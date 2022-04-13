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«До чуда оставалось 10 минут». Грусть «Челси» и несгибаемость «Реала» – в словах участников главной драмы этой ЛЧ

Томас Тухель Томас Тухель
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Ответный матч «Реала» и «Челси» (2:3) получился богатым и на сюжеты, и на слова.

«Челси» провел очень осмысленный матч и не просто вернулся в игру после домашних 1:3, а поставил «Реал» на грань вылета. «Отыграться маловероятно, но стоит попробовать. Попробовать – значит сыграть, выложившись на полную, на пределе своих возможностей», – признавал перед игрой Томас Тухель.

После игры немецкий тренер был многословен. Переживания Томаса, респекты «Челси», претензии к судье, а также мысли других участников эпичного вечера – в нашем дайджесте.

«Нам не о чем жалеть». «Челси» действительно мог сделать это 

«Проигрывать всегда больно, но такое поражение можно принять, потому что нам не о чем жалеть. Мы сыграли так, как хотели, проявили мастерство и характер и заслужили пройти дальше. Но сегодня нам просто не повезло.

Жалеть не о чем. Нам нужно было отыгрывать большое отставание после критических ошибок в первом матче. Соперник воспользовался ими благодаря индивидуальному мастерству. И этого было достаточно. За два матча у нас слишком много важных ошибок. 

В этой встрече мои игроки действовали не так, как было в матче против «Брентфорда» или в первой игре с «Реалом». Я никогда не скрывал, что ключевую роль играет способность игроков придерживаться выбранной тактики и демонстрировать свой максимум в рамках выбранной схемы. Сегодня они максимально реализовали все задумки, и я отдаю им должное за это».

Антонио Рюдигер согласен: «Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда на «Бернабеу» и владеть таким преимуществом, которое было у нас». 

Воспрявший Тимо Вернер (два гола «Саутгемптону», мяч «Реалу») верил, что у «Челси» получилось: «Когда я праздновал гол, то думал, что это все. Мы почти не оставили шансов «Реалу».  

  

В основное время был лишь один момент, когда мы сыграли не так, как надо, а у «Мадрида» есть мастерство, чтобы забивать, и они показали это, сделав счет 3:1. 

Это стало проблемой и поставило нас в очень сложную ситуацию. Мы провели блестящую игру. До чуда оставалось 10 минут, так что мы очень разочарованы».

Архитектор камбэка «Реала» Лука Модрич признал мощь «Челси»: «Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Даже после матча в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это самый сложный соперник».

«Это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться». «Мадрид» просто несгибаем

«Реал» выбрался из очередной передряги в Лиге чемпионов, и Карло Анчелотти выдохнул: «Нам пришлось помучиться. Я думаю, нам не хватало желания забить, потому что не было такой необходимости.

 

После 0:3 мы почувствовали себя свободнее, и миру себя явила магия этого стадиона, магия этого клуба. Говорили, испанские клубы уступают английским. А два испанских клуба вышли в полуфинал».

Модрич подчеркнул колоссальный навык «Реала» вытаскивать самые сложные матчи в ЛЧ: «Конечно, в этом турнире опыт играет важную роль. Думаю, в этом матче он нам немного помог. Мы показали сильный характер, большое желание и единство и смогли перевернуть ситуацию. Это прекрасно. Очень сладкое поражение!».

Защитник Начо высказался высокопарно: «Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться».

«Передача Модрича – это незаконно». Кажется, с лучшим голевым пасом этой Лиги чемпионов уже определились

«Эта передача от Луки Модрича – причина, по которой я потерял голос! Это незаконно. Я кричал: «Лука, Мука, как его там зовут». Феномен», – сказал Рио Фердинанд.

«Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Просто посмотрите на это. Я говорю – посмотрите. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче», – Стиву Макманаману не с чем спорить.

 

«После 126 минут ты видишь, как судья улыбается и смеется с другим тренером». Тухель припечатал рефери

Тренер «Челси» остался недоволен работой арбитра Шимона Марчиняка. Сначала Томас покритиковал рефери за эпизод с отмененным голом Маркоса Алонсо – вернее за то, что Марчиняк лично не проверил момент у экрана: 

«Сказал арбитру, что не понимаю, почему он не посмотрел этот эпизод сам.

В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства».

Затем Тухелю не понравилась дружелюбность Марчиняка:

«Меня расстроило, что судья отлично провел время с моим коллегой Карло Анчелотти.

Я знаю, что Карло Анчелотти – джентльмен и приятный человек, но когда я хотел поблагодарить судью за матч, то увидел его улыбающимся и смеющимся во весь голос вместе с тренером соперника.

Думаю, делать это сразу после финального свистка и 126 игровых минут, в течение которых одна команда отдала все сердце и боролась до последней капли крови – это очень, очень неподходящий момент. После этого ты идешь и видишь, как судья улыбается и смеется с другим тренером. Совсем невовремя. Я сказал ему об этом».

Ну и финальное от Тухеля: 

«Когда ты играешь против «Реала», то, вероятно, не должен ждать смелости от судей. Я чувствовал эти мелкие решения и в первой, и в ответной игре».

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Фото: REUTERS/Paul Childs, Juan Medina, Susana Vera

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