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«Они разрушили твою мечту детства». Реакция Переса на отказ Мбаппе – из личного разговора

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Ой как не рад, что Килиан выбрал «ПСЖ».

Закончилась сага Килиана Мбаппе: у него были два идентичных предложения – от «ПСЖ» и «Реала», и француз решил остаться в Париже.

В этой медийно очень богатой истории с тонной инсайдов теперь известна даже развязка.

Издание Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля сообщает: Мбаппе сам решил сообщить президенту «Реала» Флорентино Пересу об окончательном решении.

Ответ мадридского босса мы запомним надолго.

Похоже, отношения Мбаппе с «Реалом» теперь испорчены. Судя по инсайдам из Мадрида, там считают двойную игру и финальное решение в пользу «ПСЖ» предательством Килиана – и больше не собираются приглашать его в клуб. Ни по ходу нового трехлетнего контракта, ни по окончании в 2025-м.

Еще хуже, если подтвердится информация о том, что окружение француза просто использовало «Реал» ради того, чтобы выбить из «ПСЖ» более выгодные условия.

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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