Короли камбэков! Путь «Реала» до финала – тотальное безумие

«Реал» и «Ман Сити» выдали одну из самых сумасшедших ночей в истории футбола. К 90-й минуте испанцы проигрывали 3:5 по сумме двух матчей, а дальше гол Родриго на 90-й, гол Родриго на 91-й и четкий удар Бензема с пенальти на 95-й.

Выход «Реала» в финал и должен был быть именно таким. Логичный итог безумнейшего пути в плей-офф с уймой спасений.

«Реал» похож на кота с 10 жизнями. У мадридцев вообще нет защиты, зато Бензема прибавляет с каждым сезоном, а Модрич в 36 показывает фантастический футбол. Также у них есть Винисиус, а остальные не особо выделяются. Но как-то «Реал» все время проскальзывает в следующий раунд», – пожалуй, лучшее описание пути «Реала» в этом сезоне от босса УЕФА Александера Чеферина.

А теперь по порядку.

Тоскливейший «Реал» в первом матче с «ПСЖ» и спасение в ответном за 17 минут

«Реал» провел ужаснейший первый матч с «ПСЖ», проиграл 0:1 и поставил кучу антирекордов. Казалось, в ответке «Мадрид» не ждет ничего хорошего. Так поначалу и было – на 39-й Мбаппе закрепил преимущество французов. Но затем на сцену вышел Карим Бензема!

⏱61-я. Замкнул в пустые ворота после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы.

⏱76-я. Продолжил атаку Винисиуса вторым темпом.

⏱78-я. Отбор в центральном круге, отскок на Бензема – и «ПСЖ» на коленях, а «Реал» – в четвертьфинале!

Провал в ответном матче с «Челси» и два чуда за 16 минут

С «Челси» «Реал» начал гораздо резвее – к 24-й минуте первого матча Бензема оформил дубль, а к 46-й – хет-трик. «Мадрид» уехал из Лондона с победой 3:1.

А вот в ответном матче что-то пошло не так – к 75-й «Реал» все растерял, пропустив трижды. А дальше.

⏱80-я. Модрич выдал гениальнейший пас на Родриго, который перевел матч в дополнительное время. Да-да, тогда все тоже началось с Родриго (5 мячей в этой ЛЧ).

⏱96-я. Первый экстра-тайм, Карим Бензема на сцене – замкнул наброс Винисиуса и вернул «Реал» в дело. «Челси» пытался спастись, но против королей камбэеков это оказалось невозможно.

Оказывается, бывают сюжеты покруче. 90 секунд, которые войдут в историю футбола

На самом деле все началось еще в Манчестере. К 54-й «Сити» вел 3:1, а «Реал» шел ва-банк. Итог – поражение 3:4 и шансы на спасение. Которые, казалось, отобрал у мадридцев Рияд Марез в ответном полуфинале. И казалось не только Георгию Черданцеву.

Пока не наступила 90-я минута.

Хаос – суперсила этого «Реала»

Слово Вадиму Лукомскому.

«По-моему, лишь раз за весь сезон у «Реала» в топ-матче стартовый план был явно лучше, чем у соперника – первый четвертьфинал против «Челси». И все равно они в финале ЛЧ – в каком-то плане по делу. Да-да, не без везения, но почти всегда каждый раз перед тем, как убить соперника в «свой» отрезок, они организовывали перелом в игре.

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Реал» – короли хаоса. Анчелотти это понимает и делает замены, которые расшатывают рисунок, но расшатывают в обе стороны. Думаю, с другой командой они работали бы намного хуже – обычно нужно не просто расшатать, а дать команде полезную идею под сформировавшийся рисунок. Анчи же рушит рисунок и доверяет команде править хаосом.

И да: отдельно назначу принцем хаоса Эдуардо Камавингу. У него огромный контраст в матчах, где выходит в старте с конкретным заданием, и в матчах, где выходит показывать талант в хаосе. В последних, включая сегодняшний выход, он прекрасен».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos