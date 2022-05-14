Салах получил травму за 2 недели до «Реала» в ЛЧ. У Мо всегда сложности с финалами

Проблемы «Ливерпуля».

В первом тайме финала Кубка Англии с «Челси» повреждение получил Алиссон – вратарь «Ливерпуля» отразил удар Маркоса Алонсо с близкого расстояния, а затем получил от испанца шипами в колено. Бразильцу потребовалась помощь врачей, и в этот момент болельщики явно занервничали – разминаться второй голкипер «Ливерпуля» Куивин Келлехер.

Алиссона привели в порядок, но беда пришла с другой стороны: в этот же момент на газон присел Мохамед Салах.

Египтянину не помогли даже врачи – его (похоже, с мышечным повреждением) увели с поля, на замену вышел Диогу Жота. Юрген Клопп обнял Салаха и что-то сказал ему в утешение.

Но вряд ли что-то могло сильно утешить Мо – Салах снова не смог показать себя в финале кубкового турнира. У него за «Ливерпуль» только один гол во всех финалах – в ЛЧ-2019 с «Тоттенхэмом» (с пенальти).

Смотрите:

ЛЧ-2018: 30 минут, замена из-за травмы, 0 голов/ассистов

ЛЧ-2019: 90 минут, гол с пенальти

Суперкубок Европы-2019: 120 минут, 0 голов/ассистов

Суперкубок Англии-2019: 120 минут, 0 голов/ассистов

Клубный ЧМ-2019: 90 минут, 0 голов/ассистов

Суперкубок Англии-2020: 120 минут, 0 голов/ассистов

Кубок лиги-2022: 120 минут, 0 голов/ассистов

Кубок Англии-2022: 32 минуты, замена из-за травмы, 0 голов/ассистов

Теперь под вопросом участие Салаха в финале ЛЧ. Судя по всему, у него проблемы с пахом (за него он держался при замене). Сколько египтянин пропустит, пока непонятно, а до игры с «Реалом» в Париже осталось две недели.

У «Ливерпуля» есть и другие кадровые проблемы: финал Кубка Англии пропустил Фабиньо, тоже из-за мышечного повреждения. Но в клубе считают, что у него хорошие шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов. И внезапно перед овертаймом с «Челси» вместо Вирджила ван Дейка вышел Жоэль Матип – непонятно, получил ли голландец травму или просто устал.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Peter Cziborra; East News/Paul Terry / Sportimage