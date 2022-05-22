5 минут, за которые «Сити» стал чемпионом АПЛ

0:2 ➡️ 3:2.

АПЛ подарила фантастическую развязку: еще на 75-й минуте «Астон Вилла» обыгрывала «Ман Сити» 2:0, а «Ливерпулю» для титула не хватало одного гола в ворота «Вулверхэмптона» (было 1:1).

Но за следующие шесть минут команда Пепа Гвардиолы забила трижды и не оставила «Ливерпулю» шансов на чемпионство – хотя мерсисайдцы и обыграли «волков».

Вот как развивались события.

На 68-й минуте на поле вышел Илкай Гюндоган – и устроил для «Сити» настоящую сказку:

76-я (1:2) – Гюндоган откликнулся на подачу Рахима Стерлинга, вколотил мяч в ворота на дальней штанге и подарил команде надежду на камбэк.

78-я (2:2) – Родри на линии штрафной получил мяч от Александра Зинченко и запульнул под ближнюю штангу.

81-я (3:2) – Кевин де Брюйне вернул владение, пульнул на дальнюю, а Гюндоган в подкате оформил дубль – шикарное возвращение, «Сити» больше не зависел от матча «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона».

В соседней игре голы посыпались на 84-й – «Ливерпуль» лишь в концовке усилиями Салаха и Робертсона забрал победу (3:1).

Большую часть матча «Сити» играл плохо, а «Вилла» под руководством Стивена Джеррарда как могла тащила «Ливерпуль» к золоту. На 37-й минуте Мэтти Кэш замкнул подачу Люки Диня, а на 69-й включился Филиппе Коутиньо и удвоил преимущество. Интересная деталь: спустя всего три минуты Коут ушел с поля (заменили на Марвелуса Накамба), а без него «Вилла» буквально рассыпалась.

А дальше – магия от «Ман Сити», которая оставила банду Юргена Клоппа без золота.

Так «Ман Сити» выиграл АПЛ в 4-й раз за 5 лет, а Пеп забрал 32-й трофей в тренерской карьере и 11-й – за 6 лет в Англии.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan