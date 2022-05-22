Лица болельщиков на «Энфилде» – 😢. Пережили всю боль

«Ливерпуль» не стал чемпионом Англии, хотя сделал все от себя зависящее: обыграл «Вулверхэмптон» (3:1).

Весь матч камеры выхватывали на трибунах болельщиков «Ливерпуля», которые проверяли счет в матче «Ман Сити» и «Астон Виллы» – там Стивен Джеррард и Коутиньо давали надежду.

Но эмоции фанов в пятиминутку с 76-й по 81-ю – волнение и боль. В последние 15 минут некоторые не отрывались от телефона.

Такой думскроллинг по-футбольному.

На 78-й минуте Родри сравнял счет в игре с «Виллой» – теперь на «Энфилде» нужно было обязательно побеждать.

Фанаты это понимают.

81-я минута матча «Сити» и «Виллы». Илкай Гюндоган выводит команду вперед – и на «Энфилде» это знают.

Кто-то просто прикрывает глаза.

Этот малыш рыдает на плече отца – папа явно пережил много боли в последние 30 лет.

Кто-то продолжает обреченно смотреть в телефон.

Гол Салаха дарит «Энфилду» надежду, но просто победы не достаточно. Нужно, чтобы «Астон Вилла» сравняла.

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол с трибунами – и заодно узнают счет в параллельном матче. Мужчина в шарфе качает головой.

Через минуту после гола трибуны «Энфилда» почему-то загорелись ликованием. Но надежды тщетны: «Сити» не пропустил.

Финальный кадр этого матча – грустный Трент на фоне поющего «Энфилда».