Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

52-летний голландец пересекался с Пепом в «Баварии».
С нового сезона тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Эрик тен Хаг. Клуб официально подтвердил назначение 52-летнего голландца.
Контракт Эрика рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Ральф Рангник, временно принявший «Юнайтед» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера, похоже, займет позицию консультанта (хотя конкретики здесь по-прежнему нет).
Инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн пишет, что «МЮ» не активировал пункт об отступных за тен Хага – с «Аяксом» получилось договориться.
«Я знаю историю этого великого клуба и страсть фанатов. Я полон решимости создать команду, способную добиться заслуженного успеха», – рассказал о планах тен Хаг. Но до конца сезона тренер сконцентрируется на «Аяксе»: «Я рад официальному анонсу. Ясность важна. Но сейчас мой единственный интерес – оставшиеся пять матчей с «Аяксом». Я хочу завершить на позитивной ноте, выиграв чемпионат. Сделав это, мы выйдем в Лигу чемпионов. Это место «Аякса».
Тен Хаг работал в «Аяксе» с декабря 2017-го. Эрик принес Амстердаму два золотых дубля в сезонах 2018/19 и 2020/21. Повторить успех этой весной не получится: «Аякс» проиграл в финале Кубка ПСВ (1:2). В лиге амстердамцы за 5 туров до конца обходят все тот же ПСВ на 4 очка.
В Европе тен Хага запомнили по великолепному плей-офф в ЛЧ-2018/19. Переполненный талантами «Аякс» выбил «Реал», «Ювентус» и драматично пропустил в финал «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне «Аякс» выиграл все 6 матчей в группе, но споткнулся на «Бенфике» в 1/8.
Прежние клубы Тен Хага: «Гоу Эхед Иглз», резерв «Баварии» (там Эрик пересекался с Пепом Гвардиолой, который теперь ждет его в Манчестере) и «Утрехт». В единственном сезоне с «Гоу Эхед Иглз» тен Хаг вернул клуб в высший дивизион, а с «Утрехтом» финишировал 5-м и 4-м.
Футбольный директор «МЮ» Джон Мерто в предвкушении: «Мы впечатлены долгосрочным видением по возвращению «Манчестер Юнайтед» на должный уровень и стремлением добиться этого».
Бывший вратарь «Юнайтед» и исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар: «Четыре с половиной года – это внушительный срок, но нам бы хотелось провести с Эриком больше времени. Он собирается шагнуть в один из самых больших клубов мира».
Ожидается, что помощником тен Хага в Манчестере будет ассистент по «Аяксу» Митчелл ван дер Гаг. Но здесь есть интересные детали от The Telegraph. По информации издания, Тен Хаг также ждет в своем штабе Стива Макларена. В конце нулевых Эрик был помощником Макларена в «Твенте», а сам Стив уже работал в «МЮ» с 1999-го по 2001-й.
Предварительно в The Telegraph написали, что в этой просьбе клуб тен Хагу отказал, предложил оценить нынешний штаб, в который входит еще помогавший Фергюсону Майк Фелан. Также во время матчей на тренерской скамейке находится и Даррен Флетчер, технический директор «Юнайтед». После увольнения Сульшера он был одним из претендентов на место и. о. главного тренера.
Теперь же The Telegraph утверждает, что Макларена все же назначат, и называет это первой выигранной битвой Эрика на «Олд Траффорд».
Почему «Юнайтед» выбрал Тен Хага, а не Почеттино?
Долгое время фаворитом на пост тренера «Манчестер Юнайтед» был Маурисио Почеттино. Аргентинца высоко котировал Алекс Фергюсон.
Ситуация поменялась весной на фоне трудностей Почеттино в «ПСЖ». Это подчеркнул Гари Невилл: «Тен Хаг работал в «Баварии», когда там был Пеп Гвардиола. Мы знаем, какое это оказывает влияние. Он выиграл пару титулов и кубков в Голландии. Его стиль игры хорош.
На прошлой неделе я провел опрос и был просто шокирован. Проголосовало 220 тысяч, 82 процента из них предпочли бы тен Хага вместо Почеттино. Я знаю, что он будет фаворитом, это ощущается в соцсетях. Думаю, болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят свежий старт и новое имя. Что-то совершенно отличное от того, что у них было прежде».
Местное издание Manchester Evening News подкинуло несколько инсайдов по теме. Источники подчеркивают, как тен Хаг развивает игроков и что он построил две яркие и успешные команды в «Аяксе». В клубе оценили страсть, энергию и энтузиазм голландца. Работа с резервной командой «Баварии» (2013 – 2015) также добавила плюсов Эрику – у него уже есть опыт с большими клубами в Германии и Нидерландах.
Уволив в ноябре Сульшера, «МЮ» рассчитывал заполучить Почеттино сразу, без ожидания лета. «Юнайтед» делал запрос в «ПСЖ», но французский клуб не захотел отпускать тренера. Но, как рассуждает Manchester Evening News, «Париж» мог бы пойти навстречу, если бы сам Почеттино проявил инициативу. Этого не случилось.
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Фото: globallookpress.com/SCS/Sander Chamid, Bernd Thissen
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