Марио Фернандес уникален. ЦСКА-2022 недостоин таких игроков

Колонка Дениса Романцова.

Робсона и Самарони, игравших у нас в 90-е, называли обрусевшими, даже русскими бразильцами. Они охотно матерились, не пропускали командные застолья и спокойно терпели наши бытовые дикости. Марио не такой.

В жизни он очень стеснительный. «Я и на португальском-то редко говорю», – признался он полтора года назад, закрыв дискуссию об отношениях с языками. Марио – и бразилец-то нетипичный, а уж русским, по-моему, тем более не стал.

Но он стал своим, а это важнее национальностей.

Своим – для болельщиков ЦСКА, потому что играл после сотрясений мозга и переломов, отказывал «Спартаку» (в 2017-м) и «Зениту» (в 2019-м) и настолько усилил команду Слуцкого в 2012-м, что она выиграла три чемпионства за четыре года – в соперничестве с «Зенитом» Халка и Витцеля это дорогого стоит.

Он стал своим для болельщиков сборной России, потому что отказался ради нее от Бразилии, в которой уже дебютировал осенью 2014-го, и в том сочинском четвертьфинале подарил нам необыкновенную радость. Пусть недолгую, но когда теперь дождемся хоть такой?

Наконец, он стал своим для меня, потому что я болею за ЦСКА и нашу сборную лишь на полгода меньше, чем Марио живет на свете. Он стал своим, потому что ни на кого не похож. В нем удивительно переплелились футбольный талант, бесконфликтность, дикая самоотверженность, хладнокровие, боевитость, улыбчивость, замкнутость, выносливость и преданность.

Просто не знаю второго такого футболиста – ни в Бразилии, ни у нас. Марио – уникальный. И не будь он таким – не ушел бы в ЦСКА вместо «Реала» и не играл бы за Россию вместо Бразилии.

Но ЦСКА – больше не уникальный клуб. Прошлой весной – после замены главного тренера на некогда отличного игрока – я прогнозировал долгую турбулентность и, увы, угадал. ЦСКА стал обычным росгосклубом – с внутренними склоками и кадровой чехардой.

Фернандес, как и Акинфеев, выглядит в такой команде белой вороной. Как Титов в «Спартаке»-2003 или Лоськов – в «Локо»-2007. Марио был так предан ЦСКА, потому что нашел здесь покой, которого не хватало в Бразилии. И раз покоя тут больше нет – надо искать его в другом месте.

Еще один сезон в команде с черт знает каким составом и бог знает каким тренером мог испортить впечатление от Марио, а он этого точно не заслужил.

PS. В декабре 2009-го я написал про 11 молодых бразильцев для РПЛ, где отметил интерес «Спартака» к 19-летнему Фернандесу, но посоветовал его другим клубам – «Динамо», «Рубину» и ЦСКА (в клубе Федуна позиция правого латераля казалась надолго закрытой Паршивлюком).

Восемь человек из списка до нас не доехали – например, Неймар. К счастью для него, в «Локо» решили, что Алан Гатагов не хуже.

К счастью для Марио, в ЦСКА все решили верно.

«Когда перебрался в Москву, узнал, что здесь есть бразильская церковь, – говорил Марио. – И люди там мне очень помогли. Я начал читать библию, быстро менялся и в итоге стал совершенно другим человеком. На протяжении многих лет я не следовал слову божьему – так, как это делаю теперь. Я пил много алкоголя, ночевал в клубах, прогуливал тренировки».

Говорил Фернандес и о том, что после первых месяцев в Москве подумывал уехать из ЦСКА: «Но это желание очень быстро ушло. Я привык и абсолютно счастлив здесь».

Кто знает, может, сорвись он тогда (как с ним уже бывало в «Гремио») – и в чем-то повторил бы судьбу другого правого латераля Эдуардо Ратиньо. В 20 лет тот исполнил ту самую подачу, после которой Янчик сравнял счет в дерби-2007 со «Спартаком», но вскоре уехал из Москвы, а в 26 – бросил футбол и занялся бизнесом с тестем: бензоколонкой и двумя лотерейными конторами.

Хорошо, что Марио и ЦСКА были друг у друга.

Фото:РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Dmitry Golubovich