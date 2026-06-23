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  4. «Локомотив» арендовал Коваленко у «Сочи» с правом выкупа

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«Локомотив» арендовал Коваленко у «Сочи» с правом выкупа
Александр Коваленко перешел из «Сочи» в «Локомотив».

22-летний полузащитник Александр Коваленко перешел в «Локомотив» из «Сочи» на правах аренды.

Договор аренды рассчитан до конца сезона-2026/27. 

«Локомотив» также договорился о праве выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 400 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Коваленко провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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Комментарии

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Вообще чего-то не в восторге от данного усиления. После трансфера в Зенит он только деградирует. Особенно, если это и есть замена Карпукасу
ОтветRoman
Вообще чего-то не в восторге от данного усиления. После трансфера в Зенит он только деградирует. Особенно, если это и есть замена Карпукасу
По позиции это замена Батракову)))
ОтветRoman
Вообще чего-то не в восторге от данного усиления. После трансфера в Зенит он только деградирует. Особенно, если это и есть замена Карпукасу
Все не однозначно
Спустя пару лет всё-таки пришел… а ведь когда-то мог выбрать не Зенит, и карьера сложилась бы совсем иначе
ОтветNick
Спустя пару лет всё-таки пришел… а ведь когда-то мог выбрать не Зенит, и карьера сложилась бы совсем иначе
Кто это может знать? И как понять иначе? Закончил бы уже с футболом?
5 ударов за весь сезон, вообще к воротам не идет
Аренда которая ни к чему не обязывает, игрок ротации в центр. В чем проблема, не заиграет сядет на лавку, а выстрелит то же отлично, вопрос выкупа это уже последнее в этой истории.
Посмотрим. Галактионов умеет русских игроков встраивать в команду. Много ноунеймов приходило при нем и показывают хорошую игру. Он знает его по выступлениям в молодежке РФ, наверное тоже было ключевым фактором
Этот уже не юноша, предпочёл Зенит и деньги Локомотиву в своё время. Что-то ничего хорошего не жду уже от него, лучше он явно не стал.
Локо собирает только воспитанников из Чертаново. Подозрительно.
400 млн руб через год могут оказаться 2 млн $. Тогда можно будет подумать о выкупе.
ОтветАлександр
Локо собирает только воспитанников из Чертаново. Подозрительно. 400 млн руб через год могут оказаться 2 млн $. Тогда можно будет подумать о выкупе.
В те годы Чертаново был хорош. И многие играли в молодежке у Галактионова
ОтветАлександр
Локо собирает только воспитанников из Чертаново. Подозрительно. 400 млн руб через год могут оказаться 2 млн $. Тогда можно будет подумать о выкупе.
А для РЖД какая разница, они нефть или газ за доллары не продают).
Коваленко чем-то напоминает нападающего Игнатьева. Хороший старт карьеры в Краснодаре, потом купили за хорошие деньги в Рубин с нехилой личкой и пропал, как игрок. Пытался вернуть карьеру в Локомотиве, но ничего не получалось. Боюсь с Коваленко также будет
Мда уж зачем?? Я понимаю Кравцов,а этот же вообще перестал играть,особенно запомнилась красная карточка с Зенитом в первом тайме,вообще клоунада😀
Ответигорь Ермаков
Мда уж зачем?? Я понимаю Кравцов,а этот же вообще перестал играть,особенно запомнилась красная карточка с Зенитом в первом тайме,вообще клоунада😀
Одного Кравцова мало, надо заменить Батракова, Пруцева, Карпукаса, Тимофеева).
ОтветSan9
Одного Кравцова мало, надо заменить Батракова, Пруцева, Карпукаса, Тимофеева).
Батраков ещё никуда не ушёл! Есть Бабкин,Еремеев талант из молодёжки,много других можно найти уж явно лучше Коваленко!
Парень очень перспективный был в своё время, хорошо его помню. И как в Зенит он уходить не хотел, понимал что на лавку идёт, но там агенты всё порешали.
Если вернет былые кондиции и Михалыч ему голову на место вернёт - однозначное усиление будет. Тем более в защите у нас проходной двор последние годы. Да и про паспорт забывать не стоит 🤣
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