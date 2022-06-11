«Реал» выложил за Тчуамени 100 млн евро. Дороже брали только Бэйла, Роналду и Азара

«Монако» радуется.

«Реал» снова серьезно вложился – забрали из «Монако» 22-летнего Орельена Тчуамени. За молодого опорника отстегнули 80 млн евро, еще около 20 млн монегаски могут получить в виде бонусов. Так много «Мадрид» не платил со времен Эдена Азара.

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что при активации всех бонусов «Монако» получит около 116 млн – и эта сумма зависит от достижений Тчуамени в новой команде. Контакт рассчитан на шесть лет.

«Реал» гонялся за Орельеном с прошлого сезона – планировал везти из Франции в комплекте с Мбаппе. С Килианом не вышло: он остался в «ПСЖ» и даже попытался переманить Тчуамени, но тот выбрал «Мадрид».

Из-за цены требования к Орельену будут серьезными. Тчуамени – четвертый по стоимости трансфер в истории клуба.

А как там дела у остальных?

Эден Азар

Эден мечтал о «Реале» – но никак не может заиграть. Клуб разочарован непрофессионализмом и постоянными травмами игрока, а от здорового бельгийца пользы тоже мало: слева невероятный Винисиус, а на правом фланге лучше Родриго или Асенсио. В следующем сезоне бельгиец обещает заиграть как следует, но пока верится слабо.

Гарет Бэйл

Запомнится не только любовью к гольфу и постоянными травмами, но и важнейшими голами: помог «Реалу» выиграть 3 ЛЧ подряд, хотя чередовал крутые матчи с провалами. Зато забег в финале Кубка Испании навсегда останется в памяти. Этим летом Гарет спокойно ушел. Свое имя в историю «Реала» точно вписал.

Криштиану Роналду

Криштиану – лучший бомбардир в истории «Реала» и просто легенда. Тут он закрепился как один из лучших игроков современности: снес около сотни рекордов, наколотил почти полтысячи голов и взял в «Реале» 4 ЛЧ. Однозначно самое успешное крупное вложение в истории клуба.

Зинедин Зидан

Зидан сначала вошел в историю «Реала» как игрок, а потом отметился тремя успешными годами работы в качестве тренера. Его «Реал» выиграл 3 ЛЧ подряд и вписал себя в историю футбола. Зинедин помог пережить уход Роналду и привлек десятки талантливых игроков.

Хамес Родригес

Еще одна продажа «Монако», но из 2014 года. Тогда «Реал» взял одного из лучших игроков ЧМ-2014 в надежде получить нового Зидана. Хамес шикарно начинал, но со временем потух в тени трио BBC и больше не возвращался на прежний уровень. Сначала мешали травмы, потом стиль и лень.

Кака

Кака приходил вместе с Роналду, но не стал звездой. За четыре года в «Мадриде» про него вряд ли наберется много хорошего: Кака много травмировался, и из-за этого мы почти не видели его магии. Многие считают именно его трансфер главным провалом в карьере Переса.

Лука Йович

Еще одно неудачное вложение. Лука сверкал в «Айнтрахте» и стабильно клепал голы в Бундеслиге, поэтому «Реал» не пожалел за него 63 млн. Однако риск не оправдался: серб изредка выходит вместо Бензема и Мариано. В этом сезоне Йович даже забил «Сосьедаду» – его молчание длилось ровно 664 дня.

Луиш Фигу

Один из самых скандальных переходов в истории футбола. Переходил в «Реал» за лигочемпионским престижем, но величие пострадало. «Барса» помнит о нем только плохое, а в галактической сборной Переса Фигу не потерялся. Просто стал всего лишь одним из бриллиантов.

Эдер Милитао

Эдер тяжело вкатывался, но благодаря упорной работе заслужил место в основе. В этом сезоне Милитао закрепился в статусе лидера, составил крутую связку с Давидом Алабой и готовится к приезду Антонио Рюдигера. Похоже, отдавать место в старте бразилец точно не собирается.

Фото: East News/Matthieu Mirville/DPPI/LiveMedia; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO; Gettyimages.ru/Denis Doyle