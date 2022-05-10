Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства

Прочная семейная связь.

«Манчестер Сити» официально объявил, что договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе Эрлинга Холанда – и для сделки осталось уладить последние мелочи лично с норвежцем.

А мы уже видели Холанда в форме «Манчестер Сити» – и даже не один раз. В эти дни пачками собирает лайки фотография юного Эрлинга в футболке «Сити» сезона-2008/09.

Тогда в нападении толпились Робиньо, Валери Божинов, Жо, Чед Эванс, Бенджамин Мварувари, Крэйг Беллами, Фелипе Кайседо, Дэниэл Старридж и Дариус Васселл.

У «Ман Сити» есть основания надеяться, что Холанд превзойдет каждого из этого внушительного списка. И добавит ценности многочисленным доказательствам ранней связи с «Сити».

Хотя первой английской любовью Холанда стал все же «Лидс».

Летом 2000-го отец Эрлинга Альф-Инге Холанд за 2,5 миллиона фунтов перешел из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити». Но родился будущий форвард именно в Йоркшире.

«Мечта – выиграть Премьер-лигу с «Лидсом», – признавался Эрлинг в интервью норвежской газете Aftenposten. Когда Холанду исполнилось 18, «Лидс» выходил на «Мольде» в попытке разыграть сценарий с «возвращением домой», но в итоге предложение англичан перебил «Зальцбург».

Болельщикам остаются милые пасхалки: норвежец приехал на тренировку «Боруссии» в шортах «Лидса».

Приветов фанатам «Ман Сити» накопилось больше. Здесь Эрлинг на руках у старшего брата Астора. Оба – в клубной форме, достать которую ребятам было несложно – их отец Альф-Инге отыграл за «Сити» три сезона.

Еще у Холанда есть сестра – Габриэль. Тут футболку небесно-голубых цветов нацепила как раз она.

А потом детки подрастут, но аксессуары не изменятся:

Мрачный конец манчестерской истории Холанда-старшего вы наверняка знаете. После завершения карьеры Альфа-Инге семейство перебралось в Брюне, ветреный и дождливый городок на Западе Норвегии. Там Эрлинг с 5 лет занимался среди 40 мальчишек из округи вдали от академий больших клубов.

Вымахавший Эрлинг попал на видеозапись с тренировки – он бегал в футболке «Ман Сити» с 45-м номером. Под ним на «Этихаде» играл Марио Балотелли.

Перенесемся в 2014-й. Эрлинг выбрался с семьей на «Уэмбли» посмотреть, как «Ман Сити» благодаря голам Яя Туре, Самира Насри и Хесуса Наваса разобрался с «Сандерлендом» в финале Кубка английской лиги.

В ноябре 2017-го Эрлинг в компании отца посмотрел домашний матч «Сити» в Лиге чемпионов против «Фейноорда». Кстати, тем вечером за «горожан» дебютировал Фил Фоден – здесь тоже наклевывается красивая связь.

В сезоне-2020/21 Холанд побывал на «Этихаде» уже игроком – «Боруссия» попала на «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Камера в подтрибунке поймала слова норвежца, который, болтая с Джудом Беллингемом, оценил стадион: «Прекрасно».

Одно время Эрлинг состоял в норвежской фан-группе «Манчестер Сити» на фэйсбуке, но вышел оттуда, устав от вопросов медиа о переходе в английский клуб.

Возможно, теперь Холанд туда вернется: скрывать больше нечего, он игрок «Ман Сити».

Фото: twitter.com/TheSportSocial ; twitter.com/ErlingHaaland ; instagram.com/gabriellehaaland ; twitter.com/TheSportSocial; instagram.com/astorhaaland; instagram.com/erling.haaland