Неймару три гола до Пеле, Кейну – до Руни, Жиру – до Анри. Следим за гонками бомбардиров в сборных

Кейн забил Германии 50-й мяч.

После насыщенного клубного сезона футболисты продолжают играть – и даже бить рекорды в сборных. Криштиану Роналду забил уже 116-й и 117-й голы за Португалию – он все дальше от иранца Али Даеи, у которого 109 мячей. А Неймар тем временем гонится за великим Пеле. И делает это вполне успешно.

Лучшее время, чтобы последить за лучшими бомбардирами в топовых сборных.

Бразилия

С Неймара и начнем. На днях он забил единственный гол бразильцев в ворота Японии (1:0), приблизившись к Пеле на расстояние трех голов. Ней единственный в бразильском топ-10 из действующих игроков – здесь очень много легенд из прошлого.

Италия

А вот здесь список полностью состоит из футболистов, уже завершивших карьеру. Итальянцы традиционно забивают немного – у лучшего бомбардира 35 голов, что в сборной Германии не позволило бы даже попасть в топ-10. Больше всех забил чемпион Европы-1968 и серебряный призер ЧМ-1970 Луиджи Рива. Он практически всю карьеру провел в «Кальяри», где со 164 голами продолжает удерживать звание лучшего бомбардира в истории клуба. Рива помог «Кальяри» впервые выйти в Серию А, а затем единственный раз в истории выиграть титул.

Германия

У немцев далеко вперед ушли Мирослав Клозе и Герд Мюллер. У 32-летнего Томаса Мюллера почти нет шансов догнать этих снайперов, но он может приблизиться к ним по голам на чемпионатах мира. Там у Томаса 10 мячей, у Герда Мюллера – 14, а у лучшего бомбардира Клозе – 16.

Последний шанс, вероятно, будет в Катаре.

Аргентина

Здесь интрига только в том, где остановится Лионель Месси. А он продолжает добиваться уникальных достижений даже в 34. На днях Лео сделал свой первый пента-трик за сборную (и второй в карьере) – пострадала Эстония (5:0).

Теперь лучшее, что может сделать Месси для своего наследия – победа на ЧМ-2022.

Франция

У французов настолько мощное поколение, что сразу три действующих игрока входят в топ-10. На днях очередной гол забил Карим Бензема, но из-за многолетнего бана на вызов в сборную он только замыкает пятерку лучших. Лидирует все еще Анри, но Жиру уже в трех голах от него.

Впрочем, на горизонте маячит потенциально новый лидер списка, который пока даже не попадает в топ-10. Да, речь о 23-летнем Мбаппе, у которого 26 голов в 55 матчах. С таким темпом скоро он доберется до Зидана, а там уже дорога к достижениям Платини и Анри.

Англия

Харри Кейн во вторник не только вырвал для англичан ничью с Германией (1:1), но и обошел по голам за сборную Бобби Чарльтона (а перед ним – Гари Линекера). Впереди только Руни, однако нет сомнений, что уже очень скоро Харри сместит и его.

Испания

Главная особенность испанского топа бомбардиров – наличие в нем двух защитников. И если Фернандо Йерро внушительную часть карьеры провел в полузащите, то Серхио Рамос – чистый защитник, который делит соседние строчки в списке с Альфредо Ди Стефано.

Нидерланды

Мемфис Депай недавно отгрузил дубль бельгийцам – и обошел по голам за сборную Патрика Клюйверта. Нападающий «Барсы» уже в тройке лучших, а до лидеров не так уж и далеко. Хунтелара Депай сместит уже в ближайшее время.

Португалия

Эйсебио и Луиш Фигу – великие, но показатели Криштиану Роналду на космическом уровне. Он единственный, кто забил за европейскую или южноамериканскую сборную больше 100 голов.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose