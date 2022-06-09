О духе времени
Блог

Неймару три гола до Пеле, Кейну – до Руни, Жиру – до Анри. Следим за гонками бомбардиров в сборных

Мишель Платини Мишель Платини
Томас Мюллер Томас Мюллер
Тьерри Анри Тьерри Анри
Серхио Рамос Серхио Рамос
Мемфис Депай Мемфис Депай
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Уэйн Руни Уэйн Руни
Герд Мюллер Герд Мюллер
Харри Кейн Харри Кейн
Гари Линекер Гари Линекер
Оливье Жиру Оливье Жиру
Луиш Фигу Луиш Фигу
Карим Бензема Карим Бензема
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Мирослав Клозе Мирослав Клозе
Роналдиньо Роналдиньо
Роналдо Роналдо
Неймар Неймар
Пеле Пеле
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Кейн забил Германии 50-й мяч.

После насыщенного клубного сезона футболисты продолжают играть – и даже бить рекорды в сборных. Криштиану Роналду забил уже 116-й и 117-й голы за Португалию – он все дальше от иранца Али Даеи, у которого 109 мячей. А Неймар тем временем гонится за великим Пеле. И делает это вполне успешно.

Лучшее время, чтобы последить за лучшими бомбардирами в топовых сборных.

Бразилия

С Неймара и начнем. На днях он забил единственный гол бразильцев в ворота Японии (1:0), приблизившись к Пеле на расстояние трех голов. Ней единственный в бразильском топ-10 из действующих игроков – здесь очень много легенд из прошлого.

Италия

А вот здесь список полностью состоит из футболистов, уже завершивших карьеру. Итальянцы традиционно забивают немного – у лучшего бомбардира 35 голов, что в сборной Германии не позволило бы даже попасть в топ-10. Больше всех забил чемпион Европы-1968 и серебряный призер ЧМ-1970 Луиджи Рива. Он практически всю карьеру провел в «Кальяри», где со 164 голами продолжает удерживать звание лучшего бомбардира в истории клуба. Рива помог «Кальяри» впервые выйти в Серию А, а затем единственный раз в истории выиграть титул.

Германия

У немцев далеко вперед ушли Мирослав Клозе и Герд Мюллер. У 32-летнего Томаса Мюллера почти нет шансов догнать этих снайперов, но он может приблизиться к ним по голам на чемпионатах мира. Там у Томаса 10 мячей, у Герда Мюллера – 14, а у лучшего бомбардира Клозе – 16.

Последний шанс, вероятно, будет в Катаре.

Аргентина

Здесь интрига только в том, где остановится Лионель Месси. А он продолжает добиваться уникальных достижений даже в 34. На днях Лео сделал свой первый пента-трик за сборную (и второй в карьере) – пострадала Эстония (5:0).

Теперь лучшее, что может сделать Месси для своего наследия – победа на ЧМ-2022.

Франция

У французов настолько мощное поколение, что сразу три действующих игрока входят в топ-10. На днях очередной гол забил Карим Бензема, но из-за многолетнего бана на вызов в сборную он только замыкает пятерку лучших. Лидирует все еще Анри, но Жиру уже в трех голах от него.

Впрочем, на горизонте маячит потенциально новый лидер списка, который пока даже не попадает в топ-10. Да, речь о 23-летнем Мбаппе, у которого 26 голов в 55 матчах. С таким темпом скоро он доберется до Зидана, а там уже дорога к достижениям Платини и Анри.

Англия

Харри Кейн во вторник не только вырвал для англичан ничью с Германией (1:1), но и обошел по голам за сборную Бобби Чарльтона (а перед ним – Гари Линекера). Впереди только Руни, однако нет сомнений, что уже очень скоро Харри сместит и его. 

Испания

Главная особенность испанского топа бомбардиров – наличие в нем двух защитников. И если Фернандо Йерро внушительную часть карьеры провел в полузащите, то Серхио Рамос – чистый защитник, который делит соседние строчки в списке с Альфредо Ди Стефано.

Нидерланды

Мемфис Депай недавно отгрузил дубль бельгийцам – и обошел по голам за сборную Патрика Клюйверта. Нападающий «Барсы» уже в тройке лучших, а до лидеров не так уж и далеко. Хунтелара Депай сместит уже в ближайшее время.

Португалия

Эйсебио и Луиш Фигу – великие, но показатели Криштиану Роналду на космическом уровне. Он единственный, кто забил за европейскую или южноамериканскую сборную больше 100 голов.

У Роналду тьма рекордов. Мы насчитали 79 штук!

Все рекорды Месси. 56 доказательств величия

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные