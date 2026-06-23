«Локомотив» арендовал Коваленко у «Сочи» с правом выкупа
Александр Коваленко перешел из «Сочи» в «Локомотив».
22-летний полузащитник Александр Коваленко перешел в «Локомотив» из «Сочи» на правах аренды.
Договор аренды рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Локомотив» также договорился о праве выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 400 миллионов рублей.
В прошлом сезоне Коваленко провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
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400 млн руб через год могут оказаться 2 млн $. Тогда можно будет подумать о выкупе.
Если вернет былые кондиции и Михалыч ему голову на место вернёт - однозначное усиление будет. Тем более в защите у нас проходной двор последние годы. Да и про паспорт забывать не стоит 🤣