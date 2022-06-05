Украина постоянно вылетает в стыках. Уже в шестой раз

Украина проиграла Уэльсу в стыковом матче и упустила путевку на ЧМ-2022.

Стыковые матчи – самое тяжелое испытание для национальной сборной. Украинцы 13 раз участвовали в квалификациях на чемпионаты мира и Европы – и 6 раз останавливались именно в играх плей-офф.

Единственный успех – против Словении в отборе на Евро-2016. До этого – пять поражений.

ЧМ-2014: Франция

Пожалуй, самый обидно упущенный шанс прорваться через стыки на крупный турнир у украинцев был в 2013-м, когда они играли со сборной Франции, переживавшей не лучший период в своей истории.

Украина уверенно разобралась дома с именитым соперником (2:0), и казалось, что именно желто-синие поедут на ЧМ-2014. Но в ответной игре французы сразу создали много проблем Андрею Пятову – и еще в первом тайме забили два гола (правда, Карим Бензема отличился из офсайда, который не заметили). А потом вторую желтую получил Евгений Хачериди – и третий гол был вопросом времени. Так и случилось: Мамаду Сако выгрыз для Франции место в Бразилии.

ЧМ-2010: Греция

В квалификации к ЧМ-2010 украинцы после своего похода в плей-офф в 2006-м выглядели одним из фаворитов, но в группе пропустили вперед Англию (зато обошли Хорватию, сверкнувшую на Евро-2008).

А вот в стыках им попалась Греция – казалось, вполне проходимый соперник. Но после ничьей в гостях украинцы вдруг проиграли дома, не использовав кучу голевых моментов (0:1) – за это украинские медиа жестко критиковали тренера Алексея Михайличенко. Решения бывали странными: например, он выпускал на поле Александра Алиева, который на тот момент был в резерве киевского «Динамо».

ЧМ-2002: Германия

В отборе на азиатский чемпионат мира Украина пропустила вперед Польшу и всего на два очка опередила Беларусь, благодаря чему попала в стыки.

Но там им достался очень грозный соперник – сборная Германии, всего лишь по личным встречам пропустившая в своей группе на первое место Англию. Сказалась разница в классе: в первом матче украинцы смогли сдержать Германию (1:1), а вот в ответном получили разгром 1:4 и на турнир не попали.

Евро-2000: Словения

В 1999-м Украина была в одной группе с Россией и Францией – и благодаря легендарной ошибке Александра Филимонова обогнала россиян и прорвалась в стыковые матчи. Но на Евро-2000 украинцев не пустила Словения во главе с Златко Заховичем. И тоже благодаря грубейшей ошибке вратаря – Александра Шовковского.

В первом матче в Словении победили хозяева – перевернули игру, пропустив на 33-й минуте от Андрея Шевченко. Второй гол хозяева забили после ошибки Шовковского ударом с центра поля, а слова комментатора «Сашко, де ти гуляв?» даже стали мемом. В ответном снежном матче в Киеве Украина забила первой, но вскоре словенцы сравняли, а финальный навал (даже Шовковский бил по воротам) не помог.

ЧМ-1998: Хорватия

В 1998-м Украина имела очень хороший шанс прорваться на первый крупный турнир. При Йожефе Сабо команда претендовала на выход из группы с первого места, но только в последнем туре пропустила вперед сборную Германии. А в стыках им попалась Хорватия, которая в 1998-м была одной из сильнейших в мире (и ЧМ это доказал).

Уже в выездном матче хорваты победили (2:0), и дома им нужно было не растерять преимущество. Рефери Руне Педерсен до сих пор нелюбим в Украине – он принял несколько очень спорных решений в пользу Хорватии (например, незасчитанный гол Косовского из-за спорного офсайда), игра завершилась вничью. Хорватию это устроило.

Фото: Gettyimages.ru/Epsilon, Harry Engels, Mike Egerton/EMPICS, Andreas Rentz/Bongarts, Martin Rose/Bongarts; East News/AP Photo/Rui Vieira; REUTERS/Matthew Childs