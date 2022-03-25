Мбаппе забанил спонсоров сборной: не хочет рекламировать букмекеров и фастфуд. За что он так с KFC?

Борется за имиджевые права.

Франция уже отобралась на ЧМ-2022, поэтому местная федерация футбола запланировала товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и ЮАР. Французы обходятся без турнирного давления, но вокруг сборной все же есть напряжение.

Из-за конфликта Килиана Мбаппе со спонсорами.

Что произошло?

Форвард «ПСЖ» не пришел на обязательные для игроков сборной мероприятия с участием спонсоров. RMC Sport пишет, что так случилось из-за неудачных переговоров между семьей футболиста, его юристом и федерацией футбола Франции, которые длились несколько месяцев.

В прошлый раз представители Мбаппе и федерации встречались менее месяца назад. Учитывая, что переговоры зашли в тупик, Килиан отказался появляться на мероприятиях.

А какие у него требования?

Le Parisien пишет, что Мбаппе не хочет рекламировать букмекерские компании и фастфуд. В случае со сборной это касается букмекера Betclic, KFC и Coca Cola. Мбаппе просто не хочет ассоциироваться с продуктами, которые могут привести к ожирению, а ставки он считает опасными, особенно для молодых болельщиков.

Он рассчитывает, что правила об имиджевых правах футболистов сборной (соглашения заключили еще в 2010-м) изменят, и игрокам больше не придется рекламировать спонсоров, с которыми у них нет личных контрактов.

После чемпионата мира в ЮАР президент федерации Ноэль Ле Гре ликвидировал систему бонусов для игроков вне крупных турниров: вместо этого федерация платит им деньги от спонсоров. Каждый получал примерно одинаковую сумму – в среднем от 20 до 25 тысяч евро за каждый сбор.

Еще Мбаппе хочет контролировать свои имиджевые права

Летом 2017 года, когда Килиан перешел в «ПСЖ», он отдал все имиджевые права клубу. Сейчас, как пишет Le Parisien, ситуация изменилась, и Килиан хочет все контролировать сам – например, как Лионель Месси. Парижане готовы принять это условие, если Мбаппе подпишет новый контракт.

Мадридское медиа AS отмечает, что это вполне может сказаться результатах переговоров француза с «Реалом». Дело в том, что обычно мадридцы получают значительную часть имиджевых прав новичков: обычно клуб и игрок договариваются разделить права в равных долях – по 50%. Но полностью права обычно не отдаются.

Видимо, это может осложнить переговоры, которые еще не завершились.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen