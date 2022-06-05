Бэйл обожает сборную Уэльса. Ради нее еще поиграет в футбол

Там он видит себя в кругу друзей.

Уэльс вместе с Гаретом Бэйлом обыграл Украину (1:0) и впервые за 64 года попал на чемпионат мира. Все решил автогол Андрея Ярмоленко – как раз после штрафного в исполнении Гарета.

Бэйл – лучший игрок в истории сборной

Величие Бэйла для Уэльса легко объяснить и индивидуальной статистикой, и командными успехами команды.

• Матч с Украиной стал для Бэйла 103-м в футболке национальной командой. Больше набрал лишь Крис Гантер из «Чарльтона» – 108. Вероятно, Гарет сможет зайти на первую строчку, учитывая, что 32-летний защитник часто сидит в запасе.

• Бэйл дебютировал в основной сборной еще в мае 2006-го. За это время Бэйл настрелял аж 38 голов – больше нет ни у кого из валлийцев. Вторым идет легендарный Иан Раш – только 28 мячей.

• И ведь Бэйл действительно тащит команду – чего только стоит его недавний дубль Австрии в полуфинале стыков. Гарет был главной звездой на Евро-2016, когда команда дошла до полуфинала турнира.

И вот теперь долгожданный чемпионат мира, второй в истории (первый был в 1958-м). За Уэльс выступали общемировые легенды – тот же Иан Раш, Невилл Саутолл, Райан Гиггз – но никто из них сумел дотащить команду на крупный турнир.

Ради Уэльса Бэйл отказал англичанам, с Украиной страдал из-за проблем со спиной

• Бэйл не раз признавался Уэльсу в любви – ради него Гарет даже отказался играть за сборную Англии. «Когда мне нужно было сделать выбор, за какую сборную выступать, я был очень молод.

Сказал агенту, что никогда не приму предложение англичан. Я родился в Уэльсе и люблю его. Все знают, какое удовольствие мне доставляет игра за сборную. Моя бабушка родом из Англии, но я валлиец – и точка. Никогда всерьез не рассматривал другие варианты», – говорил Бэйл еще в 2015-м для Mirror.

• Знакомые Бэйла говорят, что Гарету проще выходить за сборную, чем за клуб – там он видит себя в кругу друзей.

«Он никогда не ведет себя высокомерно, – рассказывал ESPN один из друзей Бэйла. – Гарет стал одной из самых больших звезд в футболе, но он по-прежнему большой ребенок, который может сотворить легкую шалость. Это человек, который относится ко всем как к друзьям – даже к сотрудникам команды. Вот почему Бэйлу так нравится играть за Уэльс – он просто чувствует себя снова среди своих друзей, и ему очень приятно от этого».

• Особенно Бэйла любят молодые валлийские футболисты, для которых Гарет – не только партнер, но и живая легенда.

Вингер «Хаддерсфилда» Сорба Томас, дебютировавший за сборную в октябре 2021-го, рассказывал: «Меня восхитила его отзывчивость. На командных обедах он садился к новичкам, кто еще не адаптировался внутри коллектива. «Ты в порядке? Чем помочь?», и вел живой разговор».

• Гарета часто критикуют на клубном уровне (даже называли паразитом), а тренер сборной Уэльса Роб Пейдж его всегда поддерживает и защищает.

«Я хорошо знаю Гарета, и многие не видят его поступков вне поля: недавно он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больнице в Кардиффе. И это были значительные суммы. Гарета не хвалят за это, потому что он не кричит о своих делах.

Когда его назвали паразитом, у меня закипела кровь. Мне это не нравится. Это не о Гарете Бэйле, капитане сборной нашей страны», – сказал Пейдж в апрельском интервью The Athletic.

А теперь Бэйл подарил сборной поездку в Катар – после игры он не только радовался, но и слегка жаловался на спину. «Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге – мечтали об этом с самого начала. В последние недели я мало что мог делать из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», – сказал Бэйл после победы.

• Бэйл точно не завершит карьеру этим летом – до развязки стыков игрок не рассказывал о своих планах. Была вероятность, что Гарет завершит карьеру, если Уэльс не попадет на ЧМ.

Самые вероятные клубы для поддержания формы: «Кардифф» и «Суонси».

Фото: East News/Geoff Caddick / AFP, AFP PHOTO / MARTIN BUREAU; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Matthew Childs