«ПСЖ» оформил 10-е чемпионство и догнал «Сент-Этьен». Для Месси это первый клубный трофей вне «Барсы»

Цифры успеха.

«ПСЖ» заранее отпраздновал чемпионство в Лиге 1 – Парижу хватило ничьей 1:1 против скромного «Ланса» в 34-м туре. Отрыв от идущего вторым «Марселя» вырос до 16 очков, хотя команда Сампаоли сидела с одним матчем в запасе. Но теперь это не имеет значения.

Месси забил чемпионский гол

«Ланс» достойно сопротивлялся и постоянно контратаковал. И пускай Килиан Мбаппе пару раз откровенно простил гостей в первом тайме, они продержались до середины второго. А там уже включился Месси – он без шансов для голкипера пробил в девятку с любимой левой.

«Ланс» проснулся и даже сравнял, но это не помешало «ПСЖ» оформить десятое чемпионство и повторить рекорд «Сент-Этьена».

Позади – вся Франция: «Марсель» ниже с девятью чемпионствами, «Лион» – с семью. Правда, «Лион» выиграл все титулы подряд – с 2002-го по 2008-й.

Восьмое чемпионство Вератти, десятый совместный трофей Месси и Неймара

• «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 8-й раз за последние 10 лет. Приготовьте попкорн: парижане выигрывали Лигу 1 в 2013-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2018-м, 2019-м, 2020-м и теперь в 2022-м. В сезоне-2016/17 трофей еще без Головина завоевал «Монако», в прошлом – «Лилль».

«Стать чемпионами в десятый раз – очень важное достижение. Это вознаграждение за огромную работу, которую мы проделали за 11 лет, – гордится командой президент Нассер Аль-Хелайфи. – Лига 1 очень сложна, и победа в ней – одна из наших главных целей. Мы пишем историю клуба».

• Марко Верратти стал чемпионом Франции в восьмой раз. И это рекорд Лиги 1 – ранее ни одному футболисту не удавалось выиграть ее больше семи раз. Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012-го.

• Месси завоевал первый клубный трофей не в «Барселоне»: теперь за Лео 35 побед в различных турнирах. Кстати, это еще и десятый совместный трофей Месси и Неймара – 9 было в «Барселоне».

• Первый трофей в Париже взял и Серхио Рамос. Воспитанник «Севильи» до этого на клубном уровне брал титулы только в «Реале» – аж 22 штуки.

• Впервые в тренерской карьере чемпионом стал Маурисио Почеттино, до этого выиграл Суперкубок и Кубок Франции. Этим летом Маурисио покинет Лигу 1, но парижский этап карьеры ему точно запомнится.

В Лиге 1 осталось четыре с половиной тура. Теперь следим за «Монако» Головина – он борется за ЛЧ.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Aurelien Morissard; REUTERS/Christian Hartmann