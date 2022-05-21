Ой как не рад, что Килиан выбрал «ПСЖ».

Закончилась сага Килиана Мбаппе: у него были два идентичных предложения – от «ПСЖ» и «Реала», и француз решил остаться в Париже.

В этой медийно очень богатой истории с тонной инсайдов теперь известна даже развязка.

Издание Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля сообщает: Мбаппе сам решил сообщить президенту «Реала» Флорентино Пересу об окончательном решении.

Ответ мадридского босса мы запомним надолго.

Похоже, отношения Мбаппе с «Реалом» теперь испорчены. Судя по инсайдам из Мадрида, там считают двойную игру и финальное решение в пользу «ПСЖ» предательством Килиана – и больше не собираются приглашать его в клуб. Ни по ходу нового трехлетнего контракта, ни по окончании в 2025-м.

Еще хуже, если подтвердится информация о том, что окружение француза просто использовало «Реал» ради того, чтобы выбить из «ПСЖ» более выгодные условия.