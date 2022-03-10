Все фэйлы «ПСЖ» в ЛЧ: легендарные 1:6, нелепые привозы против «МЮ», дырявая стенка для «Сити»

Хронология печали.
«На высшем уровне спорт – терпение и сила духа. «ПСЖ» так не умеет – там готовятся к матчам, посещая недели моды или снимая видео в тиктоке», – приговор эксперта французского канала RMC Даниэля Риоло.
Обидный вылет от «Реала» – еще один провал в большую копилку «ПСЖ». Шейхи управляют клубом уже больше 10 лет, команда стабильно выходит в плей-офф Лиги чемпионов – и стабильно останавливается максимально нелепым образом.
Вспоминаем эти поражения.
2014-й – «Челси» наказал «ПСЖ» на «Стэмфорд Бридж»
Уже подзабытая история, которая кажется началом мучительной традиции.
«ПСЖ» спокойно прошел «Байер» (6:1) в 1/8-й и в четвертьфинале налетел на «Челси». Парижане красиво забрали первый матч дома: 3:1, последний гол уже на 90+3 оформил Хавьер Пасторе.
Вот только в Лондоне «Челси» отыгрался. В первом тайме забил Андре Шюррле, который вышел на поле не с первых минут – на 18-й заменил травмированного Эдена Азара, на 32-й открыл счет. А решающий гол на счету Демба Ба – тоже появился на замену и отличился уже на 87-й минуте.
Правило выездного гола все решило. «ПСЖ» вылетел.
2017-й – великое поражение «Барселоне» 1:6
Самый болезненный случай.
Может, уже забылось, но «ПСЖ» по делу разгромил «Барселону» в первой игре 4:0. Особенно сверкал Анхель Ди Мария, оформивший 2+1. Команда Унаи Эмери моментально стала одним из главных фаворитов на трофей.
То, что случилось в ответном матче, помнят все. 6:1, очень спорные судейские решения Айтекина – и все-таки фантастическая воля «Барсы» к победе. Особенно Неймара, который забил на 88-й и 91-й минутах, а на 95-й сделал тот самый заброс на Серхи Роберто.
Возможно, именно с тех пор неудачи – это ДНК «Парижа».
2019-й – нелепый вылет от «Ман Юнайтед» из-за игры рукой Кимпембе
«ПСЖ» был гораздо лучше «Манчестер Юнайтед» в первой игре и увез с «Олд Траффорд» победу 2:0.
Но в Париже все было не так. Джанлуиджи (вот она, преемственность) Буффон привозил, но даже так «ПСЖ» держался. До 94-й минуты, когда Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. Причем за абсолютно глупый фол – Преснель Кимпембе зачем-то вытянул руку в сторону.
2021-й – ошибка Кейлора Наваса и дырка в стенке
Итоговые 1:4 против «Ман Сити» в полуфинале не должны обманывать – «ПСЖ» мог пройти в финал.
Все рухнуло во втором тайме первой игры. Французы вели дома 1:0, но затем отдали игру. Сначала Кейлор Навас проводил мяч в ворота после аккуратного заброса Кевина Де Брюйне из-за штрафной. Бельгиец искал завершителя, но в итоге оказался им сам.
А затем – прямой удар со штрафного. Рияд Марез пробил в стенку, но удар не заблокировали, мяч залетел в ворота. Так просто пропускать нельзя, если надеешься на победу в ЛЧ.
»Реал» лишь еще раз наказал «ПСЖ» за вечные ошибки.
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Michael Regan, Julian Finney, Shaun Botterill
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