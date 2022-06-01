Сегодня – Финалиссима! Аргентина против Италии (да, Месси в деле), этот матч – угроза ФИФА от УЕФА

Возродили формат 30-летней давности.

«Италия против Аргентины – классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч», – слова главного тренера итальянцев Роберто Манчини.

Речь о Финалиссиме – новом межконтинентальном матче, в котором встречаются победители Евро и Копа Америка.

Все звезды будут?

Составы близки к оптимальным. Никто из итальянских и аргентинских звезд не ушел в отпуск. Месси, Дибала, Ди Мария, Лаутаро – все они в составе аргентинцев. Итальянцы привезут Доннарумму, Бонуччи, Кьеллини (проведет прощальный матч в сборной!), Верратти, Инсинье, но есть и потери – Чиро Иммобиле продолжает залечивать травму лодыжки, из-за повреждения не сыграют Федерико Кьеза и Рафаэл Толои.

Как создавали Финалиссиму?

Разговоры о матче между лучшей сборной Европы и Южной Америки начались еще в 2016-м.

«Мы получили положительный ответ УЕФА на идею об организации встречи – будем прорабатывать возможные даты матча», – говорил тогда президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес

Но конкретика появилась спустя четыре года – в феврале 2020-го. Тогда УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали меморандум о взаимопонимании – он был направлен на укрепление сотрудничества между организациями. В соглашении прописали возможность возобновления (чуть позже объясним, почему именно возобновления) формата межконтинентальных матчей.

В сентябре 2021-го УЕФА и КОНМЕБОЛ официально подтвердили, что в рамках нового формата проведут как минимум три матча, первый из них назначали на лето 2022 года.

В конце 2021-го европейская и южноамериканская конфедерации расширили сотрудничество – договорились об открытии совместного офиса в Лондоне и проведении совместных футбольных мероприятий. Тогда же объявили, что Италия и Аргентина сыграют в Лондоне, но конкретное место («Уэмбли») подтвердили только в марте. Официально турнир называется Кубком чемпионов КОНМЕБОЛ – УЕФА. У матча есть и менее формальное название – Финалиссима (в переводе с итальянского что-то вроде финал финалов).

Новый формат – часть скрытой войны футбольных конфедераций с ФИФА

Последние несколько лет президент ФИФА Джанни Инфантино активно продвигает идею проведения чемпионатов мира раз в два года. УЕФА и КОНМЕБОЛ, разумеется, чувствуют угрозу и кооперируются.

Финалиссима – упреждающий шаг. Европейская и южноамериканская конфедерации создали межконтинентальный формат без помощи главной футбольной организации. Сигнал довольно четкий – турниры с участием команд с разных континентов можно создавать и без посредничества Инфантино.

«Это великий день для футбола, – сказал Чеферин после анонсирования Финалиссимы. – Я думаю, что Европе нужна Южная Америка, а Южной Америке нужна Европа. Мы не эгоисты – это делается для развития всего футбола. Мы готовы сотрудничать со всеми, и наш союз не направлен против кого-либо. Но нам нужно это сотрудничество, и я с нетерпением жду этого великого путешествия».

Информации о коммерческой составляющей турнира нет, но известны цены на билеты

УЕФА подчеркивает некоммерческий статус матча и даже не обозначает спонсоров игры, как обычно это делает с другими турнирами под своей эгидой.

Зато известны цены на билеты. Они доступны в трех категориях. Стоимость билетов третьей категории – 30 евро, второй – 48 евро, первой – 66 евро. Также есть программа Ticket+ с ценой в 119 евро, которая дает доступ к платному бару, ресторану и премиум-лаунжу.

У Финалиссимы есть предшественник – Кубок Артемио Франки. Его провели два раза, но затем все заглохло

В начале 1980-х пытались запустить несколько новых турниров сборных. В 1980 году Уругвайская федерация футбола совместно с ФИФА организовала Мундиалито – соревнование с участием всех чемпионов мира. В Уругвай приехали Бразилия, Италия, Аргентина, ФРГ, а отказавшуюся Англию заменили Нидерланды. В итоге Мундиалито выиграл Уругвай, но турнир не прогремел должным образом, поэтому больше его не проводили.

В 1985 году придумали новый формат – матч между чемпионами Европы и Южной Америки. Он получил название Кубка Артемио Франки – в честь известного итальянского футбольного функционера, который погиб в автокатастрофе, когда возглавлял УЕФА.

В первом матче встретились Франция (победитель Евро-1984) и Уругвай (победитель Копа Америка-1983). Французы при 20 тысячах зрителей на «Парк де Пренс» выиграли – 2:0.

Соревнования должны были проводить каждые четыре года, но в 1989 году Нидерланды и Уругвай не согласовали дату. А в 1993 году Кубок Артемио Франки провели последний раз – Аргентина обыграла Данию в серии пенальти.

После этого турнир заморозили – ему на смену пришел формат Кубка Конфедераций, просуществовавший до 2019 года.

Как выглядит трофей?

Довольно эффектно.

Награда весом около 8,5 кг и высотой 45 см изготовлена из латуни и покрыта серебряным покрытием.

Кстати, форма и дизайн почти не изменились по сравнению с Кубком Артемио Франко. Оставили даже выгравированные надписи предыдущих победителей турнира.

Фото: UEFA; REUTERS/Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Claudio Villa