношению они рядом), и последний отраженный пенальти был в 2019-м.

•‎ Сам матч был максимально классическим для игры такой важности: всего два удара в створ в основное время от австралийцев, еще один перуанцы нанесли в овертайме.

•‎ Австралия попала на ЧМ в пятый раз подряд – с 2006 года не пропускают главный турниры. Правда, из группы выходили только на ЧМ-2006, где в 1/8 финала их притормозила Италия благодаря странному пенальти.

Перуанцы могли впервые попасть на второй ЧМ подряд впервые за 40 лет, но не сложилось – хотя они 22-е в рейтинге ФИФА (а Австралия, например, 42-я). Не помогла ни магия шаманов, ни объявленный выходным день матча.

•‎ Австралия попала в группу к Франции, Дании и Тунису. Забавно, что Австралия, Перу, Франция и Дания играли на ЧМ-2018 в одной группе. Тогда австралийцы сохраняли шансы до последнего тура (в отличие от перуанцев), но в очном матче сборная Перу обыграла Австралию – и не пустила тех в плей-офф (хотя ничья Франции и Дании в параллельной игре все равно оставляла австралийцев без 1/8 финала). А теперь случилась месть.

32-го участника ЧМ узнаем уже во вторник: Коста-Рика в еще одной интерконтинентальной дуэли сыграет с Новой Зеландией.

Фото: REUTERS/Mohammed Dabbous