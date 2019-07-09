Трансфер Зидана из «Юве» в «Реал»: Перес был готов платить еще больше

История великого перехода.

Текст впервые был опубликован на Sports.ru в январе 2018 года.

«Почему уходит Зидан? Ответ прост. Во-первых, потому что он хочет уйти. Во-вторых, потому что Флорентино Перес настроен перевезти его в Мадрид. Перес всегда старается навязать свою волю. Он вел себя еще хуже, когда покупал Фигу».

Плохое поведение Переса, о котором рассказывал Лучано Моджи, началось за 11 месяцев до перехода Зидана. Суперкубок УЕФА и так не пользуется особым авторитетом, а в 2000 году традиционный ужин перед матчем оказался важнее самой игры. Тогда Флорентино Перес впервые встретился с Зизу.

Фло как раз стал президентом «Реала» и встряхнул испанскую лигу покупкой Фигу. Португалец был первым из двух супертрансферов, обещанных Пересом на выборах. Вторым был Зизу, и на ужин в Монако Перес отправился, чтобы лично побеседовать с игроком. Но за столом между ним и французом оказалось сорок человек.

Пришлось импровизировать. Перес взял салфетку и на правильном французском вывел:

– Ты хочешь играть за «Реал»?

«Для Зидана», – негромко сказал Перес соседу. По рукам салфетка дошла до Зизу. Француз ответил на английском. «Yes», – прочел президент «Реала» через минуту.

Но проблема была не в Зидане. Перес уже прощупывал почву за месяц до ужина – «Юве» категорически отказал его брату Энрико. Теперь, с согласием Зидана, пришло время туза. В дело включился Ален Мильяччо.

В Турине к Зидану относились неоднозначно. В фаворитах Джанни Аньелли – плейбоя, везунчика, денди, – ходил Алекс Дель Пьеро. В 1996-м легендарный президент вообще сомневался, что Зизу потянет уровень «Юве». А после покупки прямо сказал: «Мы взяли Зидана, чтобы продать больше «фиатов» в Алжире и Марселе».

Будь дело только в Аньелли, переговоры не затянулись бы почти на год. Но у Зизу был заступник. Лучано Моджи считал француза лучшим трансфером в карьере – и одним из десяти лучших в истории футбола. Гендир расхваливал французского плеймейкера, а Джанни Аньелли доверял давнему партнеру.

Так что договариваться надо было с Моджи. Вот она, проблема.

Моджи не понравились замыслы «Реала». Продажа Зидана не входила в планы «Юве», и хитрец Мильяччо зашел с другой стороны. Агент много общался с женой Зидана Вероникой: рассказывал ей о комфортной жизни в Мадриде, тихом районе недалеко от центра и французском лицее для детей. Солнечная европейская столица манила испанку сильнее альпийских склонов.

Ален жил в дороге между Мадридом и Турином. В Испании вместе с Пересом продумывал концепцию переговоров, в Италии постоянно напоминал о себе руководству «Юве». Отношение туринцев к нему быстро изменилось с холодного на откровенно негативное. Агента не всегда пускали на базу, хоть там и обретался его клиент.

Весной 2001-го Зидан тайком прилетел в Лион. Там же собрались Мильяччо, Перес и Вальдано. Опасаясь надоедливых папарацци, четверка осталась прямо в аэропорте Сент-Экзюпери. Собрались в крохотной комнатушке, заваленной доисторическими документами. Зизу не говорил о деньгах – его интересовал «Реал».

«Ювентус» никогда не удерживает того, кто просится в другой клуб. Lo stile Juve: «Синьоре» нужны только те, кому нужна «Синьора». Желание Зидана было решающим. Вдобавок Мильяччо вышел на адвоката Моджи – Пако Д’Онофрио. Авторитетный юрист повлиял на Лучано; гендир «Юве» согласился на переговоры. Теперь дело было в сумме; а там, где проблема в деньгах, для Переса нет проблемы.

«Клубы покупают игроков только из-за того, что они делают на поле. Грандиозные маркетинговые планы разочаровывали акционеров даже в американском футболе. Если мистер Перес и впрямь нашел способ извлечь выгоду из маркетинга – это будет прорыв. Он перепишет историю футбольного финансирования», – предрекал в 2001-м профессор Лондонского университета Шон Хэмил.

И мистер Перес действительно нашел способ. Президент начал новую эру в футболе, сделав маркетинг важнее подачек клубных владельцев. Таинственный спонсор заплатил 1,5 миллиона евро, чтобы увидеть Зизу в Мадриде. Но это была мелочь.

Маркетинговая служба «Реала» заранее продумала масштабную кампанию по раскрутке нового игрока-бренда. В 100 магазинах на пяти континентах появилось 250 новых лицензионных продуктов, связанных с именем Зидана. Только футболки – 500 тысяч джерси с 5-м номером, – должны были принести 18-20 миллионов евро. Права на образ увеличивали цифру вдвое.

Поэтому на решающую встречу в Лугано Перес летел спокойным. Если проблема в деньгах – значит, проблемы нет. «Юве» просил 120 миллионов евро, «Реал» стоял на 60. «Юве» просил Макелеле, «Реал» предлагал Консейсао. Сошлись на 73,5 миллиона евро – аналог нынешних 315 миллионов (перерасчет от Interwetten).

4 июля в предместье Турина Перес и Моджи обсудили последние детали. Наутро об этом знала вся Европа.

Турин проводил Зидана словами Аньелли: «Мы будем скучать по нему. Но Зидан всегда был скорее ярким, чем полезным». Моджи на прощание сказал Пересу:

– Мы бы продали Зизу и за 60 миллионов.

– А я бы купил его и за 100, – парировал Перес.

Зидан прервал отпуск на Таити и в ночь 8 июля на частном самолете прибыл в Мадрид. На следующий день миру был представлен новый галактико.

«Юве» провалил осень 2001-го, а Rai Sport язвила: «Игроки получают мяч и думают: «Что с ним делать, где Зидан?». В том же сезоне «Реал» выиграет Лигу чемпионов, Суперкубок и Межконтинентальный кубок.

Восемь лет спустя Перес скажет: «Зидан стоил 73 миллиона и был самым дешевым трансфером в моей карьере».

Еще через восемь лет Зизу-тренер приведет «Реал» ко второй подряд победе в Лиге чемпионов. В финале его команда разгромит «Ювентус».

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK; REUTERS/Desmond Boylan