Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит

На хоккейный ЧМ не пускают, право проводить МЧМ-2023 отняли.

Новый день – новый дайджест запретов для российского спорта. Отдельно о том, что случилось с нашим футболом – здесь, а ниже все остальное по нарастающей после заявления МОК

МОК рекомендовал не звать на соревнования спортсменов из России и Беларуси. Или пускать только без символики

Одна из ключевых точек – посыл Международного олимпийского комитета, который очень авторитетен для федераций по олимпийским видам спорта.

МОК рекомендовал федерациям и организаторам турниров не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов – «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

С таким уточнением:

«В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию как представитель России или Беларуси.

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов».

Посыл очевиден: никого из России (и Беларуси тоже), выступающих за страну, видеть не хотят и не намерены.

«Это противоречит регламентам МОК». ОКР возмутился и будет помогать федерациям

Олимпийский комитет России отреагировал резко и решил действовать в ответ:

«Комментарий только один: категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены – сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности.

Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии, в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения.

В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта.

Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», – заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Наверное, иначе национальный олимпийский комитет высказаться в такой ситуации и не мог.

Где еще отстранения? Футбол, баскетбол, гандбол, керлинг, бокс

•‎ ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех турнирах. «Спартак» остается без Лиги Европы и встречи с Доменико Тедеско, а сборная России даже в статусе команды РФС не сможет сыграть в стыках.

•‎ Евролига на неопределенный срок приостановила участие баскетбольных ЦСКА, УНИКСа и «Зенита», а также «Локомотива-Кубани» в Еврокубке. При неблагоприятном развитии событий на Украине их результаты в турнирах могут аннулировать. Кроме того, Евролига приостановила отношения с банком ВТБ.

•‎ Всемирная федерация керлинга тоже отстраняет российских спортсменов от участия в турнирах – это произойдет в течение трех дней.

•‎ Боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не признают и не будут организовывать турниры и поединки в России.

•‎ Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации.

• Международная федерация хоккея исключила сборные России всех возрастов со всех турниров (ближайшие крупнейшие – майский взрослый ЧМ и переигровка МЧМ летом), а также отняла право проводить МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске в декабре-январе. Про взрослый ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге, пока ничего не сказано.

• Есть и серия личных мер: например, МОК отозвал олимпийские ордена у Владимира Путина, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Козака (их выдавали за организацию Олимпиады в Сочи), а Всемирная федерация тхэквондо – черный пояс Путина.

Фото: globallookpress.com/Michael Kappeler; Gettyimages.ru/Richard Heathcote