«Локомотив» арендовал Коваленко у «Сочи» с правом выкупа

Александр Коваленко перешел из «Сочи» в «Локомотив».

22-летний полузащитник Александр Коваленко перешел в «Локомотив » из «Сочи » на правах аренды.

Договор аренды рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Локомотив» также договорился о праве выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.

Ранее сообщалось , что сумма выкупа составит 400 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Коваленко провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .