Мощнейшие продажи «Бенфики»: Нуньес взлетел на второе место, Витцель держится в топ-5, трансферный баланс за 10 лет – +639 млн

«Бенфика» – один из самых экономически успешных проектов футбольного мира. Все решают удивительно выгодные трансферы.

Продажа Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» станет второй по масштабу после трансфера Жоау Феликса. И за последние 10 лет, и вообще в истории клуба.

• Самая дорогая продажа «Бенфики» – 127 млн евро. Это Жоау Феликс, которого в 2019-м купил «Атлетико». В пятерке два относительно свежих трансфера – продажи Рубена Диаша и Эдерсона в «Ман Сити».

В топ-5 – самый старый трансфер десятки, Аксель Витцель, которого «Зенит» купил за 40 миллионов в 2012-м. Эта продажа держалась на первом месте до 2018-го, когда рекордной сделкой стал Рубен Диаш.

• Суммарно топ-10 (топ-11, если точнее) принес 590 миллионов евро – в среднем по 53,6 миллиона на игрока. Но только первая тройка – выше среднего, тут очень помог Феликс.

• В историческом топе еще есть Анхель Ди Мария (33 млн) и Фабиу Коэнтрау (30 млн), оба отправились из «Бенфики» в «Реал». Но они не попадают в отрезок последних 10 лет.

• Глобально «Бенфика» очень успешно работает на рынке – клуб в плюсе почти на 640 миллионов за последние 10 сезонов, и только дважды уходил в минус по итогам конкретного сезона.

• Один из таких сезонов – 2020/21, когда «Бенфика» купила... Дарвина Нуньеса. На него потратили 39 миллионов евро, забрав из «Альмерии». Теперь его продают вдвое дороже (без учета бонусов).

• Второй случай – сезон-2013/14. Тогда не было дорогих трансферов на выход, за исключением выкупа Неманьи Матича «Челси» за 25 миллионов. Зато в тот сезон продали Лоренсо Мельгарехо в «Кубань»! А вот закупились прилично: Пицци, Лазар Маркович, Филип Джуричич, Любомир Фейса, Лисандро Лопес и другие, но продать никого дороже не смогли.

• Самые крупные сезоны по доходам – когда продавали Феликса (2019/20) и компания из Эдерсона, Семеду и Линделефа (2017/18), все попали в топ-10.

Фото: East News/lvaro Isidoro / Global Images/Sipa USA; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino